تبسيط العمليات من خلال عنوان الانقطاعات غير المخطط لها وسوء إدارة الصيانة وإدارة المخزون غير الفعالة ضمن دورات حياة وعمليات الإنتاج المعقدة. قم بتمكين فرق العمليات ومراقبة الجودة وفرق مراقبة الجودة والصيانة لديك من خلال الأدوات التي تربط البيانات الصامتة وتدمج العديد من التقنيات, توفير رؤية شاملة لخطوط الإنتاج والأصل السلامة ودعم معايير الجودة المتسقة.

لعقود من الزمن، عززت شركة ibm maximo عمليات التصنيع في مجالات الأتمتة والطيران والمنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات والصناعات وعلوم الحياة من خلال إدارة دورة الحياة والإنتاج المتفوقة في الأصل. ، باعتبارها أداة IBM Maximo Application Suite إدارة دورة حياة الكل في الأصل، تقدم قدرات متقدمة في إدارة الأصول (EAM) في المؤسسة, أداء إدارة الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (APM)) والموثوقية المتمحورة حول الصيانة (RCM)). تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تسريع رحلتك نحو التخلص من العيوب والتعطل مع تحسين الأداء والموثوقية.