وحدات معالجة الرسومات NVIDIA®‎ على IBM Cloud

قم بالتوسع بكفاءة مع إمكانية الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على IBM Cloud
عرض حالات وحدة معالجة الرسوميات (GPU)
وحدة المعالجة المركزية NVIDIA Hopper H200

استمتع بخصم 50% على ملفات تعريف وحدة معالجة الرسومات على NVIDIA L40S أو NVIDIA A100

كود الخصم: GPU4YOU
العرض الترويجي صالح للعملاء الجدد لمدة 6 أشهر

تعرّف على المزيد
وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتصوير

يحتوي موقع ®IBM Cloud على مجموعة واسعة من وحدات معالجة الرسومات NVIDIA مثل H200 وL40S لتناسب احتياجاتك الخاصة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه، مثل التدريب أو الاستدلال أو الضبط الدقيق. تدعم وحدات معالجة الرسومات مجموعة كبيرة من تطبيقات الاستدلال التوليدي للذكاء الاصطناعي وقدراته وأطر عمله، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMM). احصل على عبء عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في المنتج بسرعة بناءً على أهداف وضع عبء العمل الخاص بك مع تمكين متعدد المنصات، بما في ذلك IBM Cloud Virtual Servers for VPC، أو ®IBM watsonx، أو Red Hat® RHEL AI أو OpenShift® AI والبنى القابلة للنشر.
أخبار حديثة ندوة الإنترنت: استفِد من قوة الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud، سجِّل هنا وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Hopper متاحة الآن على IBM Cloud تسريع شبكة IBM Cloud Cluster لحوسبة NVIDIA
الفوائد
رسومات ومخططات بيانية معروضة على خلفية توضيحية نظيفة
وحدات معالجة الرسوميات الرائدة في الصناعة

تُعد NVIDIA رائدة في مجال الحوسبة المتسارعة التي تساعد الشركات في مختلف الصناعات في أعباء العمل كثيفة الأداء.
رسم توضيحي مدمج يحتوي على أيقونة سحابة تعبِّر عن المستندات والعمليات.
اختر وحدات معالجة الرسوميات الأنسب لاحتياجاتك

تحتوي IBM Cloud على مجموعة كبيرة من مثيلات NVIDIA GPU حتى تتمكن من اختيار الأنسب لحجم عملك والنتائج المرجوة.
تطبيق يعرض ألوانًا متنوعة في أقسام وميزات توضيحية مختلفة
تنفيذ النماذج الكبيرة أو الصغيرة والحوسبة عالية الأداء والتصورات

لا يتم إنشاء جميع وحدات معالجة الرسومات على قدم المساواة، سواء أكان ذلك للذكاء الاصطناعي أو الحوسبة عالية الأداء أو المرئيات، فإن IBM Cloud لديها ما تحتاج إليه.

النشر بناء على متطلباتك

يتم إقران وحدات معالجة الرسومات NVIDIA مع معالجات ®Intel® Xeon من الجيل الرابع على IBM Cloud Virtual Servers for VPC. هناك عدة طرق للاعتماد والنشر بناء على متطلبات البنية التحتية والبرامج الخاصة بك.

توفير خادم مستقل على VPC برنامج BYOL WatsonX الأتمتة باستخدام البنى القابلة للنشر نشر الذكاء الاصطناعي عبر Red Hat OpenShift

مثيلات وحدة معالجة الرسوميات من NVIDIA

تجميع مثيلات NVIDIA GPU الخاصة بك عبر شبكة بسرعة 3.2 تيرابت في الثانية مع دعم RoCE v2.

 وحدة معالجة الرسومات (GPU)VCPUذاكرة الوصول العشوائيالتكوين 
وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA H200 - للنماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي8 × NVIDIA H200 بسعة 141 جيجابايت1601792 جيجا بايتVirtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA H100 - للنماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي8 × NVIDIA H100 بسعة 80 جيجابايت1601792 جيجا بايتVirtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA A100-PCIe - للنماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي

1 × NVIDIA A100 بسعة 80 جيجابايت

2 × NVIDIA A100‏ 80 جيجابايت

24

48

120 جيجابايت

240 جيجابايت

Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
وحدة معالجة الرسومات NVIDIA L40S - للطرازات الصغيرة والمتوسطة الحجم

1 × NVIDIA L40S‏ 48 جيجابايت

2 × NVIDIA L40S بسعة 48 جيجابايت

24

48

120 جيجابايت

240 جيجابايت

Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
وحدة معالجة الرسومات NVIDIA L4 - لنماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة التي تتطلب ذاكرة أصغر

1 × NVIDIA L4 بسعة 24 جيجابايت

2 × NVIDIA L4 بسعة 24 جيجابايت

4 × NVIDIA L4 بسعة 24 جيجابايت

16

32

64

80 جيجابايت

160 جيجابايت

320 جيجابايت

Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
وحدة معالجة الرسومات NVIDIA V100 - لبداية باستخدام بصمة صغيرة للذكاء الاصطناعي1 × NVIDIA V100 بسعة 16 جيجابايت864 جيجابايتVirtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
منتجات ذات صلة
watsonx مع شعار العلامة التجارية الفرعية
IBM watsonx
استكشِف مجموعة كاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.
عرض جوي لسفينة شحن في البحر.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
يمكنك إنشاء مجموعة Red Hat OpenShift من مضيفي الحوسبة، وذلك لنشر التطبيقات المُضمَّنة وإدارتها في حاويات في الخوادم الافتراضية التي تخص IBM Cloud، أو خوادم العمل دون نظام تشغيل، أو على أجهزتك الخاصة أو سحابة خارجية باستخدام IBM Cloud Satellite.
فريق مكون من اثنين من رواد الأعمال المبدعين يناقشون استراتيجية النمو أثناء النظر إلى جهاز كمبيوتر محمول.
IBM Cloud Kubernetes Service
اختر حل Kubernetes معتمدًا ومُدارًا تم تصميمه لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر التطبيقات المُدارة بالحاويات على سحابة IBM Cloud. تدير IBM النظام الرئيسي، ما يحررك من نظام التشغيل المضيف ووقت التشغيل وعمليات تحديث الإصدار.
مبرمج تكنولوجيا معلومات محترف يعمل في مركز البيانات على كمبيوتر مكتبي بثلاث شاشات.
الهندسة المعمارية القابلة للنشر على IBM Cloud
البنى القابلة للنشر على سحابة IBM السحابية التي تساعدك على تسريع الابتكار، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على الأمن والامتثال مع تحسين التكاليف.
مخطط انسيابي مرقّم يحتوي على رموز وأرقام
نمط استرجاع التوليد المعزز (RAG) على IBM Cloud
يمكنك أتمتة نشر التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) باستخدام خدمات IBM Cloud وwatsonx الداعمة، ودمج بيانات مؤسستك في حل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ممر داخل غرفة خوادم
IBM Cloud Virtual Server for VPC
أجهزة افتراضية قابلة للتوسع بشكل كبير، وأحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين يمكنك تشغيلها بسرعة لتحقيق أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف مثيلات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA على IBM Cloud.

 عرض حالات وحدة معالجة الرسوميات (GPU)