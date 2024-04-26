الأكبر ليس دائما الأفضل: كيف يمكّن نمط الذكاء الاصطناعي الهجين نماذج لغوية أصغر

تتمتع الشركات التي تعمل في مجالات متخصصة، مثل شركات الاتصالات أو الرعاية الصحية أو شركات النفط والغاز، بتركيز شديد. في حين أنها يمكن أن تستفيد من سيناريوهات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحالات الاستخدام النموذجية، إلا أنه من الأفضل أن تعتمد على النماذج الأصغر حجماً.

في حالة شركات الاتصالات، على سبيل المثال، بعض حالات الاستخدام الشائعة هي مساعدي الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال، والعروض الشخصية في تقديم الخدمات، وروبوتات دردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء. إن حالات الاستخدام التي تساعد شركات الاتصالات على تحسين أداء شبكتها، أو زيادة الكفاءة الطيفية في شبكات الجيل الخامس، أو مساعدتها على تحديد الاختناقات المحددة في شبكتها، تتم على أفضل نحو من خلال البيانات الخاصة بالمؤسسة (في مقابل استخدام أحد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) العامة).

ويقودنا هذا إلى فكرة أن الأصغر هو الأفضل. توجد الآن نماذج لغوية صغيرة (SLMs) "أصغر" من حيث الحجم مقارنة بالنماذج اللغوية الكبيرة. حيث يتم تدريب النماذج اللغوية الصغيرة (SLM) على عشرات المليارات من المعلمات، بينما يتم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة على مئات المليارات من المعلمات. والأمر الأكثر أهمية هو النماذج اللغوية الصغيرة يتم تدريبها على البيانات المتعلقة بمجال محدد. قد لا يكون لديها معلومات سياقية واسعة، ولكن أداؤها جيد جدًا في المجال الذي تم اختيارها له.

وبسبب حجمها الأصغر، يمكن استضافة هذه النماذج في مركز بيانات المؤسسة بدلاً من السحابة. قد تعمل وحدات النماذج اللغوية الصغيرة على شريحة GPU واحدة على نطاق واسع، مما يوفر آلاف الدولارات من تكاليف الحوسبة السنوية. ومع ذلك، يصبح التمييز بين ما يمكن تشغيله فقط في السحابة أو في مركز بيانات مؤسسي أقل وضوحاً مع التقدم في تصميم الرقائق.

سواء كان ذلك بسبب التكلفة أو خصوصية البيانات أو سيادة البيانات، فقد ترغب المؤسسات في تشغيل هذه الأنظمة في مركز البيانات. لا ترغب معظم الشركات في إرسال بياناتها إلى السحابة. سبب رئيسي آخر هو الأداء. الذكاء الاصطناعي التوليدي على الحافة يقوم بإجراء الحوسبة والاستدلال بالقرب من البيانات قدر الإمكان، مما يجعلها أسرع وأكثر أمانًا مقارنة بما يتم من خلال مزود السحابة.

ومن الجدير بالذكر أن أنظمة النماذج اللغوية الصغيرة تتطلب قوة حسابية أقل وهي مثالية للنشر في بيئات محدودة الموارد وحتى على الأجهزة المحمولة.

من أمثلة التطبيق في البيئة المحلية موقع IBM Cloud Satellite، الذي يوفر اتصالاً آمنا عالي السرعة مع IBM Cloud التي تستضيف النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). يمكن لشركات الاتصالات استضافة النماذج اللغوية الصغيرة المستدامة هذه في محطاتها الأساسية وتقديم هذا الخيار لعملائها أيضًا. يتعلق الأمر برمته بتحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات، حيث تقل المسافة التي يجب أن تقطعها البيانات ، مما يؤدي إلى تحسين النطاق الترددي.