IBM Rational Application Developer for WebSphere Software عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) تجارية تعتمد على Eclipse. توفر تكنولوجيا المعلومات أدوات لتصميم وإنشاء واختبار وتحليل وتحليل ونشر العديد من أنواع التطبيقات بما في ذلك Java و Java EE و Web 2.0، وخدمات الويب وخدمات الويب وخدمات REST.
استخدام الأدوات الخاصة بنماذج البرمجة والتقنيات الراسخة والجديدة والناشئة.
اختر من بين أدوات الاختبار والتحليل المتقدمة للمساعدة في تسريع التطوير والاختبار والنشر والإدارة.
استفد من عناصر التحكم في التثبيت الدقيقة لإنشاء بيئة تطوير متكاملة أصغر حجمًا وأكثر استجابة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
قم بتبسيط وتسريع عملية تطوير الواجهة الأمامية باستخدام أحدث تقنيات الويب 2.0 والهجينة المحمولة التقنية الهجينة.
تطوير واختبار خدمات الويب وخدمات REST وأنواع أخرى من الخدمات واختبارها باستخدام Java EE و EJB و JAX-WS و JAX-RS و JAX-RS و JMS و EJB لغة الاستعلام وغيرها.
احصل على أدوات النشر المحسنة لـ IBM WebSphere Liberty و IBM WebSphere Application Server.
يوفر التحليل الديناميكي قدرات تحليلية قائمة على أخذ العينات والتتبع لتحديد وتحليل وتصحيح نقاط الضعف في الأداء.
التكامل مع حل إدارة دورة الحياة IBM ®Rational Collaborative التطبيق التعاوني للتطوير والاختبار في بيئة افتراضية.
من خلال حزمة IBM Cloud DevOps الجديدة للنشر الهجين من IBM، تقدم IBM نموذج استهلاك جديد يعتمد على FlexPoints.