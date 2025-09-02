تُتيح وحدة معالجة الرسومات القوية هذه أداءً قياديًا لمركز البيانات، على أي نطاق. تُعَد وحدات معالجة الرسومات هذه مناسبة بشكل فريد لتشغيل أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء تطلبًا، حيث توفِّر أداءً استثنائيًا في الحوسبة وكثافة ذاكرة كبيرة وذاكرة ذات عرض نطاق ترددي عالٍ ودعمًا لتنسيقات البيانات المتخصصة.
ومن المقرر دعم خدمة ®IBM watsonx، وRed Hat® OpenShift® Kubernetes وخدمة النشر الآلي القائم على Terraform في النصف الأول من عام 2025. ومن المقرر دعم مجموعات الذكاء الاصطناعي Red Hat OpenShift AI، وخدمة IBM Cloud® Kubernetes والبنى القابلة للنشر على سحابة IBM Cloud في النصف الثاني من عام 2025.
توفِّر ذاكرة HBM3 بسعة 192 جيجابايت أداء ذكاء اصطناعي توليدي فعَّال من حيث التكلفة لنماذج ذكاء اصطناعي أكثر أو أكبر على نطاق واسع، لذا يلزم عدد أقل من وحدات معالجة الرسومات.
تم تحسين وحدة معالجة الرسومات (GPU) لعمليات المصفوفة والمكثفات بدقة FP8 وFP16 وBF16 وINT8، ما يحقق التوازن بين الأداء والدقة.
يتضمن برنامج AMD-roCM المفتوح مجموعة واسعة من نماذج البرمجة والأدوات والمحولات البرمجية والمكتبات وأوقات التشغيل. من خلال دعم واجهات برمجة التطبيقات التي ينشرها رواد الصناعة، يمكن للمطورين نقل كود التطوير بسهولة.
يتم إقران وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X مع معالجات ®Intel Xeon من الجيل الرابع على خوادم IBM Cloud Virtual Server for VPC.
يمكن نشر وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X من خلال مثيلات IBM Cloud Virtual Servers for VPC السحابية. تم تصميم سحابة IBM Cloud VPC لتوفير مرونة وأمان عاليان داخل شبكة معرَّفة بالبرمجيات (SDN) حيث يمكن للعملاء بناء سحابة خاصة معزولة ومزايا السحابة العامة الأساسية. يُعَد مثيل وحدة معالجة الرسومات السحابية AMD Instinct MI300X من AMD، والذي يدعم أيضًا صور Red Hat Enterprise Linux AI، مثالي للعملاء الذين لديهم حزم برامج عالية التخصص، أو أولئك الذين يحتاجون إلى تحكم كامل في الخادم الأساسي.