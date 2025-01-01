التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على watsonx.ai
بناء مسار التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) الخاص بك
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بناء تطبيقات قوية قائمة على التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) 

يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM watsonx.ai، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يوفر أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لدعم دورة حياة تطوير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أو كنت تبحث عن نشر سريع، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.

في watsonx.ai، يمكنك استخدام نماذج الأساس لتوليد مخرجات دقيقة من الناحية الواقعية تستند إلى معلومات متوفرة في قاعدة معرفية من خلال تطبيق نمط التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

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الفوائد  لماذا تختار watsonx.ai للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)؟
المرونة

التكيّف مع احتياجاتك الخاصة من خلال خيارات مخصصة أو ذات رمز منخفض.
على مستوى المؤسسات

تصميم قائم على مراعاة الأمن وقابلية التوسع والامتثال.
النشر السريع

انتقل من المفهوم إلى الإنتاج في أيام وليس أشهر.

بناء حلول التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) المخصصة القائمة على الرموز البرمجية الاحترافية

واجهات برمجة التطبيقات (API) لكل مرحلة من مراحل مسار التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

واجهة برمجة تطبيقات استخراج النصوص

معالجة النصوص واستخراجها من تنسيقات المستندات المختلفة.

 واجهة برمجة تطبيقات التضمين

إنشاء تضمينات متجهة من بياناتك النصية.

 Milvus (IBM watsonx.data)

استخدم قاعدة بيانات متجهة قوية للتخزين والاستعلام الفعّال.

 واجهة برمجة تطبيقات إعادة التصنيف

تحسين ملاءمة المعلومات المسترجعة.

 واجهة برمجة تطبيقات التقييم

قياس أداء نظام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) الذي تستخدمه وتحسينه.

 محرك التدفقات

يمكنك إنشاء تطبيق التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) من خلال قوالب معدة مسبقًا باستخدام لغة التدفق التوضيحي.

بناء حلول التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الرموز المنخفضة

تسريع دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي باستخدام حلول الرمز المنخفض.

الدردشة مع المستندات AutoAI من أجل التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) (في معاينة تقنية)
نماذج watsonx.ai

استخدم نماذج موثوقة وفعالة من حيث الأداء والتكلفة ومُحسّنة من أجل المهام القائمة على التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

يمكنك تعزيز قدرات أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) من خلال استخدام مكتبتنا التي تحتوي على نماذج تابعة لجهات خارجية ومفتوحة المصدر ومن IBM® Granite™ مناسبة لحالات استخدام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)، والتي تم إنجازها من خلال أساليب الضبط الدقيق للدردشة ومواءمة النماذج، أو إحضار نموذج الأساس المخصص الذي تعتمد عليه إلى المطبخ.
ما فوائد استخدام IBM Granite لتطوير نظام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)؟         اعرف المزيد عن نماذج Granite
حلول مفتوحة

اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.
الأداء العالي

لا تُضحِّ بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite على النماذج المماثلة في مجموعة متنوعة من مهام المؤسسة.
موثوق به

بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتحويل أعمالك باستخدام أنظمة قوية للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)؟

 ابدأ تجربتك المجانية (50000 رمز مميز مجاني) استكشف مركز المطورين
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق تعرّف على المزيد عن محرك التدفقات
الحواشي

قد يتم تتغير أو سحب بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها دون إشعار مسبق وفقًا لتقديرها الخاص.