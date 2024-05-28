تاريخ النشر: 28 مايو 2024
المساهمون: كيث أوبراين وأماندا داوني
أتمتة التسويق هو استخدام البرامج والتقنيات لإدارة عمليات التسويق الروتينية ومهامها عبر قنوات متعددة.
تبسط إستراتيجية أتمتة التسويق طريقة إجراء المؤسسات لمهام التسويق وتقسيم المحتوى والتجارب لتقديمها إلى الأشخاص التي يريدون التأثير فيهم طوال رحلة العميل. وهي عنصر أساسي في حملات التسويق بين الشركات (B2B) والمستهلكين (B2C).
تستخدم الحملات التسويقية بشكل متزايد التقنية المؤتمتة التي يتم تعزيزها بخبرة الموظفين في فريق التسويق. على الرغم من أن أتمتة التسويق ليست نهجًا جديدًا، فإن التطورات الحالية في الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) توفر مزيدًا من الوظائف لتقنية الأتمتة. تدمج الشركات ميزات الأتمتة هذه في عمليات التسويق وسير العمل المؤتمت لتحقيق قيمة أعلى.
ثمة ميزات عديدة لأتمتة التسويق، بما في ذلك تحسين أنشطة جذب العملاء المحتملين وتعزيز تجارب العملاء الإيجابية من خلال التسويق الرقمي وتوفير وقت الموظفين للتركيز على المهام الأكثر حساسية. إذا تم استخدامها جيدًا، فيمكن أن يؤدي تحسين أتمتة التسويق إلى خفض التكاليف وزيادة عائد الاستثمار (ROI) في التسويق، وهذا بدوره سيحسن المحصلة النهائية للشركة.
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أدى ظهور الإنترنت إلى زيادة الحاجة إلى إنشاء أدوات تسويق رقمية جديدة للوصول إلى الجماهير التي تقضي وقتاً أطول على الإنترنت. يتضمن مسار مبيعات التجارة الإلكترونية الحديث الآن مراحل تركز على الوعي والاهتمام والشراء والولاء. لقد تطلب الأمر من الشركات أن يكون لديها عمليات تسويق ومبيعات دائمة.
مع زيادة الطلب، قدمت المزيد من الشركات أدوات مخصصة تركز على جانب واحد من مجموعة تقنيات التسويق. واليوم، تتوقع Forrester (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا التسويق إلى 148 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.1
يتعرض المسوقون لضغوط كبيرة لإظهار القيمة إلى مديريهم التنفيذيين ومجالس إدارتهم. فهُم يحتاجون إلى التخلص من أكبر قدر ممكن من العوائق في أنشطتهم التسويقية وتجنب الإفراط في توظيف موظفي التسويق. تتطلع المؤسسات إلى أتمتة العمليات المتكررة حتى يتمكن الموظفون من التركيز على ولاء العملاء من خلال بناء علاقات أقوى مع العملاء ذوي القيمة العالية.
تقدم بعض الشركات منصات أتمتة التسويق الكل في واحد التي توفر كل الخدمات.
كانت شركات مثل شركة Siebel وSalesforce رائدة من حيث أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) التي سمحت للشركات بتتبع جماهيرها المستهدفة وتفاعلاتها طوال مدة التعامل مع العملاء. سرعان ما بدأت شركات مثل Pardot وHubSpot وMarketo في تقديم أدوات متعددة وشاملة قد تعزز جميع أنشطة إدارة الحملات التسويقية.
تحتوي أكبر منصات أتمتة التسويق الشاملة في الوقت الحالي على سحابة تسويق Salesforce التسويقية، وسحابة Oracle التسويقية، وسحابة Adobe Experience.
يركز البعض الآخر على جانب واحد ويقدمه. يمكن لخدمات أتمتة التسويق تحسين فعالية جميع قنوات التسويق، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة التي يمكن أن يكون لديها عدد قليل من موظفي التسويق.
تتوقع شركة McKinsey أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) سيزيد من إنتاجية التسويق بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الإنفاق التسويقي، والذي يقدر بنحو 463 مليار دولار سنويًا.2 يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي—وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي—العديد من عمليات أتمتة التسويق الحالية.
يقول أكثر من ثلاثة من كل أربعة من مديري التسويق أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير طريقة عمل التسويق، وفقًا لمعهد IBM لقيمة الأعمال. يحدد التقرير ثلاث نقاط مهمة لجميع القادة الذين يتطلعون إلى تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي:
على سبيل المثال، يمكن أن يأخذ الذكاء الاصطناعي التوليدي أجزاءً أساسية من المحتوى ويخصصها إلى المستوى الفردي لجذب شخص معين. كما يمكن أن يكون بمثابة مساعد لتحقيق إستراتيجية التسويق، وتوليد الأفكار التي يمكن للموظفين والمديرين التنفيذيين البناء عليها لإعداد النهج المناسب.
يمكنه أيضًا اكتساب المعارف من بيانات العملاء بشكل أسرع وعلى نطاق واسع من خلال تحديد الأنماط التي قد يغفلها البشر. يمكن لأشكال أخرى من الذكاء الاصطناعي أن تأخذ بيانات العملاء الحالية وتكمل الفجوات، مثل مدينة الفرد الأصلية وعنوان البريد الإلكتروني وتفضيلات الشراء. كما تدمج العديد من أدوات أتمتة التسويق الذكاء الاصطناعي التوليدي في لوحة المعلومات لديهم لمساعدة الموظفين على صياغة رسائل البريد الإلكتروني ونسخ لوسائل التواصل الاجتماعي ونسخ مواقع الويب المحتملة.
ما يجب على القادة فعله:
توفر حلول أتمتة التسويق العديد من المزايا المهمة للمؤسسات.
أحدث تحولًا في مؤسستك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يزيل التعقيدات، ويعزز الكفاءة ويدفع النمو.
انتهز فرص النمو وحقق عائدًا على الاستثمارات وأهداف العمل وتوصل إلى جوهر قيمة المستوى التالي من Salesforce وIBM.
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يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق وقتا للإبداع.
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1 من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على التقنيات التسويقية إلى 148 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، فوريستر، 17 يناير 2024.
2 كيف يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي عملية التسويق للمستهلكين (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، McKinsey، 5 ديسمبر 2023.