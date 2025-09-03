مسرّعات الذكاء الاصطناعي Intel ® Gaudi ® 3 على IBM Cloud

مُسرِّع الذكاء الاصطناعي الفعّال والمفتوح من حيث التكلفة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أطلق العنان لحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة وابتكرها وانشرها باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على ®IBM Cloud - المصممة لمساعدتك على التوسع بتكلفة فعَّالة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات مع الأداء العالي والمرونة في النشر والتطوير المفتوح.
استفِد بدعم مجموعة واسعة من تطبيقات وأطر الاستدلال التوليدي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMM). ابدأ بسرعة باستخدام IBM Cloud Virtual Servers for VPC or Red Hat OpenShift Kubernetes Service. من المخطط دعم IBM watsonx، ومجموعات الذكاء الاصطناعي في Red Hat OpenShift، وخدمة IBM Cloud Kubernetes Service، والبنى القابلة للنشر على IBM Cloud، والنشر المؤتمت القائم على Terraform في النصف الثاني من عام 2025.
تعرَّف على المزيد حول تقنية Intel Gaudi 3
احصل على أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفعال من حيث التكلفة للحصول على إنتاجية عالية في الاستدلال وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية.
يمكنك زيادة قابلية تطوير النظام بسهولة من خلال دعم السعة المرن والتحرر من عمليات تأمين النظام المغلقة.
تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج النشر Intel Gaudi 3 الذي تختاره وساعِد على إزالة حواجز المطورين باستخدام نماذج مفتوحة المصدر على سحابة عامة مفتوحة المعايير.
يتم إقران مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 مع معالجات ®Intel® Xeon من الجيل الخامس على خوادم IBM Cloud Virtual Servers لخوادم VPC.
يمكن نشر مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 من خلال مثيلات IBM Cloud Virtual Servers for VPC السحابية. تم تصميم IBM Cloud VPC من أجل المرونة والأمان العاليين داخل شبكة معرّفة بالبرمجيات حيث يمكن للعملاء إنشاء سحابة خاصة معزولة مع الحفاظ على الميزات الأساسية للسحابة العامة. يُعد مثيل السحابة Intel GAudi 3 ، الذي يدعم أيضًا صور Red Hat Enterprise Linux المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثاليًا للعملاء الذين لديهم مجموعات برامج متخصصة للغاية، أو أولئك الذين يحتاجون إلى تحكم كامل في خادمهم الأساسي.
تسريع أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي والبناء بمزيد من الرموز والمزيد من النماذج على بطاقة واحدة بسعة 128 جيجابايت من سعة HBM بسرعة عرض نطاق ترددي تبلغ 3.7 تيرابايت/ثانية.
التخلص من تقييد الاعتماد على بنية واحدة، وساعِد على تقليل تكاليف التكامل، مع توسيع خيارات التبديل باستخدام Ethernet القياسي المعتمد في الصناعة.
احصل على سعة هائلة للتوسع والتوسع مع منافذ 24x 200 GbE ذات RoCE عالية السعة.
تبسيط التطوير باستخدام ملحق Intel® Gaudi® 3 لـ PyTorch وساعد على تقليل وقت تطوير التعليمات البرمجية وصيانتها من خلال مكتبة نماذج محسنة على Hugging Face.
الاستفادة من محرك مضاعفة مصفوفة تسريع الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 مع النوى المتخصصة عالية الأداء والمصممة لنقل كميات أقل من البيانات.
نقل النماذج وتشغيلها باستخدام ثلاث أسطر برمجية فقط على برامج مفتوحة المصدر وأدوات تطوير سهلة الاستخدام.
تم تصميم مسرِّعات Intel® Gaudi® 3 AI على IBM Cloud لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، والتي تضم 64 نواة من معالجات Tensor (TPCs) وثمانية محركات مضاعفة المصفوفة (MME) للمساعدة على تسريع حسابات الشبكات العصبية العميقة. كما تم تجهيز مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud بذاكرة HBM2E بسعة 128 جيجابايت وتوفِّر ما يصل إلى 3.7 تيرابايت/ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة، وتدعم شبكات Ethernet المتوافقة مع معايير الصناعة مع منافذ 24 × 200 جيجابت، ما يوفر 9.6 تيرابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه لتوصيل النظام القابل للتطوير.
توفِّر مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 دعمًا واسعًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستدلال، والتوليد ثلاثي الأبعاد، وإنشاء النص، والتصنيف، وإنشاء الفيديو، والمشاعر، والترجمة، وإنشاء الصور، والتلخيص، والأسئلة والأجوبة - مع التركيز على الوسائط متعددة الوسائط، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
بفضل ذاكرة HBM2E بسعة 128 جيجابايت ونطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 3.7 تيرابايت/ثانية، تساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud على ضمان سرعة نقل البيانات، ما يقلل من الاختناقات ويمكِّن المطورين من معالجة مجموعات البيانات الضخمة بسرعة وكفاءة أكبر.
تم تركيب مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud داخل خوادم IBM Cloud الافتراضية على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). يُعَد IBM Cloud VPC شبكة محددة بالبرمجيات (SDN) عالية المرونة والأمان حيث يمكنك بناء سحابة خاصة معزولة مع الحفاظ على مزايا السحابة العامة الأساسية. ملف تعريف الخادم الافتراضي Intel® Gaudi® 3 على IBM Cloud VPC عبارة عن مزيج تم تكوينه مسبقًا من vCPU وRAM والتخزين لبدء تشغيل مثيل الخادم الافتراضي بسرعة.
تدعم مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3
الموجودة على IBM Cloud الأطر الشائعة، بما في ذلك
،
PyTorch وONNX وDeepSpeed. يتوفر أكثر من 400 ألف طراز على Hugging Face، محسن للاستخدام مع
مكتبة برامج Optimum Habana. النسخة الكاملة من Intel® Gaudi®
تم تصميم مجموعة البرامج ودعم الإطار لتسهيل عملية الترحيل،
مع تمكين المطورين من دمج النماذج الحالية مع الحد الأدنى من تغييرات الكود.
استكشف مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi ®3 على IBM Cloud.