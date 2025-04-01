إلغاء تحميل عمليات التشفير كثيفة الحوسبة من خادمك المضيف
معالجات IBM PCIe Cryptographic Coprocessors هي عائلة من وحدات أمان الأجهزة عالية الأداء (HSM). تعمل بطاقات PCIe القابلة للبرمجة هذه مع بعض خوادم ® IBM Z و x64 و IBM ®Power لإلغاء تحميل عمليات التشفير المكثفة من الناحية الحسابية مثل عمليات التشفير الآمنة مثل المدفوعات أو المعاملات الآمنة من الخادم المضيف.
قم بتسريع عمليات التشفير التي تحمي بياناتك وتؤمّنها، مع الحماية من مجموعة واسعة من الهجمات. وتوفر أجهزة HSMs IBM 4770 و4769 و4768 و4767 عمليات تشفير غنية بالأمان وعالية السرعة لمعلومات الأعمال الحساسة ومعلومات العملاء مع أعلى مستوى من الاعتماد لأجهزة التشفير التجارية.
اكتساب مزايا كبيرة في الأداء والمزايا المعمارية وتمكين النمو المستقبلي من خلال إلغاء تحميل معالجة التشفير من الخادم المضيف.
قم بحماية البيانات من خلال تصميم يستجيب للعبث وأجهزة استشعار تحمي من اختراق الوحدة و ®هجمات التلاعب بالطاقة أو درجة الحرارة.
متوفرة على خوادم ®IBM Z Systems مختارة، على خوادم ®z/OS أو Linux ؛ IBM LinuxONE Emperor، و Rockhopper؛ وخوادم x64 مع بعض إصدارات RHEL وخوادم ®Power.
يوفر وظائف التشفير عالية السرعة لتشفير البيانات والتوقيع الرقمي، والتخزين الآمن لمفاتيح التوقيع أو التطبيق التشفيري المخصص.
تم التحقق من صحتها وفقًا لمعيار FIPS PUBS 140-2، متطلبات الأمان لوحدات التشفير، مستوى الأمان العام 4، وهو أعلى مستوى من الاعتماد يمكن تحقيقه.
IBM 4769 يمكن أن يتجاوز 23,000 ®PIN تحويل ®PIN في الثانية، ويحتوي على محركات مفاتيح متماثلة مخصصة ومحركات تجزئة ويدعم خوارزميات غير متماثلة.
تحمي أجهزة الاستشعار من مجموعة واسعة من الهجمات على النظام وتدمر على الفور جميع المفاتيح والبيانات الحساسة إذا تم اكتشاف تلاعب.
يؤدي وظائف التشفير الشائعة في مجال الأعمال المالية وتطبيقات الأعمال التجارية، مع توفر وظائف مخصصة من خلال مجموعة أدوات البرمجة.
توليد زوج مفاتيح عام أو خاص فريد من نوعه مع شهادة يتم تخزينها في الجهاز، مع ضمانات للتأكد من أن HSM أصلي وغير متلاعب به.
4770 / CEX8S
4769 / CEX7S
4768 / CEX6S
4769 / CEX7S
IBM Z
™طرازات z16
اختر ®z15 موديلات z15
حدد طرازات z14®
اختر ®z13 موديلات z13
®z/OS
الدعم المقدم من خدمات التشفير التي تقدمها ICSF
الدعم المقدم من خدمات التشفير التي تقدمها ICSF
الدعم المقدم من خدمات التشفير التي تقدمها ICSF
الدعم المقدم من خدمات التشفير التي تقدمها ICSF
Linux على IBM Z
الدعم المقدم من برنامجي الدعم المقدمين من وكالة التعاون والتنسيق CCA و EP11
الدعم المقدم من برنامجي الدعم المقدمين من وكالة التعاون والتنسيق CCA و EP11
الدعم المقدم من برنامجي الدعم المقدمين من وكالة التعاون والتنسيق CCA و EP11
الدعم المقدم من برنامجي الدعم المقدمين من وكالة التعاون والتنسيق CCA و EP11
خوادم x64
متوفر في MTM 4769-001 مع دعم إصدارات محددة من RHEL
متوفر في MTM 4767-002 مع دعم إصدارات محددة من Windows وSLES وRHEL
باور10
مدعوم على أنظمة التشغيل IBM ®AIX و IBM i و PowerLinux
®باور9
مدعوم على أنظمة التشغيل IBM ®AIX و IBM i و PowerLinux
باور7
مدعوم من أنظمة تشغيل IBM AIX و IBM i و PowerLinux من IBM AIX و IBM i و PowerLinux
المزيد من المعلومات
إدارة وتأمين مجموعة مفاتيح التشفير مركزياً على z/OS.
قم بتعزيز قدراتك في تفويض المستخدم، والكفاءة الإدارية، وتوافق الأمن الإلكتروني مع كشف التهديدات في الوقت الفعلي لـ الكمبيوتر المركزي الخاص بك.
تبسيط إدارة البنية التحتية لـ z/VM-based Linux Virtual Machines.