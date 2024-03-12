يصبح العالم "أكثر ذكاءً" كل يوم، ولمواكبة توقعات المستهلكين، تستخدم الشركات بشكل متزايد خوارزميات التعلم الآلي لتسهيل الأمور. ويمكنك أن تراها قيد الاستخدام في أجهزة المستخدم النهائي (من خلال التعرف على الوجه لإلغاء قفل الهواتف الذكية) أو للكشف عن الاحتيال في بطاقات الائتمان (مثل تشغيل التنبيهات لعمليات الشراء غير العادية).
في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، هناك نهجين أساسيين: التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف. الفرق الرئيسي هو أن أحدهما يستخدم البيانات المصنفة للمساعدة على التنبؤ بالنتائج، بينما الآخر لا يفعل ذلك. ومع ذلك، هناك بعض الفروق الدقيقة بين النهجين، والمجالات الرئيسية التي يتفوق فيها أحدهما على الآخر. يوضح هذا المنشور الاختلافات حتى تتمكن من اختيار أفضل طريقة لحالتك.
التعلم الخاضع للإشراف هو نهج التعلم الآلي الذي يتم تحديده من خلال استخدامه لمجموعات البيانات المصنفة. وتم تصميم مجموعات البيانات هذه لتدريب الخوارزميات أو "الإشراف" عليها لتصنيف البيانات أو التنبؤ بالنتائج بدقة. وباستخدام المدخلات والمخرجات المصنفة، يمكن للنموذج قياس دقتها والتعلم بمرور الوقت.
يمكن تقسيم التعلم الخاضع للإشراف إلى نوعين من المشكلات عند استخراج البيانات: التصنيف والانحدار:
يستخدم التعلم غير الخاضع للإشراف خوارزميات التعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات غير المصنفة وتجميعها. وتكتشف هذه الخوارزميات أنماطًا مخفية في البيانات دون الحاجة إلى تدخل بشري (ومن ثَمَّ فهي "غير خاضعة للإشراف").
تُستخدم نماذج التعلم غير الخاضعة للإشراف في ثلاث مهام رئيسية: التجميع، والترابط، وتقليل الأبعاد:
الفرق الرئيسي بين النهجين هو استخدام مجموعات البيانات المصنفة. ببساطة، يستخدم التعلم الخاضع للإشراف بيانات الإدخال والإخراج المصنفة، في حين أن خوارزمية التعلم غير الخاضع للإشراف لا تستخدم ذلك.
في التعلم الخاضع للإشراف، "تتعلم" الخوارزمية من مجموعة بيانات التدريب من خلال إجراء تنبؤات متكررة على البيانات وتعديل الإجابة الصحيحة. في حين أن نماذج التعلم الخاضعة للإشراف تميل إلى أن تكون أكثر دقة من نماذج التعلم غير الخاضعة للإشراف، إلا أنها تتطلب تدخلاً بشريًا مسبقًا لتصنيف البيانات بشكل مناسب. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التعلم الخاضع للإشراف التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها تنقلاتك بناء على الوقت من اليوم والظروف الجوية وما إلى ذلك. ولكن يجب عليك أولاً تدريبها لمعرفة أن الطقس الممطر يطيل وقت القيادة.
على النقيض من ذلك، تعمل نماذج التعلم غير الخاضعة للإشراف من تلقاء نفسها لاكتشاف البنية المتأصلة للبيانات غير المصنفة. لاحظ أنها لا تزال تتطلب بعض التدخل البشري للتحقق من صحة متغيرات المخرجات. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التعلم غير الخاضع للإشراف تحديد أن المتسوقين عبر الإنترنت غالبًا ما يشترون مجموعات من المنتجات في الوقت نفسه. ومع ذلك، سيحتاج محلل البيانات إلى التحقق من الصحة من أنه من المنطقي أن يقوم محرك التوصيات بتجميع ملابس الأطفال مع طلب حفاضات وعصير التفاح وأكواب الشرب.
يعتمد اختيار النهج المناسب لحالتك على كيفية تقييم عالم البيانات لديك لهيكل بياناتك وحجمها، بالإضافة إلى حالة الاستخدام. ولاتخاذ قرارك، تأكد من القيام بما يأتي:
يمكن أن يشكل تصنيف البيانات الكبيرة تحديًا حقيقيًا في التعلم الخاضع للإشراف، ولكن النتائج دقيقة للغاية وجديرة بالثقة. في المقابل، يمكن للتعلم غير الخاضع للإشراف التعامل مع كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي. ولكن هناك نقص في الشفافية في كيفية تجميع البيانات وزيادة خطر النتائج غير الدقيقة. وهنا يأتي دور التعلم شبه الخاضع للإشراف.
لا يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد استخدام التعلم الخاضع للإشراف أو غير الخاضع للإشراف؟ يُعد التعلّم شبه الخاضع للإشراف وسيطًا جيدًا، حيث يستخدم مجموعة بيانات تدريبية تحتوي على بيانات مُصنفة وغير مُصنفة. ويكون مفيدًا بشكل خاص عندما يكون من الصعب استخراج الميزات ذات الصلة من البيانات—وعندما يكون لديك حجم كبير من البيانات.
يُعد التعلم شبه الخاضع للإشراف مثاليًا للصور الطبية، حيث يمكن أن تؤدي كمية صغيرة من بيانات التدريب إلى تحسن كبير في الدقة. على سبيل المثال، يمكن لأخصائي الأشعة تسمية مجموعة فرعية صغيرة من الأشعة المقطعية للأورام أو الأمراض حتى يتمكن الجهاز من التنبؤ بدقة أكبر بالمرضى الذين قد يحتاجون إلى مزيد من العناية الطبية.
تُعد نماذج التعلم الآلي طريقة قوية لاكتساب رؤى البيانات التي تعمل على تحسين عالمنا. ولمعرفة المزيد حول الخوارزميات المحددة المستخدمة في التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف، نشجعك على التعمق في مقالات Learn Hub حول هذه التقنيات. ونوصي أيضًا بالاطّلاع على منشور المدونة الذي يتضمن أكثر من ذلك، مع نظرة تفصيلية على التعلم العميق والشبكات العصبية.
