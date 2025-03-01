من خلال مجموعة منتجات ™IBM watsonx.ai للذكاء الاصطناعي، نعمل على إنشاء شراكات اتقنية جديدة وتوسيع الشراكات التكنولوجية الحالية مع رواد الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحقيق القيمة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال تعاوننا معًا، يمكننا:
استخدم التكاملات المعتمدة لاستثماراتك التقنية الحالية أو اشترك معنا ووسِّع قدرات تطبيقاتك التجارية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تتصدر IBM مشهد ابتكار الذكاء الاصطناعي من خلال هذه القائمة المتزايدة من شركاء التقنية. ونُسلط الضوء على العديد من الأشخاص الذين حققوا إنجازات كبيرة في تنفيذ جهود التكامل مع watsonx في السوق.
يُمكن لمستخدمي watsonx.ai من IBM الوصول إلى مكتبات Python الرائدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي من خلال Anaconda Repository. ويُمكن نشر تكامل watsonx.ai محليًا لإدارة الثغرات الأمنية في Python.
وتتيح الشراكة بين IBM وAWS وRed Hat للشركات توسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة ومسؤولية من خلال استخدام مجموعة شاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتكون من Amazon Bedrock وIBM watsonx التي تعمل في AWS Cloud وفي بيئات السحابة الهجينة.
تتكامل منصة بيانات Cloudera بسلاسة مع watsonx.data، ما يتيح للعملاء الوصول إلى نسخة واحدة من البيانات ومشاركتها دون تكرار أو الحاجة إلى إجراء عملية استخراج وتحويل وتحميل، كل ذلك مع الاستفادة من القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي في جميع أعمالهم.
Dataloop هي منصة تطوير ذكاء اصطناعي متكاملة على مستوى المؤسسات لبناء ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قوية. بالتعاون مع IBM Watsonx، يمكنك الاستفادة من طبقة التنسيق لتخصيص مسارات بيانات التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).
تتوسع قاعدة بيانات المتجهات في الوقت الفعلي لتصل إلى مليارات المتجهات. وتقدم Vector Search حلًا متكاملًا مع IBM watsonx للبيانات السياقية ومسارات البيانات وتخزين الذاكرة في منصة سحابية سهلة الاستخدام.
تكامل Domo مع IBM watsonx يجمع بين تجربة بيانات Domo وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومستودع البيانات في watsonx، مما يمكّن مستخدمي الأعمال من الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة المهام، واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات على نطاق واسع.
تساعد watsonx وElastic الشركات في توسيع نطاق عمليات البحث. وباستخدام IBM watsonx Discovery، المدعوم من Elasticsearch، يستطيع العملاء استخدام البحث الدلالي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير إجابات حوارية في الوقت الفعلي استنادًا إلى بيانات خاصة.
تُحسِّن كلٌّ من IBM وIntel مجموعة watsonx.data وتحقِّق إنجازات تقنية متطورة من خلال مساهماتنا التقنية المشتركة في مجتمع Presto مفتوح المصدر.
إن LangChain هو إطار عمل شائع الغرض منه تبسيط عملية إنشاء التطبيقات المدعومة بنماذج لغوية كبيرة وتطويرها. وتدعم Watsonx استخدام LangChain لبناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
احصل على الإمكانات المؤسسية اللازمة لبدء رحلتك بثقة في مجال الذكاء الاصطناعي المرن والآمن والمدعوم والقابل للتطوير. يوفر الجمع بين MongoDB Vector Search واستوديو IBM watsonx.ai AI أقوى مزيج من الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي للمطورين.
إن كل من SingleStoreDB وwatsonx.ai مناسبين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يوفران ميزات مثل البحث الدلالي، وسرعة استيعاب البيانات، وأوقات الاستجابة القصيرة لخدمة نماذج الأساس، والتعلم الآلي التقليدي، والتعامل مع الاستعلامات ذات التوازي العالي.
تتيح لك SuperAnnotate إنشاء نماذج أفضل ونشرها من خلال إنشاء مجموعات بيانات مخصصة لضبط النماذج اللغوية الكبيرة. فمن خلال SuperAnnotate وIBM watsonx.ai، يُمكنك بسهولة ضبط النماذج المخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتقييمها ونشرها.
منصة UiPath لأتمتة الأعمال تعمل على ربط الأشخاص والعمليات والتطبيقات، مما يؤدي إلى التحول من خلال الأتمتة وواجهة المستخدم (UI) والمرونة. يتيح هذا التكامل نقل البيانات بسلاسة عبر التطبيقات، مما يؤدي إلى نتائج قابلة للتنفيذ من المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة watsonx.ai.
تتصدر IBM مشهد ابتكار الذكاء الاصطناعي من خلال هذه القائمة المتزايدة من شركاء التقنية. ونُسلط الضوء على العديد من الأشخاص الذين حققوا إنجازات كبيرة في تنفيذ جهود التكامل مع watsonx في السوق.
تساعد watsonx وHugging Face الشركات في بناء نماذج الأساس ونشرها وتخصيصها في مجالات متعددة. وعند استخدام watsonx، يستطيع منشئ الذكاء الاصطناعي استخدام النماذج المدربة سابقًا من IBM وHugging Face لدعم مجموعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية.
تعاونت شركتا IBM وMeta لتعزيز الابتكار المفتوح في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك توفير نماذج Llama المتطورة من Meta في watsonx والتعاون لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الرئيسية مثل PyTorch وPresto وVelox.
أبرمت شركة IBM شراكة مع شركة Mistral، مما يتيح للعملاء نشر أقوى نماذج الأساس من الذكاء الاصطناعي Mistral مع منصة watsonx. يمكن للعملاء على مستوى العالم الاستفادة في بناء حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وتوسيع نطاقها بطريقة فعالة ومرنة ومسؤولة.
استفد من مجموعة واسعة من عروض بائعي البرامج المستقلين الرائدين لمساعدتك على نشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأمان مع قدرات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).
تعزز AI Squared اعتماد الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي على نطاق واسع، كما تعمل على تحسين فائدة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي من خلال تمكين حركة البيانات ودمج الرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج watsonx القوية، مباشرةً في تطبيقات الأعمال ذات المهام الحساسة ومهام سير العمل اليومية.
Comet عبارة عن منصة تقييم نموذجية تتميز بتقييم Opik LLM وتتبع التجارب ومراقبة النماذج. باستخدام Opik و watsonX، يمكن للعملاء تقييم واختبار تطبيقات GenAI و RAGs الخاصة بهم باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من watsonx.
Deeploy عبارة عن منصة الذكاء الاصطناعي المسؤولة التي يمكنها إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي مباشرة حيث تعمل النماذج. تساعد منصتنا العملاء على الامتثال للالتزامات التنظيمية، مما يمنح نماذجهم الحوكمة والشفافية المطلوبة. تدعم Deeploy دمج أي نموذج من نماذج IBM watsonx.ai مثل نماذج IBM Granite الأساسية للحالات التي تتطلب زيادة حوكمة الذكاء الاصطناعي.
توفر شركة Enzai حلاً للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) يساعد المؤسسات على فهم وإدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والوفاء بالتزاماتها التنظيمية الناشئة في الوقت نفسه. تأسست الشركة في عام 2021 بواسطة فريق من كبار المحامين والمهندسين البارزين، وتضع الشركة نصب أعينها مهمة ضمان تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لإمكاناتها الحقيقية .
Galileo هي منصة متكاملة لتقييم الذكاء الاصطناعي التوليدي وملاحظته، مدعومة بنماذج أساس للتقييم بناءً على الأبحاث. يمكن الاستفادة من منصة Galileo مع IBM watsonx SDK لقياس أداء التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، وكشف هلاوس الذكاء الاصطناعي، وتقييم المطالبات والنماذج اللغوية الكبيرة بسرعة.
Kindo عبارة عن منصة تنسيق توفر الرؤية والامتثال والحوكمة والتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، بحيث يمكن لموظفيك الاستمتاع بمزايا الإنتاجية بأمان.
Patronus AI هي منصة تقييم وأمن الذكاء الاصطناعي الرائدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن للمطورين تجربة watsonx في مجموعة أدوات تطوير البرمجيات وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا لتقييم أداء watsonx وتحسينه في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.
يتيح التكامل البسيط لحل Preamble مع watsonx للمنظمات إمكانية تحقيق أقصى استفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. توفر منصتنا سهلة الاستخدام إمكانية التخصيص والأمن والمراقبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
توفر Robust Intelligence أول منصة شاملة لأمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إذ يتكامل جدار الحماية لدينا مع watsonx للحماية من التهديدات الأمنية وتوفير السلامة في الوقت الفعلي.
Validaitor هي منصة رائدة في مجال اختبار الذكاء الاصطناعي وإدارة الامتثال توفر قدرات شاملة لمحاكاة تحديات الذكاء الاصطناعي وكذلك أتمتة الامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي ومعاييره. تم دمج Validaitor الآن مع IBM watsonx واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي من IBM watsonx مع Validaitor ببضع نقرات فقط.
توفر WhyLabs منصة التحكم في الذكاء الاصطناعي للتحكم في قابلية الملاحظة والأمان. تتبنى الفرق أدوات WhyLabs لتأمين ومراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتوليدية في الوقت الفعلي. استفد من WhyLabs مع IBM watsonx لإظهار الجهات الفاعلة السيئة والتحيز والهلوسة وتراجع الأداء وانحراف البيانات ومشكلات جودة البيانات. باستخدام WhyLabs، تقلل الفرق من العمليات اليدوية بنسبة تزيد عن 80% وتقلل من الوقت اللازم لحل حوادث الذكاء الاصطناعي بمقدار 20 ضعفاً.
بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومين بنماذج watsonx الأساسية، بما في ذلك نماذج IBM Granite لأتمتة وحل المهام المعقدة في سياقات المؤسسة المختلفة
تمكّن CrewAI الشركات من أتمتة مهام سير العمل المعقدة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين للمؤسسات. تعمل منصتنا على تبسيط التنسيق متعدد الوكلاء، مما يتيح التعاون الديناميكي والقدرة على التكيف والكفاءة على نطاق واسع. تحظى CrewAI بثقة ما يقرب من نصف الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، وهي رائدة في قيادة مستقبل الأتمتة الذكية.
لقد تعاونت Flowise و IBM للحصول على التكامل في Flowise يمكنك استخدام نماذج IBM التأسيسية، مثل Granite، جنبًا إلى جنب مع نماذج أخرى مفتوحة المصدر مثل Llama و Mistral. يمثل هذا خطوة رئيسية نحو جلب تنسيق وكيل الذكاء الاصطناعي إلى إعدادات المؤسسة.
تعاونت IBM و Lyzr لتمكين الشركات من بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الموثوقين والخاصين القادرين على التعلم الذاتي. أنشئ وانشر وكلاء مخصصين/جاهزين مسبقًا لمهام سير العمل المعقدة، خلال دقائق باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Lyzr.
الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات للعمل مع البيانات في watsonx.ai، مثل العديد من خدمات الجهات الخارجية التي تُعدّ جزءًا من النظام البنائي لشركاء تقنية watsonx.
حسّن أداء الذكاء الاصطناعي دون عناء. وتمكّن من ربط قواعد بيانات المتجهات بمنصة watsonx.ai، وحسّن دقة وموثوقية نماذج التوليد المعزز بالاسترجاع. وأسس مشروعًا واتبع خطواتنا لإنشاء إجابات غنية بالسياق للأسئلة المعقدة.
عزِّز تمثيل المحتوى باستخدام خدمات التضمين. ويُمكنك ربط منصة watsonx.aiبأيٍّ من خدمات التضمين التالية التي تعمل بطريقة أفضل لتحويل المحتوى إلى مساحة التضمين لمهام مثل البحث عن التشابه والتوليد المعزز بالاسترجاع.
IBM watsonx Assistant تبني وكلاء افتراضيين أفضل لتحقيق إنتاجية المؤسسة. ويُمكن دمج watsonx Assistant مع مجموعة واسعة من القنوات وتطبيقات الويب لتسريع الاتصالات مع العملاء وتعزيز الإنتاجية وتحسين النتائج النهائية.
يُؤتمت IBM watsonx Orchestrate المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا، كي يُمكنك التركيز في العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. فهو يتكامل بسهولة مع الأنظمة والأدوات الموجودة لديك، حتى يتمكن فريقك من الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نتائج الأعمال.
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