معالجات IBM PCIe Cryptographic Coprocessors هي عائلة من وحدات أمان الأجهزة عالية الأداء (HSM). تعمل بطاقات PCIe القابلة للبرمجة هذه مع بعض خوادم ® IBM Z و x64 و IBM ®Power لإلغاء تحميل عمليات التشفير المكثفة من الناحية الحسابية مثل عمليات التشفير الآمنة مثل المدفوعات أو المعاملات الآمنة من الخادم المضيف.