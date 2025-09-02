تُتيح وحدة معالجة الرسومات القوية هذه أداءً قياديًا لمركز البيانات، على أي نطاق. تُعَد وحدات معالجة الرسومات هذه مناسبة بشكل فريد لتشغيل أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء تطلبًا، حيث توفِّر أداءً استثنائيًا في الحوسبة وكثافة ذاكرة كبيرة وذاكرة ذات عرض نطاق ترددي عالٍ ودعمًا لتنسيقات البيانات المتخصصة.



ومن المقرر دعم خدمة ®IBM watsonx، وRed Hat® OpenShift® Kubernetes وخدمة النشر الآلي القائم على Terraform في النصف الأول من عام 2025. ومن المقرر دعم مجموعات الذكاء الاصطناعي Red Hat OpenShift AI، وخدمة IBM Cloud® Kubernetes والبنى القابلة للنشر على سحابة IBM Cloud في النصف الثاني من عام 2025.