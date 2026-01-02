الذكاء الاصطناعي خلال العام: التوجهات التي ستشكِّل 2026

شاهد الحلقة

ماذا كانت ملامح حلول الذكاء الاصطناعي في عام 2025 وما الذي سيحدث في عام 2026؟ في هذه الحلقة الخاصة بنهاية العام من بودكاست Mixture of Experts، يجلس مقدم البرنامج Tim Hwang مع أعضاء اللجنة المخضرمين لمراجعة أهم لحظات الذكاء الاصطناعي في عام 2025 وتقديم توقعات جريئة للعام المقبل. تُحلل Kaoutar El Maghraoui أزمة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركة NVIDIA على سوق الشرائح. يدافع Gabe Goodhart عن عام الاختراق للمصادر المفتوحة مع نماذج مثل Kimi K2 Thinking. يجادل Chris Hay بأن عام 2025 قد أوفى بوعود "الوكلاء الخارقين" من خلال ChatGPT Deep Research وClaude Code. أخيرًا، يتنبأ Aaron Baughman وAbraham Daniels بمستقبل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط—من نماذج الرؤية إلى العمال الرقميين. انضم إلى خبرائنا وهم يفصلون بين ضجيج الذكاء الاصطناعي والواقع ويتوقعون ما يخبئه عام 2026.

  • 00:00 – المقدمة
  • 0:45 – Chris: الوكلاء الخارقون، ونماذج الاستدلات، وتأملات عام 2025 
  • 12:26 – Gabe: عام الاختراق للمصدر المفتوح والمرحلة القادمة
  • 22:17 – Kaoutar: أجهزة الذكاء الاصطناعي في 2025 وتوقعات عام 2026 
  • 29:18 – Aaron وAbe: الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط وتنسيق النماذج المعيارية

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
عرض جميع حلقات Mixture of Experts
استمع على بودكاست Apple بودكاست Spotify YouTube Casted

شاهد جميع الحلقات
العمل الفني الصوتي لبرنامج Mixture of Experts
توليد الأكواد بالذكاء الاصطناعي: النجاحات والإخفاقات والمستقبل

Claude Code وCursor والأدوات مفتوحة المصدر وواقع برمجة الذكاء الاصطناعي في عام 2025. تجارب المطورين الحقيقية وحروب النماذج والمرحلة القادمة. استمِع إلى حلقة من Mixture of Experts.
رهان ديزني على الذكاء الاصطناعي: شرح صفقة محتوى OpenAI بقيمة 1 مليار دولار أمريكي

توقع ديزني صفقة OpenAI بقيمة مليار دولار أمريكي لترخيص الشخصيات. تختار مجلة تايم مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام. بالإضافة إلى الكشف عن NVIDIA Nemotron 3 ووثيقة Claude's Soul.

رمز الإنذار الأحمر لـ GPT-5.2 وطرح نماذج AWS Nova

رمز الإنذار الأحمر لـ GPT-5.2 من OpenAI على تصنيف، وتصدر نموذج IBM Granite مؤشر شفافية الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد بدرجة 95/100 وطرح نماذج AWS Nova. استمِع إلى حلقة هذا الأسبوع من Mixture of Experts.
شرح تحديث الكمبيوتر المركزي: COBOL والذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي بوصفه "مطوّرًا" مقابل كونه "أداة"، وتحديث الكمبيوتر المركزي باستخدام COBOL، ومعوقات تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، وتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر عمليات الوكلاء.

مركز الذكاء الاصطناعي في الهند بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، وClaude يبني مُترجم لغة C

صفقة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من Google في الهند، وبناء Claude لمترجم C خلال أسبوعين، وثغرات أمان تخص وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومشكلة عائد الاستثمار لدى المؤسسات.
يكشف استخدام Copilot عن أنماط تبني الذكاء الاصطناعي

يكشف تقرير استخدام Copilot من Microsoft عن اتجاهات مفاجئة في تبني الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موجِّهات Ralph Wiggum، وقمة الذكاء الاصطناعي في الهند، وحملة الإعلانات الكثيفة للذكاء الاصطناعي خلال Super Bowl.
مقارنة بين Anthropic وOpenAI: Claude Opus 4.6 وGPT-5.3-Codex

طُرح كل من Claude Opus 4.6 من Anthropic و GPT-5.3-Codex من OpenAI في غضون ساعة. ونحلل معركة الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات وما الذي تعنيه للمطورين.

إطلاق Codex وفوضى OpenClaw/Moltbook: هذا الأسبوع في وكلاء الذكاء الاصطناعي

تم إطلاق التطبيق OpenAI Codex للبرمجة، بينما تكشف Moltbook – الشبكة الاجتماعية المخصصة للوكلاء فقط – عن مخاطر أمنية. تابع حلقة Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): وكلاء مفتوحو المصدر يدخلون التيار العام

يشعل Moltbot (سابقًا Clawdbot) ثورة الوكلاء مفتوحة المصدر، ومقال Dario Amodei عن "مراهقة الذكاء الاصطناعي"، وIBM Grammy IQ، والكشف عن شريحة Maia 200 من Microsoft.
سباق الذكاء الاصطناعي الجديد: الابتكار من فئة المؤسسات في عام 2026

تُدخل OpenAI الإعلانات إلى ChatGPT، ويشهد Claude Code لحظته الفارقة، ويكشف تقرير IBV "Enterprise 2030" عن مستقبل ابتكار الذكاء الاصطناعي. استمع إلى Mixture of Experts اليوم!

تحليل Claude Coork وApple يختار Gemini

يُتيح Claude Cowork وكلاء الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، وتتحول Apple إلى Google Gemini من أجل Siri، ويتبنى Linus Torvalds برمجة vibe. كل ذلك وأكثر في Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
أبرز أحداث الذكاء الاصطناعي في CES 2026: NVIDIA Rubin وأجهزة مذهلة

يَعِد Rubin من NVIDIA بمكاسب أداء تصل إلى خمسة أضعاف، وتستحوذ Meta على Manus AI مقابل ملياري دولار أمريكي، وتعيد بنية MHC من DeepSeek تعريف كفاءة تدريب النماذج.

قد يعجبك أيضًا

موقع ويب الذكاء الاصطناعي

استكشِف المزيد من المحتوى المتعلق بالذكاء الاصطناعي

استكشف المزيد عن الذكاء الاصطناعي
دليل هندسة الموجِّهات لعام 2026

الحل الشامل لإتقان فن المطالبة واستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بأكملها.

اقرأ الدليل
كتاب إلكتروني حول صانعي القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تجاوُز إطار التفكير التقليدي في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

اقرأ الكتاب الإلكتروني
هل ترغب في التعرُّف على المزيد؟ ما النموذج اللغوي الكبير متعدد الوسائط (MLLM)؟
يمكن لهذه النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط (MLLMs) الحديثة المعالجة والاستدلال عبر أنواع متعددة من البيانات أو الطرائق مثل النصوص والصور والصوت.
ما هو الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط؟
يجعل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر قوة وفائدة من خلال السماح بأنواع متعددة من المدخلات والمخرجات.
ما المقصود بأجهزة الذكاء الاصطناعي؟
رغم أن الأجهزة العامة مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) يمكنها تنفيذ معظم المهام الحسابية، فإن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية تتطلب قدرة حسابية أكبر بكثير.
ابقَ مطَّلِعًا دومًا على أحدث أخبار الذكاء الاصطناعي مع خبرائنا

تابِعنا على Apple Podcasts وSpotify.

  1. اشترك في قائمتنا التشغيلية على YouTube