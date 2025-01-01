يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نماذج التعلم العميق التي يمكنها إنشاء نصوص وصور وصوتيات ورموز ومحتويات أخرى بناءً على البيانات التي تم تدريبهم عليها.

watsonx هو عبارة عن مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، والتي تدمج العمليات التجارية بالذكاء وتمكِّن منشئي الذكاء الاصطناعي من التدريب، والتحقق من صحة البيانات، والضبط، واستعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستفيد من البيانات أينما وجدت، بكل مسؤولية وشفافية.

يمكنك أيضًا الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس باستخدام منتجات الذكاء الاصطناعي المحسنة من IBM، مثل watsonx Assistant التي تمكن حتى الموظفين من غير الفنيين من تصميم وكيل افتراضي فعَّال، يمكنه تقديم تجربة رقمية استثنائية.