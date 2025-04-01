®IBM WebSphere Application Server تسريع عملية تسليم التطبيق من خلال بيئة تشغيل تعتمد على بيئة جافا Enterprise القائمة على وقت التشغيل وهي الآن جزء من IBM Cloud Pak for Applications. تعتمد الشركات الرشيقة اليوم على قادة المعلومات في تقديم خدمات عالية الأداء لدعم التغيير السريع مع توفير التكاليف وتحسين الوقت المناسب للقيمة المضافة. ولكن تحقيق هذه النتائج في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة وغير المتجانسة يمكن أن يمثل تحدياً. Cloud Pak for Applications تمكين فرق التطوير الخاصة بك من تقديم تطبيق السحابة الأصلية الجديدة وتحديث التطبيق الحالي، كل ذلك مع الحفاظ على ملكية ®WebSphere التقليدية.
فهم القيمة التجارية لـ IBM WebSphere Liberty.
بدء تشغيل السحابة الأصلية Java التطبيق بسرعة مذهلة مع Liberty InstantOn.
تحسين استخدام الخادم لصالح شركة Blue Cross Blue Shield of South Carolina.
تقليل الوقت الذي تستغرقه شركة بلو كروس بلو شيلد أوف ساوث كارولينا.
تقليل دورة النشر الكاملة المخفضة لـ FlowFactor.
تقديم تطبيق أفقي يتحول مع عملك.
الجيل الجديد من تطبيق السحابة الأصلية من الجيل التالي الذي يُسرّع من تقديم تطبيق السحابة الأصلية مما يسمح لفريقك بتقديم الابتكارات المميزة بسرعة.
هذا الخادم المرن والغني بالأمان في وقت التشغيل هو بيئة مهمة حساسة لنشر التطبيق.
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IBM WebSphere Application Server هو بيئة تشغيل خادم جافا مرنة وآمنة وقت التشغيل لخوادم جافا للتطبيق المؤسسي. نشر وإدارة التطبيق والخدمات بغض النظر عن الوقت أو الموقع أو نوع الجهاز. توفر أدوات الإدارة والأدوات الإدارية المتكاملة أماناً وتحكماً محسّناً، كما يتيح لك دعم بيئات النشر المتعددة اختيار طريقة النشر الخاصة بك. تساعدك عمليات وخدمات التسليم المستمر على الاستجابة بسرعة لاحتياجات عملك.
الإصدار 9.0.5 هو الإصدار الأحدث من WebSphere Application Server والإصدارات المرتبطة بالمعلوماتية و تكنولوجيا المعلومات: WebSphere Liberty WebSphere Application Server Network Deployment و WebSphere Application Server الإصدار العائلي يقدم هذا الإصدار تحديثًا تشغيليًا جديدًا للتقدم في رحلتك إلى Kubernetes. يوفر التطبيق الجديد IBM التطبيق Navigator التطبيق الجديد التطبيق رؤية للتطبيق عبر نشرات تقليدية وقائمة على حاوية. تتوفر الآن الخدمات المستندة إلى Kubernetes التي تعمل على مركزية التسجيل والمراقبة لبيئات ®WebSphere الحالية.
WebSphere Application Server يساعدك على إنشاء بيئات التشغيل المرنة والغنية بالأمان والمعتمدة من Java EE وتشغيلها - بدءًا من بيئات الإنتاج خفيفة الوزن إلى بيئات نشر المؤسسات الكبيرة. توفر المنصة بيئة وقت التشغيل نفسها للتطوير والاختبار مثل بيئة الإنتاج التي ستعمل عليها التطبيقات، مما يساعد المطورين على البرمجة بثقة ويقلل من جهود الاختبار.
نعم. IBM توفر حاوية معتمدة لكل من WebSphere Application Server و WebSphere Liberty التقليدية. تعمل هذه الحوامل المعتمدة على تبسيط بناء واستخدام الحاوية مع صور حاوية مثبتة ومدعومة ومختبرة وموثقة بشكل جيد استنادًا إلى أفضل الممارسات. كما توفر حاوية Helm الرسوم البيانية، والتي تقوم بتوصيل التطبيق تلقائيًا بالبنية التحتية للتسجيل والمراقبة الخاصة بالمنصة.
للمساعدة في تحسين بيئات النشر المختلفة المستخدمة مع ®WebSphere، تعتبر وحدات قيمة المعالج الدائمة (PVUs) ونوى المعالج الافتراضية الشهرية (VPCs) خيارات رائعة لترخيص بيئة الخادم. بالنسبة للبيئات المعبأة في حاويات والتي تقوم بتشغيل أحمال التشغيل المختلطة، قد يكون خيار ®WebSphere الجديد لكل ساعة حاوية هو الأنسب.
IBM WebSphere Application Server Network Deployment يوفر دعمًا للمعايير المفتوحة ونماذج البرمجة الواسعة. تشمل القدرات الإدارة الذكية والتوجيه الذكي إلى جانب تحسين العمليات والمرونة. توفر أدوات الإدارة والأدوات الإدارية المتكاملة أمانًا وتحكمًا محسنين.
بالإضافة إلى جميع الميزات المضمنة في WebSphere Application Server Network Deployment تقدم أدوات إدارة جديدة تساعد في تطوير رحلة التحديث التشغيلي وتدعم الانتقال بشكل أسرع إلى حاوية.
تساعد الأدوات المتكاملة، والالتزام بالمعايير المفتوحة ودعم نموذج البرمجة الواسع على تحقيق مكاسب في الإنتاجية. يساعد استخدام الموارد الحاسوبية بكفاءة في تقليل التكاليف. يدعم العنصر المخصص والطرف الثالث ترحيل التطبيق الخاص بك إلى إصدارات أعلى من WebSphere Application Server.
تم تصميم التنزيل ليكون بسيطاً، ويستغرق التثبيت والنشر بضع دقائق فقط. WebSphere Liberty يتكامل بشكل كامل مع المنصات المفتوحة ويدعم ملف Java EE Web Profile للويب ومحمول و OSGI (مبادرة بوابة الخدمة المفتوحة) التطبيق. WebSphere Liberty يوفر أيضًا وقتًا مثاليًا لتشغيل الخدمة المصغرة.