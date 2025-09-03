مسرّعات الذكاء الاصطناعي Intel ® Gaudi ® 3 على IBM Cloud

أطلق العنان لحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة وابتكرها وانشرها باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على ®IBM Cloud - المصممة لمساعدتك على التوسع بتكلفة فعَّالة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات مع الأداء العالي والمرونة في النشر والتطوير المفتوح.

استفِد بدعم مجموعة واسعة من تطبيقات وأطر الاستدلال التوليدي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMM). ابدأ بسرعة باستخدام IBM Cloud Virtual Servers for VPC or Red Hat OpenShift Kubernetes Service. من المخطط دعم IBM watsonx، ومجموعات الذكاء الاصطناعي في Red Hat OpenShift، وخدمة IBM Cloud Kubernetes Service، والبنى القابلة للنشر على IBM Cloud، والنشر المؤتمت القائم على Terraform في النصف الثاني من عام 2025.



تعرَّف على المزيد حول تقنية Intel Gaudi 3