يمكنك التوسع بكفاءة بفضل ميزة الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA المصممة خصوصًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات السريعة، والحوسبة عالية الأداء، والعروض المصورة للبيانات عبر مثيلات VPC وOpenShift