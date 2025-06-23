حلول تكنولوجيا التصنيع

في قطاع التصنيع، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا من العمليات الحديثة - تُسهم في زيادة الكفاءة وتدعم الاستدامة وأصبحت ميزة تنافسية. يمكن لشركات التصنيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الأمور التالية:
لكن مع الإمكانات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، تظهر المخاطر. وبالتالي يجب على شركات التصنيع الاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي موثوق بها، وقابلة للتوسع، وفعَّالة من حيث التكلفة، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.
تُعَد IBM شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف. تساعد تقنياتنا قطاع التصنيع على تسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من خلال مجموعة منتجات IBM watsonx للذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان ذات الثقة الصفرية، وبنية IBM السحابية الهجينة، والتي تساعد على تمكين المرونة عبر بنية تحتية متجاوبة.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تحقيق انخفاض بنسبة 50% في المهلة الزمنية من التصميم الهندسي إلى تخطيط الإنتاج باستخدام حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي
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