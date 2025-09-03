مسرّعات الذكاء الاصطناعي Intel ® Gaudi ® 3 على IBM Cloud

مُسرِّع الذكاء الاصطناعي الفعّال والمفتوح من حيث التكلفة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نظرة مقرَّبة على Gaudi 3 تُظهر احتواءه على 64 نواة معالجة موترة (TPCs) وثمانية محرِّكات لضرب المصفوفات (MMEs).
IBM Cloud هو أول مزود عالمي للخدمات السحابية يقدم Intel® Gaudi® 3

أطلق العنان لحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة وابتكرها وانشرها باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على ®IBM Cloud - المصممة لمساعدتك على التوسع بتكلفة فعَّالة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات مع الأداء العالي والمرونة في النشر والتطوير المفتوح.   

استفِد بدعم مجموعة واسعة من تطبيقات وأطر الاستدلال التوليدي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMM). ابدأ بسرعة باستخدام IBM Cloud Virtual Servers for VPC or Red Hat OpenShift Kubernetes Service. من المخطط دعم IBM watsonx، ومجموعات الذكاء الاصطناعي في Red Hat OpenShift، وخدمة IBM Cloud Kubernetes Service، والبنى القابلة للنشر على IBM Cloud، والنشر المؤتمت القائم على Terraform في النصف الثاني من عام 2025.

حل جديد للذكاء الاصطناعي المؤسسي
رسومات ومخططات بيانية معروضة على خلفية توضيحية نظيفة
سعر وأداء الذكاء الاصطناعي التنافسي

احصل على أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفعال من حيث التكلفة للحصول على إنتاجية عالية في الاستدلال وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية.

 
رسم توضيحي مدمج يحتوي على أيقونة سحابة تعبِّر عن المستندات والعمليات.
تحجيم سريع وفعّال

يمكنك زيادة قابلية تطوير النظام بسهولة من خلال دعم السعة المرن والتحرر من عمليات تأمين النظام المغلقة.
تطبيق يعرض ألوانًا متنوعة في أقسام وميزات توضيحية مختلفة
التطوير المفتوح والاختيار في النشر

تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج النشر Intel Gaudi 3 الذي تختاره وساعِد على إزالة حواجز المطورين باستخدام نماذج مفتوحة المصدر على سحابة عامة مفتوحة المعايير.
النشر بناء على متطلبات البنية التحتية والبرامج الخاصة بك

يتم إقران مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 مع معالجات ®Intel® Xeon من الجيل الخامس على خوادم IBM Cloud Virtual Servers لخوادم VPC.
توفير خادم مستقل على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)

يمكن نشر مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 من خلال مثيلات IBM Cloud Virtual Servers for VPC السحابية. تم تصميم IBM Cloud VPC من أجل المرونة والأمان العاليين داخل شبكة معرّفة بالبرمجيات حيث يمكن للعملاء إنشاء سحابة خاصة معزولة مع الحفاظ على الميزات الأساسية للسحابة العامة. يُعد مثيل السحابة Intel GAudi 3 ، الذي يدعم أيضًا صور Red Hat Enterprise Linux المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثاليًا للعملاء الذين لديهم مجموعات برامج متخصصة للغاية، أو أولئك الذين يحتاجون إلى تحكم كامل في خادمهم الأساسي.

يكمن الاختلاف في التصميم
ذاكرة ذات نطاق ترددي عالٍ (HBM)

تسريع أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي والبناء بمزيد من الرموز والمزيد من النماذج على بطاقة واحدة بسعة 128 جيجابايت من سعة HBM بسرعة عرض نطاق ترددي تبلغ 3.7 تيرابايت/ثانية.
إيثرنت متوافق مع معايير الصناعة

التخلص من تقييد الاعتماد على بنية واحدة، وساعِد على تقليل تكاليف التكامل، مع توسيع خيارات التبديل باستخدام Ethernet القياسي المعتمد في الصناعة.

 
نقل بيانات عالي السعة

احصل على سعة هائلة للتوسع والتوسع مع منافذ 24x 200 GbE ذات RoCE عالية السعة.
تطوير مفتوح

تبسيط التطوير باستخدام ملحق Intel® Gaudi® 3 لـ PyTorch وساعد على تقليل وقت تطوير التعليمات البرمجية وصيانتها من خلال مكتبة نماذج محسنة على Hugging Face.
أداء أساسي مرتفع

الاستفادة من محرك مضاعفة مصفوفة تسريع الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 مع النوى المتخصصة عالية الأداء والمصممة لنقل كميات أقل من البيانات.
ترحيل مبسط

نقل النماذج وتشغيلها باستخدام ثلاث أسطر برمجية فقط على برامج مفتوحة المصدر وأدوات تطوير سهلة الاستخدام.

الموارد
عرض زاوية Intel Gaudi 3
وثائق Intel® Gaudi® 3
ابدأ باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel ® Gaudi ® 3 على IBM Cloud. استكشف أدلة التجهيز، ودروس البدء، وتفاصيل الملف الشخصي والمزيد.
تصميم باللونين الأزرق والأبيض مع دوائر.
وثائق IBM Cloud VPC
تعرف على المزيد حول IBM Cloud Virtual Private Cloud. استكشف أدلة التجهيز ودروس البدء وغيرها المزيد.
رسم توضيحي تجريدي يُمثّل الكرة الأرضية
عرض توضيحي لـ IBM watsonx.ai
قم بجولة في استوديو المطور watsonx.ai. تعرّف على كيفية إنشاء المطالبات وتجربة نماذج الأساس وبناء نماذج التعلم الآلي.
شاهِد الشراكة قيد التنفيذ من خلال نظرة خلف الكواليس على Intel Gaudi 3 في IBM Cloud.
مبرمج محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات يعمل في مركز البيانات على كمبيوتر مكتبي بثلاثة عروض، يقوم بتطوير البرامج والأجهزة. عرض سلسلة الكتل، مفهوم بنية شبكة البيانات
إنفوجرافيك Intel Gaudi 3
عرض وتنزيل رؤى سريعة حول Intel Gaudi 3 على IBM Cloud
لقطة مقربة ليدَي شخص يكتب على لوحة مفاتيح مضاءة خلفيًا لجهاز كمبيوتر مكتبي. شاشات تعرِض واجهة مستخدم لغة البرمجة. مهندس برمجيات يُنشئ تطبيقًا مبتكرًا للتجارة الإلكترونية. تطوير البرنامج
Intel وIBM Cloud: إنفوجرافيك معًا أفضل
عرض وتنزيل رؤى سريعة لجميع المنتجات والخدمات المتعلقة بالشراكة والمقدمة على IBM Cloud.

الأسئلة الشائعة

تم تصميم مسرِّعات Intel® Gaudi® 3 AI على IBM Cloud لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، والتي تضم 64 نواة من معالجات Tensor (TPCs) وثمانية محركات مضاعفة المصفوفة (MME) للمساعدة على تسريع حسابات الشبكات العصبية العميقة. كما تم تجهيز مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud بذاكرة HBM2E بسعة 128 جيجابايت وتوفِّر ما يصل إلى 3.7 تيرابايت/ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة، وتدعم شبكات Ethernet المتوافقة مع معايير الصناعة مع منافذ 24 × 200 جيجابت، ما يوفر 9.6 تيرابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه لتوصيل النظام القابل للتطوير.

توفِّر مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 دعمًا واسعًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستدلال، والتوليد ثلاثي الأبعاد، وإنشاء النص، والتصنيف، وإنشاء الفيديو، والمشاعر، والترجمة، وإنشاء الصور، والتلخيص، والأسئلة والأجوبة - مع التركيز على الوسائط متعددة الوسائط، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).

بفضل ذاكرة HBM2E بسعة 128 جيجابايت ونطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 3.7 تيرابايت/ثانية، تساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud على ضمان سرعة نقل البيانات، ما يقلل من الاختناقات ويمكِّن المطورين من معالجة مجموعات البيانات الضخمة بسرعة وكفاءة أكبر.

تم تركيب مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud داخل خوادم IBM Cloud الافتراضية على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). يُعَد IBM Cloud VPC شبكة محددة بالبرمجيات (SDN) عالية المرونة والأمان حيث يمكنك بناء سحابة خاصة معزولة مع الحفاظ على مزايا السحابة العامة الأساسية. ملف تعريف الخادم الافتراضي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud VPC عبارة عن مزيج تم تكوينه مسبقًا من vCPU وRAM والتخزين لبدء تشغيل مثيل الخادم الافتراضي بسرعة.

تدعم مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 الموجودة على IBM Cloud الأطر الشائعة، بما في ذلك، PyTorch وONNX وDeepSpeed. يتوفر أكثر من 400 ألف طراز على Hugging Face، محسن للاستخدام مع مكتبة برامج Optimum Habana. النسخة الكاملة من Intel® Gaudi® تم تصميم مجموعة البرامج ودعم الإطار لتسهيل عملية الترحيل، مع تمكين المطورين من دمج النماذج الحالية مع الحد الأدنى من تغييرات الكود.

 

اتخِذ الخطوة التالية

استكشف مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi ®3 على IBM Cloud.

