ما هو المخطط الانسيابي؟
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رسم توضيحي لتدفق البيانات باستخدام الصور التوضيحية والمخطط الدائري والقوائم النقطية والأشكال المختلفة

تاريخ النشر: 26 يونيو 2021
المساهمان: Ivan Belcic، وCole Stryker
ما هو المخطط الانسيابي؟

المخطط الانسيابي هو رسم تخطيطي يصور مراحل العملية أو سير العمل أو برنامج الكمبيوتر أو النظام. تتكون المخططات الانسيابية من أشكال متصلة بخطوط، تمثل عمليات تدريجية تساعد على اتخاذ القرار وتقليل الغموض وتحسين سير العمل.

المخططات الانسيابية للعملية —معروفة أيضًا باسم خرائط العمليات— هي تمثيل رسومي لعمليات معقدة لتسهيل الوصول إلى هذه العمليات. يستخدم مديرو المشاريع المخططات الانسيابية كقوالب لتبسيط سير العمل لفرق العمل التي يشرفون عليها. ويستخدمها المهندسون الصناعيون لتوضيح طريقة عمل المنشآت المعقدة. يحتاج مطورو البرامج إلى إنشاء مخططات انسيابية لتخطيط الخطوات المنطقية في برامج الكمبيوتر والخوارزميات التي يقومون بإنشائها.
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فيمَ تُستخدم المخططات الانسيابية؟

مع وجود العديد من أنواع المخططات الانسيابية والعديد من حالات استخدامها، تعد المخططات الانسيابية وثيقة أساسية في كل قطاع تقريبًا. حيث يستخدم الأشخاص المخططات الانسيابية لتصور وتصميم وتوثيق مجموعة لا حصر لها من العمليات والإجراءات.

يساعد المخطط الانسيابي على كل من المهام التالية: 

  • توثيق عملية أو إجراء ما

  • العصف الذهني للأفكار 

  • إدارة عمليات الأعمال (BPM) وتحليل عمليات الأعمال (BPA)

  • زيادة الوضوح وتحسين التواصل بين الزملاء وفرق العمل 

  • وضع الخطوط العريضة لإجراءات اتخاذ القرار

  • توضيح هيكل الإبلاغ الخاص بالمؤسسة 

  • تحسين العملية أو سير العمل

  • شرح كيف تتم العملية
ما أنواع المخططات الانسيابية الموجودة؟

رغم أن جميع المخططات الانسيابية تتبع التنسيق الأساسي نفسه، إلا أنه يتم تصميم أنواع مختلفة من المخططات الانسيابية لتناسب سياقات محددة. وتعد أمثلة المخططات الانسيابية التالية بعضًا من أنواع المخططات الانسيابية الأكثر شيوعًا في الاستخدام اليوم.

 

  • المخططات الانسيابية للبرامج هي المخططات الأساسية للتطبيقات وبرامج الكمبيوتر، حيث تحدد البنية المنطقية التي تتبعها البرامج. قبل البدء في عملية توليد التعليمات البرمجية، يقوم المبرمجون بإنشاء مخططات انسيابية للبرنامج للحصول على فهم شامل لكيفية عمل البرنامج. ويمكن للمهندسين الرجوع إلى المخططات الانسيابية الخاصة بالبرنامج عند تحليل البرامج وتصحيح أخطائها.
  • مخططات تدفق النظام هي التي تحكم التسلسل الأساسي للأحداث في النظام، يعني أي شيء بدءًا من إعداد الطعام في مطبخ المطعم إلى بروتوكولات الاستجابة للكوارث إلى تدابير الاحتفاظ بالعملاء على منصة التجارة الإلكترونية.
  • توضح مخططات سير العمل بالتفصيل خطوات بدء عملية الأعمال وإتمامها. وتساعد فرق العمل والمؤسسات على معرفة مَن هم الموظفون المسؤولون عن كل جزء من أجزاء عملية الأعمال؛ ولذا تعد مفيدة في إدارة المشروع لتحسين سير العمل والقضاء على حالات التوقف. وعند مقارنتها بنماذج العمليات المعتمدة على البيانات، تعد خرائط عملية سير العمل أعلى درجة من ناحية التخصيص الذاتي ومن ناحية الكيفية والنوعية.
  • توضح مخططات تدفق القرارات مراحل عملية اتخاذ القرار ونتائجها. حيث يؤدي القرار الأولي إلى خيارات لاحقة متعددة إلى أن تنتهي العملية بنتيجة من عدة نتائج. تُعرف مخططات انسيابية القرار أيضًا باسم أشجار القرار؛ نظرًا للطبيعة المتفرعة التي يظهر بها شكل مخططها الانسيابي.
  • ترسم مخططات تدفق البيانات (DFD) تدفق المعلومات خلال العملية أو الشبكة أو النظام. ويتم تطبيق مخططات تدفق البيانات بشكل أفضل على الأنظمة الثابتة، مثل عمليات تلقي طلبات العملاء، وقد تواجه صعوبة في تمثيل تدفقات البيانات في الوقت الفعلي؛ التي ينشؤها مهندسو البيانات.
  • توضح مخططات سير العمل (PFD) بالتفصيل خطوات بدء عملية الأعمال وإتمامها. ويمكن للمهندسين الصناعيين الرجوع إلى مخططات تدفق العمليات لمعرفة كيفية ارتباط القطع الأولية من معدات المصنع بعضها ببعض، وإنشاء وثائق التدريب وتحسين الإجراءات في كل أنحاء المنشآت.
  • تشير مخططات حارات السباحة السباحة إلى الموظفين المسؤولين عن كل مرحلة من مراحل سير العمل. وهي مستوحاة من الحارات الموجودة في حمام السباحة، حيث ترتب مخططات حارة السباحة خطوات سير العمل في صفوف أو أعمدة منفصلة لكل عضو في الفريق أو لكل فريق أو لكل قسم ذي صلة. ونظرًا لأنها غالبًا ما توضح الإجراءات على مستوى المؤسسة، تُعرف مخططات حارات السباحة أيضًا باسم المخططات الانسيابية متعددة الوظائف.
  • تعرض المخططات التنظيمية - التي يُشار إليها عادةً باسم المخططات التنظيمية - الهيكل الداخلي للفريق أو القسم أو المؤسسة. حيث يتم وضع كبار الأعضاء أو الأطراف المعنية في الجزء العلوي في الرسم البياني، مع امتداد الفروع إلى أسفل خلال التسلسل الهرمي الخاص بالإبلاغ وإعداد التقارير في المجموعة.

 
رموز المخطط الانسيابي الشائعة ومكوناته خط التدفق

ينقل التقدم من خلال المخطط الانسيابي. تربط خطوط التدفق خطوة عملية بالخطوة التالية وتستخدم الأسهم لتصوير التسلسل الصحيح للأحداث. وتربط خطوط التدفق خطوة عملية واحدة بالأخرى وتستخدم الأسهم لتصوير التسلسل الصحيح للأحداث.

 النقطة الطرفية

تمثل بداية المخطط الانسيابي أو نهايته. تحتوي بعض المخططات الانسيابية على نقاط طرفية متعددة للبداية أو النهاية. تساعد الرموز الطرفية المستخدمين على تحديد مكان بدء العملية أو انتهائها.

 العملية

تصور خطوة في تسلسل المخطط الانسيابي. عند الوصول إلى خطوة عملية، يجب على المستخدمين تنفيذ هذه العملية قبل المتابعة من خلال المخطط الانسيابي. العمليات هي الرموز الأكثر شيوعًا في معظم المخططات الانسيابية.

 القرار

يوضح المكان الذي يجب اتخاذ القرار فيه قبل المتابعة. ستكون لنقاط القرار ذات الشكل الماسي خطوط تدفق متعددة تنطلق بعيدًا عنها، وسيتبع المستخدمون الخط الذي يتوافق مع القرار الذي يتخذونه. معظم نقاط القرار تكون ثنائية نعم أو لا أو اختيارات صحيحة أو خطأ.

 الإدخال/الإخراج (البيانات)

يشير إلى إدخال أو إخراج البيانات. يوضح متوازي الأضلاع هذا المكان الذي سيتم فيه إدخال البيانات الخارجية في العملية أو إرسالها من عملية في مكان آخر.

 البيانات المخزنة

يوضح مكان تخزين البيانات داخل العملية. غالبًا ما يمثل الرمز الأسطواني نوعًا ما من قواعد البيانات، مثل مستودع البيانات أو بحيرة البيانات.

 المستند

يمثل الإيصال أو الإنشاء (الإدخال أو الإخراج) للمستند. قد تكون الإدخالات هي الوصول أو البريد الإلكتروني أو طلب العميل، بينما قد تطلب المخرجات إنشاء تقرير أو عرض تقديمي.

 وثيقة متعددة

يشبه رمز المستند، إلا أنه يمثل إدخال أو إخراج مستندات متعددة خلال نفس المرحلة من العملية.

 عملية محددة مسبقًا

يشير إلى عملية تم إنشاؤها في مكان آخر خارج المخطط الانسيابي. يمكن للمستخدمين العثور على مزيد من المعلومات حول هذه العملية المحددة مسبقًا في مكان آخر.

 تعليق/تعليق توضيحي

يوفر معلومات أو سياقًا إضافيًا حول خطوة المخطط الانسيابي الملحق بها. تساعد التعليقات والتعليقات التوضيحية مستخدمي المخطط الانسيابي على فهم الغرض من الخطوة أو تقديم تعليمات إضافية أو شرح العوائق المحتملة.

 نقطة اتصال/مرجع على الصفحة

غالبًا ما يتم رؤيته في المخططات الانسيابية الأكثر تفصيلاً، حيث تربط أزواج الموصلات الموجودة على الصفحة الخطوات التي قد تكون متباعدة جدًا بحيث لا يمكن توصيلها بسلاسة مع خط التدفق القياسي.

 نقطة اتصال/مرجع خارج الصفحة

تكون بعض المخططات الانسيابية المعقدة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن احتواؤها في صفحة واحدة. يشير هذا الرمز إلى وجود اتصال يرتبط بمرحلة موجودة على صفحة أخرى من المخطط الانسيابي. 

 تأخير

يشير إلى تأخير متعمد أو فترة انتظار في العملية. غالبًا ما تُظهر المخططات الانسيابية ذات التأخيرات مدة التأخير داخل رمز التأخير أو بجواره.

 عملية بديلة

تمثل بديلاً لعملية قياسية. الحواف المنحنية تميز العملية البديلة عن رمز عملية المستطيل القياسي. وعادةً ما تكون خطوط التدفق المؤدية إلى عملية بديلة متقطعة وليست متصلة.

 التحضير

يمثل مكان وكيفية عرض المعلومات أثناء العملية.

 العرض

يمثل مكان وكيفية عرض المعلومات أثناء العملية.

 إدخال يدوي

يركز الضوء على العملية التي يجب تنفيذها يدويًا، على عكس الأجزاء الأخرى من العملية التي قد تكون مؤتمتة التنفيذ.
تاريخ المخططات الانسيابية

قدم المهندسان الصناعيان "Frank" و"Lillian Gilbreth" لأول مرة مفهوم المخططات الانسيابية إلى الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) في عام 1921 من خلال مخطط عملية التدفق الخاص بهم. وقد أرسى عرضهما التقديمي الأساس لدور مخططات العمليات في تحسين سير العمل؛ وكان بعنوان "مخططات العمليات: الخطوات الأولى في العثور على أفضل طريقة لإنجاز العمل".

وطوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، قام مهندسون آخرون بتحسين مفهوم المخطط الانسيابي وتحسين فعاليته كأداة. وفي عام 1947، أصدرت الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) مجموعة موحَّدة من رموز المخطط الانسيابي الشائعة بناءً على العمل الأصلي الذي قام به "Frank" و"Lillian Gilbreth". 

ثم شهدت فترة التسعينيات وصول الرسوم البيانية لنشاط لغة النمذجة الموحَّدة (UML) - وهي مخططات انسيابية رقمية تم إنشاؤها باستخدام برنامج مخطط انسيابي متخصص يعتمد على لغة النمذجة الموحَّدة (UML). تم إنشاء لغة النمذجة الموحَّدة (UML) في التسعينيات لتوحيد رموز المخطط الانسيابي الشائعة.

ثم في عام 2005، قامت مبادرة إدارة عمليات الأعمال (BPMI) بتدوين مفهوم نمذجة و تدوين عمليات الأعمال (BPMN). في لغة النمذجة الشائعة هذه تم تصوير عمليات الأعمال رسوميًا لإزالة أي غموض أو التباس في الأوصاف النصية. واليوم، يتوفر عبر الإنترنت على نطاق واسع صانعو المخططات الانسيابية مثل موقع Lucidchart وموقع Miro واللذَين يتضمنان قوالب مخططات انسيابية لتبسيط عملية الإنشاء.
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