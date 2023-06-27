إدارة عمليات التصنيع مع IBM Maximo Application Suite
انطلق في رحلتك إلى إدارة الأصول المتميزة من خلال استهداف انعدام العيوب وفترة التعطل في عمليات التصنيع 
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رسم توضيحي يمثل إدارة عمليات التصنيع مع IBM Maximo Application Suite
تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل والسهولة   

تبسيط العمليات من خلال عنوان الانقطاعات غير المخطط لها وسوء إدارة الصيانة وإدارة المخزون غير الفعالة ضمن دورات حياة وعمليات الإنتاج المعقدة. قم بتمكين فرق العمليات ومراقبة الجودة وفرق مراقبة الجودة والصيانة لديك من خلال الأدوات التي تربط البيانات الصامتة وتدمج العديد من التقنيات, توفير رؤية شاملة لخطوط الإنتاج والأصل السلامة ودعم معايير الجودة المتسقة.

لعقود من الزمن، عززت شركة ibm maximo عمليات التصنيع في مجالات الأتمتة والطيران والمنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات والصناعات وعلوم الحياة من خلال إدارة دورة الحياة والإنتاج المتفوقة في الأصل. ، باعتبارها أداة IBM Maximo Application Suite إدارة دورة حياة الكل في الأصل، تقدم قدرات متقدمة في إدارة الأصول (EAM) في المؤسسة, أداء إدارة الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (APM)) والموثوقية المتمحورة حول الصيانة (RCM)). تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تسريع رحلتك نحو التخلص من العيوب والتعطل مع تحسين الأداء والموثوقية.

الصناعات

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السيارات الطيران والفضاء السلع الاستهلاكية المعبأة الإلكترونيات الصناعات علوم الحياة

ما يمكنك فعله

عمليات فحص الجودة إدارة الأصول والسلامة إدارة المخزون تتبع الامتثال والانبعاثات
المزايا
تحسين أنظمة إدارة الصيانة

تحليل البيانات التاريخية والفورية لتحسين معدلات السلامة ومنع الأعطال وتبسيط الصيانة القائمة على الحالة والجداول الزمنية.

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فهم الأصل في السياق التشغيلي

استخدم بيانات السلامة الأصلية وبيانات الأداء للمساعدة في عمليات العمليات, الصيانة وموظفي الشؤون المالية في تحسين عمليات اتخاذ القرار ونتائج التدقيق في إدارة الإنتاج مثل الجدولة وإيقاف التشغيل والاستثمارات الجديدة.

 اكتشف المزيد من فوائد التصنيع الذكي
ابدأ التشغيل السريع لبدء تشغيل برنامج التحويل 4.0 الخاص بك

ينشر رمز رمز منخفض وبدون رموز للتخطيط والجدولة المتقدمة التي تضيف الذكاء الاصطناعي الممكّن لمراقبة الأصول عن بعد والتنبيه التنبؤ والفحص البصري لخطوط الإنتاج الحالية.

 تعلم كيفية تقليل الاعتماد على الفحص اليدوي
زيادة الاستدامة والسلامة

تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية والنفايات في المصانع وخلق بيئة أكثر أماناً للموظفين مع تحقيق نتائج إيجابية على أرباحك النهائية. 

 إنشاء عمليات أكثر استدامة

هل تحتاج إلى الاستدامة الاستراتيجية؟

استشارات الاستدامة

IBM يمكن لخدمات استشارات الاستدامة أن تساعدك على إنشاء قائم على بيانات الاستراتيجية التي توائم بين أنظمة تنفيذ التصنيع الخاصة بك وجدول أعمال الاستدامة. 

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