وحدة معالجة الرسوميات AMD Instinct MI300X على IBM Cloud

مصمم لتقديم أداء قيادي لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء
التكوين والتسعير وعرض الأسعار استكشف الوثائق
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من IBM Cloud
توفر وحدة معالجة الرسوميات AMD Instinct MI300X ذاكرة HBM3 بسعة 192 جيجابايت

تُتيح وحدة معالجة الرسومات القوية هذه أداءً قياديًا لمركز البيانات، على أي نطاق. تُعَد وحدات معالجة الرسومات هذه مناسبة بشكل فريد لتشغيل أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء تطلبًا، حيث توفِّر أداءً استثنائيًا في الحوسبة وكثافة ذاكرة كبيرة وذاكرة ذات عرض نطاق ترددي عالٍ ودعمًا لتنسيقات البيانات المتخصصة.

ومن المقرر دعم خدمة ®IBM watsonx، وRed Hat® OpenShift® Kubernetes وخدمة النشر الآلي القائم على Terraform في النصف الأول من عام 2025. ومن المقرر دعم مجموعات الذكاء الاصطناعي Red Hat OpenShift AI، وخدمة IBM Cloud® Kubernetes والبنى القابلة للنشر على سحابة IBM Cloud في النصف الثاني من عام 2025.
الفوائد
رسومات ومخططات بيانية معروضة على خلفية توضيحية نظيفة
انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية على نطاق واسع

توفِّر ذاكرة HBM3 بسعة 192 جيجابايت أداء ذكاء اصطناعي توليدي فعَّال من حيث التكلفة لنماذج ذكاء اصطناعي أكثر أو أكبر على نطاق واسع، لذا يلزم عدد أقل من وحدات معالجة الرسومات.
رسم توضيحي مدمج يحتوي على أيقونة سحابة تعبِّر عن المستندات والعمليات.
أداء عالي للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء

تم تحسين وحدة معالجة الرسومات (GPU) لعمليات المصفوفة والمكثفات بدقة FP8 وFP16 وBF16 وINT8، ما يحقق التوازن بين الأداء والدقة.
تطبيق يعرض ألوانًا متنوعة في أقسام وميزات توضيحية مختلفة
تطوير مفتوح

يتضمن برنامج AMD-roCM المفتوح مجموعة واسعة من نماذج البرمجة والأدوات والمحولات البرمجية والمكتبات وأوقات التشغيل. من خلال دعم واجهات برمجة التطبيقات التي ينشرها رواد الصناعة، يمكن للمطورين نقل كود التطوير بسهولة.
مثيل MI300X على IBM Cloud
يأتي المثيل الموجود على IBM Cloud بالمواصفات التالية
  • 208 وحدة تحكم عن بُعد
  • ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1792 جيجابايت
  • 8 × 3.2 تيرابايت تخزين مثيل
  • 8 × وحدة معالجة رسومات AMD Instinct MI300X
النشر بناء على متطلبات البنية التحتية والبرامج الخاصة بك

يتم إقران وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X مع معالجات ®Intel Xeon من الجيل الرابع على خوادم IBM Cloud Virtual Server for VPC.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من IBM Cloud
توفير خادم مستقل على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)

يمكن نشر وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X من خلال مثيلات IBM Cloud Virtual Servers for VPC السحابية. تم تصميم سحابة IBM Cloud VPC لتوفير مرونة وأمان عاليان داخل شبكة معرَّفة بالبرمجيات (SDN) حيث يمكن للعملاء بناء سحابة خاصة معزولة ومزايا السحابة العامة الأساسية. يُعَد مثيل وحدة معالجة الرسومات السحابية AMD Instinct MI300X من AMD، والذي يدعم أيضًا صور Red Hat Enterprise Linux AI، مثالي للعملاء الذين لديهم حزم برامج عالية التخصص، أو أولئك الذين يحتاجون إلى تحكم كامل في الخادم الأساسي.

 التكوين والتسعير وعرض الأسعار
الموارد
رسم توضيحي تجريدي يُمثّل الكرة الأرضية
عرض توضيحي لـ IBM watsonx.ai
قم بجولة في استوديو المطورين ®watsonx.ai. تمكَّن من بناء المطالبات، وتجربة نماذج الأساس، وإنشاء نماذج التعلم الآلي.
شاهد هذا الفيديو القصير حول Red Hat OpenShift AI على IBM Cloud.
تصميم باللونين الأزرق والأبيض مع دوائر.
وثائق IBM Cloud VPC
تعرف على المزيد حول IBM Cloud Virtual Private Cloud. استكشف أدلة التجهيز والبرامج التعليمية والمزيد.
منتجات ذات صلة
watsonx مع شعار العلامة التجارية الفرعية
IBM watsonx
استكشِف مجموعة كاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.
رسم توضيحي لمطوّر يعمل على حاسوب محمول باستخدام تقنيات السحابة الهجينة، بما في ذلك Red Hat OpenShift وKubernetes وIBM Cloud.
Red Hat AI على IBM Cloud
قم بطرح تطبيقات ومبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المهام الحرجة في السوق مع ™Red Hat AI InstructLab وRed Hat OpenShift AI، وRed Hat Enterprise Linux® AI.
فريق مكون من اثنين من رواد الأعمال المبدعين يناقشون استراتيجية النمو أثناء النظر إلى جهاز كمبيوتر محمول.
IBM Cloud Kubernetes Service
اختر حل Kubernetes معتمدًا ومُدارًا تم تصميمه لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر التطبيقات المُدارة بالحاويات على سحابة IBM Cloud. تقوم شركة IBM بإدارة المثيل الأساسي، ما يحررك من عمليات نظام التشغيل المضيف ووقت التشغيل وتحديث الإصدار.
مبرمج تكنولوجيا معلومات محترف يعمل في مركز البيانات على كمبيوتر مكتبي بثلاث شاشات.
البنيات القابلة للنشر على IBM Cloud
تسريع الابتكار وتعزيز الكفاءة والحفاظ على الأمان والامتثال مع تحسين التكاليف.
مخطط انسيابي مرقّم يحتوي على رموز وأرقام
نمط التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) على IBM Cloud
يمكنك أتمتة نشر التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) باستخدام خدمات IBM Cloud وwatsonx الداعمة، ودمج بيانات مؤسستك في حل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ممر داخل غرفة خوادم
IBM Cloud Virtual Server for VPC
استخدِم أجهزة افتراضية قابلة للتوسع بدرجة عالية، سواء أكانت مخصصة لمستأجر واحد أو متعددة المستأجرين، ويمكن تشغيلها بسرعة لتحقيق أعلى درجات العزل والتحكم في الشبكة.
البدء

استكشف مثيلات وحدة معالجة الرسوميات AMD MI300X على IBM Cloud.

 

 التكوين والأسعار استكشف الوثائق