نماذج OpenAI مفتوحة المصدر متاحة على IBM watsonx.ai

7 أغسطس 2025
أتاحت OpenAI نموذجين للذكاء الاصطناعي للجمهور، ما يسمح للمطورين والشركات بتنزيلهما وتشغيلهما وتخصيصهما بحرية. أحد النماذج الآن مستضاف على استوديو المطوِّرين IBM watsonx.ai.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها OpenAI بمثل هذه الحركة منذ عام 2019. على مدى السنوات الخمس الماضية، ركَّزت الشركة بالكامل تقريبًا على تقديم أقوى نماذجها، مثل GPT-4 وGPT-4o ونماذج الاستدلال o3-mini وo4-mini، من خلال واجهات خاضعة للرقابة بإحكام. يُتيح هذا الإصدار الأخير نموذجين قويين مباشرةً للمستخدمين، الذين يمكنهم تشغيلهما محليًا أو على بنيتهم التحتية الخاصة دون قيود على الاستخدام التجاري.
أحد النموذجين، وهو gpt-oss-120b الأكبر، أصبح متاحًا اليوم على منصة IBM watsonx.ai. وصرَّحت IBM أن النموذج يمكن نشره بأمان داخل البنية التحتية للمؤسسات، وتخصيصه باستخدام البيانات الداخلية، ودمجه في سير العمل الفعلي في صناعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والدعم القانوني. كما ستتم إضافة النموذج الثاني، gpt-oss-20b، إلى المنصة قريبًا. ستتمكن فرق التطوير قريبًا أيضًا من الاستفادة من هذه النماذج من watsonx.ai عند بناء الوكلاء داخل watsonx Orchestrate.
تمكِّن IBM watsonx.ai الشركات من تطوير ونشر وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصة تطوير موحَّدة. فهي تمنح المطورين المرونة وخيارات متعددة لتخصيص نموذج الأساس، والوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة والمخصصة والمفتوحة المصدر، والاستفادة من أطر العمل الرائدة، واستخدام خيارات النشر الهجينة للسحابة والبنية التحتية المحلية، ما يُتيح التجربة السريعة وتسريع تحقيق القيمة للأعمال. لتخصيص نموذج الأساس، والوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة والمخصصة والمفتوحة المصدر، والاستفادة من أطر العمل الرائدة، واستخدام خيارات النشر الهجينة للسحابة والبنية التحتية المحلية، ما يُتيح التجربة السريعة وتسريع تحقيق القيمة للأعمال.
يضيف توافر نموذج gpt-oss على watsonx.ai خيارًا إضافيًا إلى قائمة النماذج المفتوحة المتنامية المستضافة على المنصة، ما يوفر مزيدًا من الخيارات للفرق التي تبني الوكلاء في watsonx Orchestrate. من خلال توفير إمكانية الوصول إلى النماذج المفتوحة الرائدة في watsonx، بما في ذلك نماذج الجهات الخارجية مثل Meta وMistral ونموذج Granite من IBM، يهدف ذلك إلى تعزيز ثقافة التعاون والمرونة للعملاء الذين ينشرون الذكاء الاصطناعي التوليدي.
النموذج الأكبر، gpt-oss-120b، يحتوي على 116.8 مليار مَعلمة ويستخدم بنية Mixture of Experts (MoE)، ما يعني أن جزءًا فقط من النموذج يكون نشطًا في أي وقت. يُتيح هذا التصميم تشغيل النموذج بكفاءة على بطاقة NVIDIA H100 GPU واحدة، والتي تُستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات. النموذج الأصغر، gpt-oss-20b، مُصمَّم للأجهزة الاستهلاكية مثل الكمبيوتر المحمول بسعة ذاكرة 16 جيجابايت.
يدعم كِلا النموذجين مستويات تفكير قابلة للتعديل -منخفضة أو متوسطة أو عالية- ليتمكّن المستخدمون من موازنة جودة النتائج مقابل التكلفة والسرعة. تقدِّم النماذج أيضًا سلاسل كاملة من الاستدلال، ما يُتيح للمستخدمين رؤية كيفية التوصل إلى النتيجة، بدلًا من الاكتفاء بالإجابة النهائية فقط. تقول OpenAI إن هذا يعزز الشفافية ويجعل النماذج أسهل في التصحيح وأكثر موثوقية.
نشرت OpenAI نتائج مؤشرات قياسية تُظهر أن النموذج الأكبر يقدِّم أداءً تنافسيًا في عدة مهام متعلقة بالتفكير والرياضيات. وفي مؤشر MMLU، وهو اختبار قياسي للمعرفة العامة، حقَّق النموذج درجة 90. وفي معيار العلوم GPQA، حصل على درجة 80.1. وفي اختبار الرياضيات AIME 2025، حصل على درجة 97.9، ما يُشير إلى قدرات قوية في التفكير الرمزي.
لا تشمل النماذج فهم الصور أو الصوت أو الفيديو، كما أنها غير مزودة بأنظمة تصفية المحتوى أو المراقبة. فهي نصية فقط، ويُتوقع من المستخدمين تطبيق التدابير الوقائية بأنفسهم وفقًا لكيفية نشر النماذج. يمكن للمستخدمين الاستفادة من Granite Guardian إلى جانب gpt-oss ليعمل كنموذج حماية يساعد على اكتشاف المخاطر في الطلبات والاستجابات.
يأتي إصدار gpt-oss في وقت تزداد فيه شعبية النماذج المفتوحة، ويعزز بشكل أكبر استراتيجية IBM المفتوحة ومتعددة النماذج، والتزام الشركة بتوفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لكلٍّ من المطورين ومستخدمي الأعمال. مثل Granite من IBM، فقد وجدت عائلات LLaMA من Meta وMistral وQwen من Alibaba قبولًا واسعًا بين المطورين والباحثين الذين يسعون إلى الحصول على أدوات يمكن تدقيقها وتحسينها ونشرها بشكل مستقل.
توفِّر النماذج مفتوحة الوزن بديلًا عن الأنظمة التجارية المغلقة، ما يُتيح مزيدًا من التدقيق في سلوك النموذج.
بالنسبة إلى OpenAI، يُشير إصدار gpt-oss إلى استعدادها للتعامل مع هذه التطورات، حتى مع استمرارها في تقديم أنظمتها الأكثر تقدمًا فقط عبر واجهات تجارية. يمنح ترخيص Apache 2.0 المستخدمين حرية واسعة للبناء على النماذج، دون قيود على إعادة التوزيع أو الاستخدام في التطبيقات المملوكة.
يقول Bruno Aziza، نائب رئيس IBM لاستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات، في حلقة حديثة من بودكاست Mixture of Experts: "المستقبل هجين". "لن يكون هناك نموذج واحد يحكم الجميع، ولن تكون النماذج كلها مغلقة أو مفتوحة فقط. ستحصل المؤسسة على كليهما".
من خلال إتاحة gpt-oss-120B في watsonx.ai، تمكِّن IBM المطورين وعلماء البيانات والمؤسسات من:
سواء أكنت تعمل على بناء مساعدين داخليين، أم أتمتة سير العمل، أم استكشاف حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، يوفر gpt-oss-120B على watsonx.ai المرونة والقوة للقيام بكل ذلك - بأمان وشفافية.
استكشِف gpt-oss-120B في watsonx.ai باستخدام أحد أكثر النماذج المفتوحة كفاءة المتاحة حاليًا.