®IBM WebSphere Application Server تسريع عملية تسليم التطبيق من خلال بيئة تشغيل تعتمد على بيئة جافا Enterprise القائمة على وقت التشغيل وهي الآن جزء من IBM Cloud Pak for Applications. تعتمد الشركات الرشيقة اليوم على قادة المعلومات في تقديم خدمات عالية الأداء لدعم التغيير السريع مع توفير التكاليف وتحسين الوقت المناسب للقيمة المضافة. ولكن تحقيق هذه النتائج في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة وغير المتجانسة يمكن أن يمثل تحدياً. Cloud Pak for Applications تمكين فرق التطوير الخاصة بك من تقديم تطبيق السحابة الأصلية الجديدة وتحديث التطبيق الحالي، كل ذلك مع الحفاظ على ملكية ®WebSphere التقليدية.