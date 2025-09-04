وحدات معالجة الرسومات NVIDIA®‎ على IBM Cloud

يحتوي موقع ®IBM Cloud على مجموعة واسعة من وحدات معالجة الرسومات NVIDIA مثل H200 وL40S لتناسب احتياجاتك الخاصة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه، مثل التدريب أو الاستدلال أو الضبط الدقيق. تدعم وحدات معالجة الرسومات مجموعة كبيرة من تطبيقات الاستدلال التوليدي للذكاء الاصطناعي وقدراته وأطر عمله، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMM). احصل على عبء عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في المنتج بسرعة بناءً على أهداف وضع عبء العمل الخاص بك مع تمكين متعدد المنصات، بما في ذلك IBM Cloud Virtual Servers for VPC، أو ®IBM watsonx، أو Red Hat® RHEL AI أو OpenShift® AI والبنى القابلة للنشر.