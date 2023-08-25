ما الذكاء الاصطناعي للحافة؟

ببساطة، يشير الذكاء الاصطناعي للحافة، أو "الذكاء الاصطناعي على الحافة"، إلى الجمع بين حوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام التعلم الآلي مباشرة على أجهزة الحافة المترابطة. تسمح حوسبة الحافة بتخزين البيانات بالقرب من موقع الجهاز، وتمكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات مباشرة على حافة الشبكة مع أو بدون اتصال بالإنترنت. ويسهل هذا معالجة البيانات في غضون أجزاء من الثانية، ما يوفر تعليقات في الوقت الفعلي.

تعد السيارات ذاتية القيادة والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات الأمنية والأجهزة المنزلية الذكية من بين التقنيات التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتزويد المستخدمين على الفور بمعلومات في الوقت الفعلي عندما تكون ضرورية للغاية.

تزداد شعبية الذكاء الاصطناعي للحافة مع اكتشاف الصناعات لطرق جديدة لتسخير قوتها لتحسين سير العمل وأتمتة العمليات التجارية وفتح فرص جديدة للابتكار، كل ذلك مع معالجة مخاوف مثل زمن الاستجابة والأمان وخفض التكلفة.

تعرف على المزيد حول حلول حوسبة الحافة من IBM.