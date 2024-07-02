استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات

يشير مصطلح "المشتريات" إلى كيفية حصول الشركة على السلع والخدمات التي تحتاج إليها في عمليات أعمالها. ولذلك، فإن وجود إستراتيجية شراء فعالة أمر ضروري.

بدأ تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات مؤخرًا، ويمكنه أن يُغير الطريقة التي تدير بها الشركات أعمالها اليوم تغييرًا جذريًا. ونظرًا لأن عمليات الشراء تتطلب كميات هائلة من البيانات، الداخلية والخارجية على حد سواء، يمكن أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات على إيجاد وتطوير أدوات جديدة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن التوريد وتحسين التكلفة.

قد يكون التحديث التقني الداخلي ضروريًا للمساعدة على ضمان استمرار التحسينات التي لا تقتصر على مجال المشتريات فحسب، بل أيضًا على الشؤون المالية والمحاسبة ومشغلي سلاسل التوريد. ومن خلال ثراء البيانات، يمكن لفريق المشتريات إجراء تحليلات تنبئية ووضع نماذج توقع أكثر دقة.

تحتاج الشركات التي ترغب في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الاقتصاد إلى اكتساب معارف أعمق بشأن مصادر بياناتها المنظمة الحالية. يمكن أن تقوم التطورات في القدرة الحاسوبية وتقنية الذكاء الاصطناعي بذلك، كما أنها تساعد المؤسسات على إعداد البيانات الحالية بطريقة منظمة، إلى جانب بيانات المصادر غير المنظمة مثل الفواتير أو جداول الأسعار.

إن قدرة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على استخراج المعلومات هي ما يميز إدارات التوريد والمشتريات عن بعضهم، كما يمكنها أن تضيف ثروة من القيمة إلى المؤسسة بأكملها.