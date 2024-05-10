التعلم العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي تستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات لمحاكاة القدرة الفائقة للعقل البشري على صنع القرار. بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي (AI)، يدعم التعلم العميق العديد من التطبيقات التي تعمل على تحسين الأتمتة، بما في ذلك المنتجات والخدمات اليومية مثل المساعدين الرقميين والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تدعم الصوت والكشف عن الأنشطة الاحتيالية في استخدام بطاقات الائتمان وغير ذلك الكثير. يُستخدم بشكل أساسي في مهام مثل التعرف على الكلام ومعالجة الصور واتخاذ القرارات المعقدة، حيث يمكنه "قراءة" كمية كبيرة من البيانات ومعالجتها لإجراء عمليات حوسبة معقدة بكفاءة.

يتطلب التعلم العميق قدرًا هائلاً من القدرة الحاسوبية. عادةً ما تكون وحدات معالجة الرسومات (GPUs) فائقة الأداء مثالية لأنها تتمكن من التعامل مع قدر كبير من العمليات الحسابية في أنوية متعددة مع توفر مساحات كبيرة من الذاكرة. ومع ذلك، فإن إدارة وحدات معالجة رسومات محلية متعددة يمكن أن تتسبب في زيادة الطلب على الموارد الداخلية وتكون مكلفة للغاية لتوسيع نطاقها. بالمقابل، توفر مصفوفات البوابات الإلكترونية القابلة للبرمجة في الموقع (FPGAs) حلاً مثاليًا يوفر أداءً مناسبًا بالإضافة إلى مرونة قابلية إعادة برمجة التطبيقات الناشئة، على الرغم من أنه قد يكون مكلفًا أيضًا.