GitLab for IBM

تُعَد GitLab منصة عمليات تطوير تمكِّن المؤسسات من زيادة العائد الإجمالي على تطوير البرمجيات من خلال تقديم البرمجيات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع تعزيز الأمن والامتثال. باستخدام GitLab، يمكن للفرق في مؤسستك تخطيط البرامج وإنشاؤها ونشرها بشكل تعاوني وآمن لتعزيز الأعمال.