لقد شهد التصنيع تحولًا رقميًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، حيث كان التقدم التقني وتطور متطلبات المستهلكين وجائحة كوفيد-19 بمنزلة محفزات رئيسية للتغيير. للحفاظ على قدرتها التنافسية والتغلب على تحديات اليوم، كان على الشركات المصنِّعة أن تجعل المرونة والقدرة على التكيف من الأولويات القصوى.

هنا، سنناقش الاتجاهات الرئيسية في التصنيع التي ستغير الصناعة خلال العام القادم.