للحفاظ على ميزتها التنافسية في قطاع التأمين سريع التطور، دخلت شركة SOMPO في شراكة مع شركة IBM لتحديث نظامها القديم المعتمد على لغة COBOL. انتقلت الشركة إلى منصة تعتمد على Java باستخدام IBM® WebSphere® Liberty، وهو جزء من مجموعة IBM Jsphere Suite للغة Java. أدى هذا السعي نحو تحديث التطبيقات إلى تبسيط إدارة البنية التحتية وتحسين إنتاجية المطورين وخفض التكاليف.



وكان قرار تبني Liberty مدفوعًا بالثلاثة عوامل الرئيسية التالية:

انخفاض أحمال تشغيل نظام البنية التحتية

تحسن إنتاجية تطوير التطبيقات

انخفاض التكلفة الإجمالية

يقول المهندس الأول Hiroshi Kato: "إن Liberty هي أفضل طريقة لصيانة وإدارة نظام يحتوي على أكثر من 100 خادم وتوفر خدمة إلكترونية على مدار الساعة طوال السنة بأقل عدد ممكن من القوى العاملة".



كما أدى هذا الجهد المشترك إلى إنشاء منصة قابلة للتوسع وفعالة وتعميق تعاون SOMPO مع IBM وتعزيز النظام البنائي الأوسع القائم على لغة Java.