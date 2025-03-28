كانت Happest Minds في طليعة تمكين التحول الرقمي للمؤسسات ومقدمي التكنولوجيا. تلتزم الشركة بتقديم تجارب سلسة للعملاء وكفاءة الأعمال ومعارف قابلة للتنفيذ لعملائها.

ولتمكين عملائها من الحصول على قيمة أكبر من منتجاتها التجارية الأساسية، أرادت شركة Happiest Minds اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI). كان من المهم للغاية بالنسبة للشركة أن يتمكن عملاؤها من العثور على المعلومات بسرعة وبدقة. كما كان من المهم بنفس القدر أن يتمكن عملاؤها من استخدام تلك المعلومات لاتخاذ قرارات أسرع لدفع فرص نمو أعمالهم والانطلاق إلى الأسواق.

كجزء من تنفيذ القدرة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطلبت منصة الربح من المحتوى الرقمي (DCM)، وهي ملكية فكرية لشركة Happiest Minds، استخراج البيانات من مستودعات المحتوى الضخمة. يكون المحتوى بأشكال مختلفة، وعادة ما ينتج عن الاستعلام فقرات تتطابق مع الكلمات المفتاحية التي تم البحث عنها فقط.