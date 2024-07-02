استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات

تاريخ النشر: 2 يوليو 2024
المساهمون: Teaganne Finn, Amanda Downie
يشير استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في مجال المشتريات إلى استخدام التقنية المتقدمة لأتمتة المهام المختلفة في عمليات الشراء وتعزيزها، ومن ثَم مساعدة المؤسسات على تعزيز الكفاءة والدقة واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
يشير مصطلح "المشتريات" إلى كيفية حصول الشركة على السلع والخدمات التي تحتاج إليها في عمليات أعمالها. ولذلك، فإن وجود إستراتيجية شراء فعالة أمر ضروري.
بدأ تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات مؤخرًا، ويمكنه أن يُغير الطريقة التي تدير بها الشركات أعمالها اليوم تغييرًا جذريًا. ونظرًا لأن عمليات الشراء تتطلب كميات هائلة من البيانات، الداخلية والخارجية على حد سواء، يمكن أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات على إيجاد وتطوير أدوات جديدة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن التوريد وتحسين التكلفة.
قد يكون التحديث التقني الداخلي ضروريًا للمساعدة على ضمان استمرار التحسينات التي لا تقتصر على مجال المشتريات فحسب، بل أيضًا على الشؤون المالية والمحاسبة ومشغلي سلاسل التوريد. ومن خلال ثراء البيانات، يمكن لفريق المشتريات إجراء تحليلات تنبئية ووضع نماذج توقع أكثر دقة.
تحتاج الشركات التي ترغب في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الاقتصاد إلى اكتساب معارف أعمق بشأن مصادر بياناتها المنظمة الحالية. يمكن أن تقوم التطورات في القدرة الحاسوبية وتقنية الذكاء الاصطناعي بذلك، كما أنها تساعد المؤسسات على إعداد البيانات الحالية بطريقة منظمة، إلى جانب بيانات المصادر غير المنظمة مثل الفواتير أو جداول الأسعار.
إن قدرة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على استخراج المعلومات هي ما يميز إدارات التوريد والمشتريات عن بعضهم، كما يمكنها أن تضيف ثروة من القيمة إلى المؤسسة بأكملها.
يُكلف الموظفون في مجال المشتريات، مثل كبار موظفي المشتريات (CPOs)، أو الأقسام، حسب حجم المؤسسة، بمهمة تحقيق وفورات في التكاليف والحد من المخاطر والالتزام بمعايير الامتثال وغير ذلك الكثير.
أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تستثمر المؤسسات في قيمة البيانات وأن تتبنى العالم القائم على التكنولوجيا الذي نعاصره في الوقت الحالي. يمكن أن توفر تقنية الذكاء الاصطناعي معارف تشغيلية بشأن البيانات لم تكن مرئية بطريقة أخرى، كما تضمن حصول المؤسسات على الموارد المناسبة للعمل بفعالية.
ستستمر الأدوات والتطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في النمو على نطاق عالمي. ويجب على الشركات التي ترغب في تحقيق نمو مستمر أن تفكر في دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء لديها. يمكن لهذا التحول أن يعفي موظفي المشتريات من أداء المهام الروتينية، ما يمكنهم من التركيز على اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتعزيز الابتكار. إن تقنية الذكاء الاصطناعي موجودة لتكملة القوى العاملة البشرية وتمكين الموظفين العاملين من تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة.
من المهم أن ندرك أهمية الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره في طريقة عيش الموظفين وعملهم وأدائهم للأعمال في الوقت الحالي. ولإحداث تغيير مستدام في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتعلم المؤسسات وتفهم ماهية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يكون له تأثير عميق في عمليات التوريد والشراء.
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات بعدة طرق، وأكثر هذه الطرق شهرةً:
تُستخدم خوارزميات التعلم الآلي للكشف عن الأنماط في مجموعات البيانات الكبيرة ويمكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي (ML) أن تتجاوز ما يمكن للعقل البشري تحليله وتتعرف على الأنماط أو العلاقات المتعلقة باتخاذ قرارات الأعمال الذكية.
يمكن لنماذج التعلم الآلي الاطلاع على بيانات الشراء السابقة ومقاييس أداء الموردين واتجاهات السوق وغير ذلك الكثير. يمكن أن تؤدي كل نقاط البيانات القابلة للقياس هذه إلى اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وإصدار توقعات أكثر دقة للطلب. الاستخدام الأكثر شهرةً للتعلم الآلي (ML) هو أتمتة الحسابات الدائنة.
صُممت خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير اللغة البشرية وتحويلها واستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها فهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة وتحليلها بشكل أكبر واكتساب المعارف من البيانات النصية المجموعة.
يمكن لنموذج معالجة اللغة الطبيعية تسهيل التواصل مع روبوتات المحادثة أو المساعدين الافتراضيين، ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل المباشر مع فريق المشتريات في الشركة. علاوةً على ذلك، تعمل خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية من خلال تصنيف المعلومات ذات الصلة في تعليقات العملاء وطلبات تقديم العروض وغيرها تلقائيًا، واستخدام تلك المعلومات بأكثر طريقة فعالة ممكنة.
صُممت خوارزميات أتمتة العمليات الآلية (RPA) لمحاكاة الإجراءات البشرية، مثل المهام المتكررة أو المهام القائمة على القواعد التي يمكن أن تعمل على أتمتة وتسهيل الإجراءات المستهلكة للوقت بل وجعلها سريعة وفعالة.
لا تُعد أتمتة العمليات الآلية شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي بشكل عام، بيد أنها تقدم مزايا هائلة عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية. بعض الأمثلة على أتمتة العمليات الآلية في مجال المشتريات هي أتمتة الفواتير وإنشاء الفواتير. يمكن أن تقلل تقنية أتمتة العمليات الآلية من الأخطاء باستخدام البيانات القديمة وتقليل فرص حدوث خطأ بشري.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير طريقة عمل مؤسسات المشتريات الحالية من خلال تسهيل العمليات على عكس أي أدوات أخرى سابقة وتغيير الطريقة التي يعمل بها قادة المشتريات.
الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغالبًا ما يتم اختصاره إلى gen AI، هو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى أصلي، مثل النصوص أو الصور، استجابةً لطلبات المستخدمين. إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير كبير في مجال المشتريات حيث إن بعض وظائفه الرئيسية تتمثل في إعداد طلبات الشراء وتحليل المستندات، مثل طلبات تقديم العروض (RFPs) والعقود.
ما يمكنه فعله
يمكن أن يسهل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات وظائف المشتريات، مثل أتمتة المهام المتكررة وتحليل كميات هائلة من البيانات. ويمكن لهذه التقنية الجديدة إنشاء تحليل للإنفاق وتحسين التدفق النقدي وإدارة الإنفاق. كما يمكنها تلخيص المستندات وتحليل الأسعار وبيانات الإنفاق في الوقت الفعلي، ما يحقق كفاءة تشغيلية أفضل بكثير.
وأخيرًا، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسهيل التفاعلات بين فرق المشتريات والأطراف المعنية الداخلية والموردين. بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للفرق إنشاء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية وتزويد المستخدم بردود مخصصة مفيدة. إن مجال المشتريات جاهز للتغيير باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن ذلك سيعتمد على مدى قدرة المؤسسة واستعدادها لضبط نماذج الذكاء الاصطناعي لديها.
التغلب على التحديات
توصل تقرير حديث لمعهد IBM Institute for Business Value (IBV) إلى أن 59% من كبار موظفي المشتريات (CPOs) يعتقدون أنه من المهم تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإنفاق التنبؤي وتحليلات عمليات التوريد. بيد أن التحدي الأول هو إقناعهم بدعم التقنية الجديدة، وهو ما سيتطلب التوضيح لكبار موظفي المشتريات ما يمكن تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يمكنهم التغلب عليها.
ومن ناحية أخرى، يرى كبار موظفي سلاسل التوريد (CSCOs) وكبار موظفي عمليات التشغيل (COOs) أن الفرصة مواتية لتحقيق الاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات.
توصل تقرير معهد IBV "دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي" إلى أن 77% من كبار موظفي سلاسل التوريد وكبار موظفي عمليات التشغيل يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تحديد المخاطر الجيوسياسية والمناخية المحتملة والتوصية بإجراءات استباقية للحد من المخاطر. كما يقول ثلاثة من كل أربعة منهم إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح رؤية ومعارف واتخاذ قرارات بشكل أفضل عبر الأنظمة البنائية التي تُعد مهمة جدًا لتحقيق الاستدامة والامتثال.
ومع وجود أساس قوي للبيانات وعقل منفتح، يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي مساحة أكبر للتحسين في جميع أنحاء المؤسسة ويساعد الرؤساء التنفيذيين على تجاوز الاضطرابات والحد من المخاطر بسرعة.
التوريد الذكي هو منصة مشتريات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحليل قاعدة بيانات الموردين وإدارة البيانات القديمة. والهدف منه هو رصد اتجاهات السوق ومساعدة المؤسسة على العثور على الموردين المناسبين لتلبية احتياجات المشتريات المحددة والمساعدة على بناء علاقات أقوى مع الموردين.
الكشف عن الأخطاء يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الخطأ تلقائيًا قبل وقوعه ويمكنه منع حدوث أعطال في سير العمل بسرعة قياسية. يمكن أن يكشف الذكاء الاصطناعي عن أشياء مثل الاحتيال ومخالفات الامتثال والمخاطر المحتملة طوال دورة حياة سلسلة التوريد.
التحليلات التنبؤية هي خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تأخذ بيانات المبيعات القديمة واتجاهات السوق وتحللها لإصدار توقعات الطلب. يمكن أيضًا أن تحلل التحليلات التنبؤية العوامل الخارجية، مثل أحوال الطقس أو المؤشرات الاقتصادية كجزء من تحليلها.
التحليل المؤتمت للعقود هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة العقود يمكنها تحليل العقد تلقائيًا واستخراج أهم الحقائق والمعلومات منه في الوقت الفعلي. تُبلغ أداة التحليل الآلي للعقود عن المخاطر المحتملة ومشكلات عدم الامتثال قبل أن تصل إلى المستخدم.
المعالجة المؤتمتة لطلبات الشراء هي أداة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تستخرج المعلومات من طلبات الشراء، وهي وثيقة مهمة تضفي الطابع الرسمي على الاتفاق بين المشتري والبائع، وتؤتمت عملية الإنشاء والإدارة.
إدارة مخاطر الموردين تستخدم الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة وتحليل معلومات الموردين قبل ظهور المشكلات. يمكن أن تكشف عملية إدارة مخاطر الموردين باستخدام الذكاء الاصطناعي عن أنماط خفية وحالات شاذة ويمكن أن تساعد المؤسسات على الحد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تُبطئ عمليات الشراء.
استخراج بيانات الفواتير تشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في فرق الحسابات الدائنة عن طريق استخراج البيانات من الفواتير من خلال عملية مؤتمتة تجري في غضون ثوانٍ. قد تعد المؤسسات التي لا تعمل بأنظمة المصدر إلى الدفع أو غيرها من الأنظمة التقنية المتقدمة ذلك خيارًا جيدًا.
يُؤتمت الذكاء الاصطناعي المهام اليدوية ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتسريع أوقات الدورات. من خلال أتمتة المهام المتكررة، تتيح المؤسسة لموظفي المشتريات القيام بأنشطة إستراتيجية أخرى وتحقق للمؤسسات عائدًا أكبر على الاستثمارات.
ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لتحليل كميات هائلة من البيانات، يمكن اكتساب معارف أعمق ومن ثَم مساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مثل التوريد الإستراتيجي واختيار الموردين.
يمكن أن تتعامل نماذج الذكاء الاصطناعي عادةً مع كميات متفاوتة من البيانات ويمكنها التكيف مع احتياجات العمل مهما كانت، ما يجعلها أداة مثالية للموردين الجدد الذين قد يكونون قد دخلوا السوق للتو.
بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تحسين عملية إدارة سلاسل التوريد وإدارة العلاقات واختيار الموردين، ضمن مجالات أخرى، ومن ثَم يمكنها التفاوض على صفقات أقوى وتقليل الإنفاق غير الضروري.
ابدأ بحصر نقاط الضعف التي يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي فيها في عملياتك، مثل إدارة المخزون أو إدارة العقود. ربما تكون أتمتة معالجة الفواتير أو تحسين تحليلات الإنفاق، أيًا كان الأمر، فإن وجود حالات استخدام متميزة للذكاء الاصطناعي سيساعدك على إدارة عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي لديك.
إن تنفيذ إستراتيجية المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليس جهدًا منفردًا، بل يجب أن يشمل التعاون المتبادل بين الأقسام الأخرى، مثل قسم تقنية المعلومات والشؤون المالية. ومن خلال إبقاء خطوط التواصل مفتوحة، تتمكن المؤسسات من التوفيق بين أهدافها بشكل أفضل واتباع نهج شامل.
ابحث عن مزودي حلول الذكاء الاصطناعي أو الاستشاريين ذوي الخبرة الذين يمكنهم المساعدة على إدارة عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي لديك. يمكن أن يؤدي التعاون مع خبير إلى توجيه مؤسستك نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة والحلول المخصصة التي تناسب احتياجات عملك.
تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي على البيانات وتعمل بشكل أفضل مع البيانات عالية الجودة. لذلك، من المهم الحفاظ على بيانات مؤسستك منظمة وصحيحة من دون أخطاء. علاوة على ذلك، قد تفكر الشركة في الاستثمار في أدوات إدارة البيانات للحفاظ على سلامة البيانات بشكل أكبر.
يمكن أن يكون إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقها عملية معقدة ويجب تعليم المتخصصين في عمليات الشراء كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. أبقِ التواصل مع الأطراف المعنية مفتوحًا لمعالجة أي مخاوف قد تكون لديهم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات.
إن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات هو الخطوة الأولى فحسب. تتطلب أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات مراجعة الأداء وتقييمه باستمرار. وينبغي على الأطراف المعنية والمستخدمين الإسهام في التعليقات بانتظام حتى يتسنى إجراء تحسينات وتقديم إصدارات جديدة.
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