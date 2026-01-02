ماذا كانت ملامح حلول الذكاء الاصطناعي في عام 2025 وما الذي سيحدث في عام 2026؟ في هذه الحلقة الخاصة بنهاية العام من بودكاست Mixture of Experts، يجلس مقدم البرنامج Tim Hwang مع أعضاء اللجنة المخضرمين لمراجعة أهم لحظات الذكاء الاصطناعي في عام 2025 وتقديم توقعات جريئة للعام المقبل. تُحلل Kaoutar El Maghraoui أزمة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركة NVIDIA على سوق الشرائح. يدافع Gabe Goodhart عن عام الاختراق للمصادر المفتوحة مع نماذج مثل Kimi K2 Thinking. يجادل Chris Hay بأن عام 2025 قد أوفى بوعود "الوكلاء الخارقين" من خلال ChatGPT Deep Research وClaude Code. أخيرًا، يتنبأ Aaron Baughman وAbraham Daniels بمستقبل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط—من نماذج الرؤية إلى العمال الرقميين. انضم إلى خبرائنا وهم يفصلون بين ضجيج الذكاء الاصطناعي والواقع ويتوقعون ما يخبئه عام 2026.

00:00 – المقدمة

0:45 – Chris: الوكلاء الخارقون، ونماذج الاستدلات، وتأملات عام 2025

12:26 – Gabe: عام الاختراق للمصدر المفتوح والمرحلة القادمة

22:17 – Kaoutar: أجهزة الذكاء الاصطناعي في 2025 وتوقعات عام 2026

29:18 – Aaron وAbe: الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط وتنسيق النماذج المعيارية

