وحدة المعالجة العصبية (NPU) في مقابل وحدة معالجة الرسومات (GPU): ما هي أوجه الاختلاف بينهما؟

تحتوي وحدات معالجة الرسوميات على آلاف النوى لتحقيق المهام الحسابية السريعة والدقيقة اللازمة لعرض الرسوميات. تعطي وحدات المعالجة العصبية الأولوية لتدفق البيانات والتسلسل الهرمي للذاكرة لمعالجة أحمال التشغيل على نحو أفضل في الوقت الفعلي.

يتفوق كلا النوعين من المعالجات الدقيقة في أنواع المعالجة المتوازية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، ولكن وحدات المعالجة العصبية مصممة خصوصًا لمهام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

تحظى وحدات المعالجة العصبية (NPUs) حاليًا باهتمام كبير، ولكن لماذا بدأت هذه التكنولوجيا التي يبلغ عمرها ما يقرب من عقد من الزمن في سرقة الأضواء فجأة؟ تكمن الإجابة في التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أعادت إشعال الاهتمام العام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي، شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي مثل وحدات المعالجة العصبية ووحدات معالجة الرسومات.