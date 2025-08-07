نماذج OpenAI مفتوحة المصدر متاحة على IBM watsonx.ai

أحد النموذجين، وهو gpt-oss-120b الأكبر، أصبح متاحًا اليوم على منصة IBM watsonx.ai. وصرَّحت IBM أن النموذج يمكن نشره بأمان داخل البنية التحتية للمؤسسات، وتخصيصه باستخدام البيانات الداخلية، ودمجه في سير العمل الفعلي في صناعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والدعم القانوني. كما ستتم إضافة النموذج الثاني، gpt-oss-20b، إلى المنصة قريبًا. ستتمكن فرق التطوير قريبًا أيضًا من الاستفادة من هذه النماذج من watsonx.ai عند بناء الوكلاء داخل watsonx Orchestrate.

تمكِّن IBM watsonx.ai الشركات من تطوير ونشر وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصة تطوير موحَّدة. فهي تمنح المطورين المرونة وخيارات متعددة لتخصيص نموذج الأساس، والوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة والمخصصة والمفتوحة المصدر، والاستفادة من أطر العمل الرائدة، واستخدام خيارات النشر الهجينة للسحابة والبنية التحتية المحلية، ما يُتيح التجربة السريعة وتسريع تحقيق القيمة للأعمال. لتخصيص نموذج الأساس، والوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة والمخصصة والمفتوحة المصدر، والاستفادة من أطر العمل الرائدة، واستخدام خيارات النشر الهجينة للسحابة والبنية التحتية المحلية، ما يُتيح التجربة السريعة وتسريع تحقيق القيمة للأعمال.

يضيف توافر نموذج gpt-oss على watsonx.ai خيارًا إضافيًا إلى قائمة النماذج المفتوحة المتنامية المستضافة على المنصة، ما يوفر مزيدًا من الخيارات للفرق التي تبني الوكلاء في watsonx Orchestrate. من خلال توفير إمكانية الوصول إلى النماذج المفتوحة الرائدة في watsonx، بما في ذلك نماذج الجهات الخارجية مثل Meta وMistral ونموذج Granite من IBM، يهدف ذلك إلى تعزيز ثقافة التعاون والمرونة للعملاء الذين ينشرون الذكاء الاصطناعي التوليدي.