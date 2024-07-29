ما المقصود بالتكميم؟

التكميم هو تقنية تُستخدم في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتحويل الأوزان وقيم التنشيط للبيانات عالية الدقة، عادةً ما تكون من الفاصلة العائمة 32 بت (FP32) أو الفاصلة العائمة 16 بت (FP16)، إلى بيانات أقل دقة، مثل العدد الصحيح 8 بت (INT8). تُسمى البيانات عالية الدقة (FP32 و FP16) بهذا الاسم لأن النماذج التي تعتمد على هذا النوع من البيانات تتميز عادة بدقة أعلى. يحدث هذا لأنه عندما يتم ضغط البيانات إلى شيء مثل INT8، يتم تقليل حجمها. هذا يؤدي إلى تقليل الدقة، ويُعرف ذلك باسم خطأ التكميم. قيمة التنشيط هي رقم (بين الصفر والواحد) يُخصص للخلية العصبية الاصطناعية في الشبكة العصبية. ويشار إلى هذا الرقم المخصص باسم قيمة التنشيط. الهدف الشائع هو الوصول إلى التكميم 8 بت، ولكن تم تحقيق تكميم البيانات باستخدام عدد صحيح 4 بت (INT4) أو أقل بنجاح. بشكل أساسي، تتم عملية التكميم باستخدام تقنيات الضغط على الشبكة العصبية لتحويل عدد كبير من البتات إلى عدد أقل من البتات. 1

يمكن أن تكون المتطلبات الحسابية لتشغيل نموذج لغوي كبير (LLM) باستخدام FP32 هائلة. بالإضافة إلى المتطلبات الحاسوبية المتزايدة، يمكن أن يؤدي الاستدلال (العملية التي يولّد بها النموذج LLM استجابة لاستعلام المستخدم) إلى تباطؤ الأداء. ويمكن أن يكون التكميم أداة تحسين فعالة لتقليل العبء الحسابي مع زيادة سرعة الاستدلال للنموذج اللغوي الكبير. تتمحور عملية التكميم حول فرضية تحويل الأوزان إلى نوع بيانات أقل دقة مع الحفاظ على أداء النموذج بصورة شبه متطابقة. ينطوي تحويل الأوزان إلى نوع بيانات أقل دقة على تكاليف حسابية أقل، نظرًا لأن عدد البتات التي تحتاج إلى معالجة في كل مرة يتم فيها تشغيل النموذج يكون أقل. كما أن تقليل عدد البتات التي يتم معالجتها سيؤدي إلى تسريع معالجة كل استعلام موجّه للنموذج اللغوي الكبير.