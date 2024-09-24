ما Claude AI؟

كلود AI (Claude) هو روبوت محادثة ذكاء اصطناعي توليدي ومجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تم تطويرها بواسطة شركة البحث Anthropic. يتميز Claude بقدرات عالية في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وهو متعدد الوسائط: يقبل المدخلات النصية والصوتية والبصرية، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة، وتلخيص المستندات، وإنشاء نصوص طويلة، ورسوم بيانية، ورسوم متحركة، وتعليمات برمجية وغير ذلك.
يلتزم Claude بفلسفة Anthropic الخاصة بالذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي مجموعة من القواعد الأخلاقية التي ترى الشركة أنها تميِّز Claude عن نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة مثل ChatGPT وGemini من Google. تركز مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري على سلامة الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى توجيه Claude لتقديم ردود أكثر فائدة مع تجنُّب السلوكيات الضارة مثل تحيُّز الذكاء الاصطناعي.
تم إصدار Claude 3 في مايو 2024، ويشمل روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واحدًا مجانيًا واثنين مدفوعين.
يمتلك كل نموذج من نماذج Claude 3 الثلاثة استخداماته المتخصصة. بشكل عام، يمكن للأشخاص استخدام Claude AI للمساعدة على مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك:
على عكس Claude 2 وClaude 1، يتميز Claude 3 بأنه متعدد الوسائط: يمكنه معالجة الصور والمحتوى الصوتي إلى جانب المطالبات النصية. على سبيل المثال، يستطيع Claude 3 إنشاء أوصاف منتجات التجارة الإلكترونية بناءً على الصور. على الرغم من أن Claude 3 لا يمكنه إنشاء محتوى غير نصي بمفرده، فإن تكامله متعدد الوسائط هو إحدى الميزات الجديدة العديدة التي تسمح له بمنافسة GPT-4.
مثل Gemini وChatGPT من OpenAI، تعتمد عائلة أنظمة الذكاء الاصطناعي Claude من Anthropic على بنية المحوِّلات في الشبكات العصبية. لكن على عكس منافسيه، يطبِّق Claude مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري للتحكم في سلوكه.
المحوِّلات هي نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لمعالجة اللغة الطبيعية عالية الأداء. وهي تعمل من خلال تطبيق خوارزميات رياضية معقدة للتنبؤ إحصائيًا بالاستجابة الأكثر احتمالًا لاستعلام المستخدم. يمكن تقسيم سير العمل إلى أربع خطوات أساسية.
يقسِّم المحوِّل استعلام المستخدم إلى رموز مميزة. يمثِّل كل رمز مميز كلمة كاملة أو جزءًا من كلمة. يتم تمثيل تسعير نماذج الذكاء الاصطناعي عادةً على أنه التكلفة لكل رمز مميز. نافذة السياق في Claude Pro تبلغ 200,000 رمز مميز1، ما يعني أنه يمكنه معالجة استفسارات المستخدمين التي تصل إلى 200,000 رمز مميز.
الذكاء الاصطناعي الدستوري2 هو مجموعة من مبادئ أخلاقيات وسلامة الذكاء الاصطناعي التي وضعتها شركة Anthropic الناشئة. عند تصميم Claude، استلهمت شركة Anthropic آراء حوالي 1,000 شخص، وطلبت منهم التصويت واقتراح قواعد لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أخلاقي واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. وشكَّلت المجموعة النهائية من القواعد الأساس لعملية تدريب Claude.
القواعد الثلاث الأولى للذكاء الاصطناعي الدستوري هي:
بينما تخضع النماذج الأخرى لمراجعة المحتوى من قِبل مدربين بشريين في عملية تُعرَف باسم التعلم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF)، تم تدريب Claude باستخدام RLHF بالإضافة إلى نموذج ذكاء اصطناعي ثانٍ. في عملية RLAIF، كان دور نموذج "المدرِّب" هو تقييم سلوك Claude مقارنةً بالذكاء الاصطناعي الدستوري وإجراء التصحيحات اللازمة.
في عملية RLAIF، تتم أتمتة جزء تعديل السلوك في عملية التدريب، ما يجعله أكثر توفيرًا وكفاءة لتعزيز السلوك الأخلاقي. النتيجة المرجوة هي أن يضبط Claude نفسه بدقة، حيث يتعلم تجنُّب التعليمات الضارة مع تقديم إجابات مفيدة للتعليمات التي يعتبرها قابلة للرد.
تُعَد Anthropic شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تأسست في 2021 على يد عدد من الباحثين والمدراء التنفيذيين السابقين في OpenAI، بمن فيهم الشقيقان Daniela وDario Amodei. استثمرت كلٌّ من Amazon وGoogle مليارات الدولارات في الشركة، بينما تواصِل OpenAI الحصول على دعم من Microsoft.
انفصل الشقيقان Amodei عن OpenAI في عام 2021، قبل عام من إصدار OpenAI لنموذج GPT-3.5. وهو نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه الذي يواصِل تشغيل أداة ChatGPT المجانية حتى اليوم. إلى جانب باحثين سابقين آخرين في OpenAI، أسَّس الشقيقان Amodei شركة Anthropic AI وبدؤوا بالعمل على ما أصبح لاحقًا Claude AI.
السمة المميزة لشركة Anthropic هي نهجها المُعلن تجاه الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والذي يتمثَّل في عملية تدريب الذكاء الاصطناعي الدستوري.
عند إطلاق Claude 3، أجرت شركة Anthropic AI سلسلة من اختبارات تقييم النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لمقارنة نماذجها مع نماذج منافسيها الرئيسيين: OpenAI وGoogle. في تلك الاختبارات وغيرها، أظهر Claude العديد من المزايا الرئيسية:
يستطيع Claude التعامل مع مطالبات تصل إلى 200,000 رمز مميز، أي نحو 350 صفحة من النصوص، ما يُتيح له تذكُّر واستخدام مزيد من المعلومات لإنتاج إجابات مناسبة. بالمقارنة، يقتصر عدد الرموز المميزة في GPT-4 Turbo وGPT-4o على 128,000 رمز مميز فقط.
تُتيح قدرة Claude على الاحتفاظ بالمزيد من المعلومات للمستخدمين إنشاء مطالبات تفصيلية وغنية بالبيانات. كلما زادت كمية البيانات الموجودة في تسلسل الإدخال، أصبحت إجابة نموذج الذكاء الاصطناعي أكثر دقة وملاءمة.
عندما اختبرت Anthropic نموذج Claude 3 مقابل GPT-4 وGemini 1.0،3 كان Claude 3 Opus الأفضل أداءً في جميع المعايير التقييمية المختارة. تصدَّر نموذج Gemini 1.0 Ultra في أربعة من أصل ستة اختبارات رؤية، بينما كان أداء نماذج Claude قريبًا من مستواه.
ومع ذلك، لم يتم تضمين GPT-4o وGemini 1.5 في مجموعة الاختبار. عند الكشف عن GPT-4o في مايو 20244، أجرت OpenAI مقارنةً معيارية شهدت فوز نموذجها الرائد الجديد على Claude 3 Opus في خمسة من أصل ستة اختبارات تم إجراؤها.
قد يقدِّر المستخدمون القلقون بشأن خصوصية البيانات سياسة الاحتفاظ بالبيانات لدى Anthropic،5 حيث تنص على حذف جميع مدخلات ومخرجات المستخدم بعد 30 يومًا. تنص سياسة بيانات Gemini من Google لخدمات Google Cloud6على أن الشركة لن تستخدم تعليمات المستخدمين لتدريب نماذجها.
في المقابل، تستطيع OpenAI الاحتفاظ ببيانات المستخدمين7 واستخدامها لتدريب نماذجها بشكل إضافي. تسمح سياسات Google الخاصة بتطبيقات Gemini للشركة8 بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين ما لم يُلغِ المستخدم تفعيل هذا الخيار يدويًا.
رغم أن أداء Claude العام قوي مقارنةً بالمنافسين، فإنه يمتلك بعض نقاط الضعف التي قد تؤخِّر تقبله من قِبَل الجمهور الأوسع.
بالمقارنة مع GPT-4o، يُعَد Claude أقل قدرة على إنشاء الصور. بينما يستطيع Claude إنتاج مخططات انسيابية تفاعلية، ومخططات علاقات الكيانات، والرسوم البيانية، إلا إنه لا يصل إلى حد توليد الصور بالكامل.
بفضل تكامل Microsoft مع Bing، يستطيع GPT-4 البحث على الإنترنت عند الإجابة عن استفسارات المستخدمين. بينما يتم تحديث Claude بانتظام ببيانات تدريب جديدة، فإن قاعدة معارفه تظل دائمًا متأخرة بعدة أشهر حتى تقرر Anthropic فتح إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالطريقة نفسها.
