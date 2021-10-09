Business automation

ما الأتمتة الذكية؟

الأتمتة الذكية (IA)، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم الأتمتة المعرفية، هي استخدام تقنيات الأتمتة—مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإدارة عمليات الأعمال (BPM)، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)—لتبسيط عملية اتخاذ القرار وتوسيع نطاقها على مستوى المؤسسة بأكملها.

تُبسِّط الأتمتة الذكية العمليات، وتُحرِّر الموارد، وتُحسِّن الكفاءة التشغيلية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات. فعلى سبيل المثال، قد تستعين إحدى شركات تصنيع السيارات بالأتمتة الذكية (IA) لتسريع وتيرة الإنتاج أو الحد من مخاطر الخطأ البشري. ويمكن لشركات الأدوية أو علوم الحياة الاستفادة من الأتمتة الذكية لخفض التكاليف وتحسين استغلال الموارد في العمليات المتكررة. كما يمكن لشركات التأمين استخدام الأتمتة الذكية لحساب المدفوعات، وتقدير الأسعار، وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي.

العناصر الثلاثة للأتمتة الذكية

تتكوّن الأتمتة الذكية من ثلاث تقنيات معرفية رئيسية. ويؤدّي تكامل هذه المكوِّنات إلى حل يدفع عجلة تحوّل الأعمال والتقنية.

  • ويُعَدّ الذكاء الاصطناعي (AI) أهم مكوّن في منظومة الأتمتة الذكية. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي والخوارزميات المعقَّدة لتحليل البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة، تستطيع الشركات بناء قاعدة معرفية وصياغة توقّعات استنادًا إلى تلك البيانات. وهذا يشكِّل محرّك اتخاذ القرار في الأتمتة الذكية (IA).
  • أما المكوّن الثاني في الأتمتة الذكية فهو إدارة عمليات الأعمال (BPM)، والمعروفة أيضًا بأتمتة مهام سير العمل في الأعمال. تعمل إدارة عمليات الأعمال على أتمتة مهام سير العمل بما يعزِّز مرونة العمليات ويضمن تنفيذها بشكلٍ متّسق. وتُستخدم إدارة عمليات الأعمال في معظم القطاعات لتبسيط العمليات وتحسين التفاعلات ومستوى المشاركة.
  • والمكوّن الثالث في الأتمتة الذكية هو أتمتة العمليات الآلية (RPA). تستخدم أتمتة العمليات الآلية روبوتات برمجية (Bots) لإنجاز مهام مكاتب الدعم، مثل استخراج البيانات أو تعبئة النماذج. وتُكمل هذه الروبوتات قدرات الذكاء الاصطناعي على نحو فعّال، إذ يمكن لأتمتة العمليات الآلية الاستفادة من الرؤى المستخلَصة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مهام وحالات استخدام أكثر تعقيدًا.

ويفضي هذا التكامل إلى حل تحوُّلي يُبسِّط العمليات ويُحسِّن مهام سير العمل، مما ينعكس في النهاية على تحسين تجربة العملاء.

فوائد الأتمتة الذكية

توفّر منصّات الأتمتة الذكية العديد من الفوائد لمختلف الصناعات بفضل قدرتها على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وإجراء حسابات دقيقة، وتنفيذ تحليلات معمّقة وترجمتها إلى تطبيقات عملية. وتشمل أبرز هذه الفوائد ما يلي:

  • تقليل التكاليف من خلال تعزيز أثر القوى العاملة وتحسين الإنتاجية: يمكن لأتمتة الأنظمة والعمليات، إلى جانب الاستفادة من تحليلات البيانات لضمان الدقة، أن تسرّع وتيرة الإنتاج. كما تتيح الأتمتة الذكية للشركات توسيع نطاق أعمالها بسرعة من دون زيادة المخاطر، أو الإخلال بالجودة، أو تحميل القوى العاملة الحالية أعباء إضافية. ويجني قادة الأعمال ثمار هذه القدرات من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين عائد الاستثمار.
  • تحسين الدقة عبر عمليات وأساليب متّسقة لتعزيز الجودة: تكمن قوة الأتمتة الذكية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار وفرض نهج موحّد في تنفيذ المهام المتكرّرة.
  • تحسين تجربة العملاء: طرح منتجات أعلى جودة وأكثر موثوقية في السوق بوتيرة أسرع، أو تقديم إجابات سريعة (وأحيانًا فورية) على الاستفسارات، يمنح العملاء تجربة أغنى وأكثر إيجابية، ويمنح الشركة في المقابل ميزة تنافسية.
  • التعامل مع متطلبات الامتثال واللوائح بثقة: تُلزَم العديد من القطاعات بالالتزام بسياسات تنظيمية محددة. ويمكن للأتمتة الذكية الاستفادة من قدراتها في أتمتة المهام لتطبيق نهج أكثر ثباتًا واتساقًا في تلبية متطلبات الامتثال.

تطبيقات الأتمتة الذكية

تُبسِّط الأتمتة الذكية العمليات التي كانت تعتمد سابقًا على مهام يدوية أو على الأنظمة القديمة، وهي عمليات غالبًا ما تكون كثيفة الاستهلاك للموارد، ومرتفعة التكلفة، وعرضة للأخطاء البشرية. وتمتد تطبيقات الأتمتة الذكية عبر مختلف الصناعات، لتُحقّق مكاسب في الكفاءة في العديد من مجالات العمل.

  • قطاع السيارات: تتأثّر صناعة السيارات بدرجة كبيرة بالتحسينات التي يمكن للمصنّعين تحقيقها عبر استخدام الأتمتة الذكية. مع الأتمتة الذكية، تتمكّن الشركات المصنِّعة من التنبؤ بالإنتاج وتعديله بكفاءة أكبر للاستجابة للتغيّرات في العرض والطلب. ويمكنها تبسيط سير العمل لزيادة الكفاءة وتقليل مخاطر الأخطاء في مجالات مثل الإنتاج والدعم والمشتريات وغيرها من المجالات. ومن خلال استخدام الروبوتات، يمكنها تقليل الحاجة إلى العمل اليدوي وتحسين اكتشاف العيوب، مما يوفّر منتجًا أعلى جودة للعملاء بتكلفة أقل على الشركة. على سبيل المثال، يستخدم أحد مصانع إنتاج محركات Volkswagen في ألمانيا "روبوتات تعاونية" تعمل مع فريق الإنتاج للتعامل مع خطوة مجهدة بدنيًا في عملية تجميع المحرك. ويساعد ذلك على تجنّب الإصابات، وتسريع العمليات، وتعزيز الدقة، وتخفيف العبء البدني عن الموظفين.
  • علوم الحياة: يخضع إنتاج الأدوية لتنظيم صارم ويتطلّب معايرة دقيقة للمعدات وقياسًا دقيقًا للمنتج. كما يتطلّب أيضًا كمًّا هائلًا من جمع البيانات وتجميعها ومعالجتها وتحليلها. ولا يمكن اعتبار التجارب الدوائية ناجحة من دون تحليلات ونتائج موثوقة. وقد يؤدّي الأسلوب اليدوي إلى أخطاء حسابية، كما يتطلّب كميات كبيرة من الموارد وقوة عاملة كبيرة. وعلى النقيض من ذلك، يُعدّ إنتاج لقاحات كوفيد-19 في وقت قياسي مثالًا على الكيفية التي تُتيح بها الأتمتة الذكية عمليات مؤتمتة تُحسِّن سرعة الإنتاج وجودته. فقبل الذكاء الاصطناعي والكفاءات الناتجة عنه، "... كان الأمر يستغرق أكثر من 40 عالمًا من حملة شهادات الدكتوراه 25 عامًا أو أكثر لاكتشاف دواء واحد قابل للتسويق."
  • الرعاية الصحيه: تستخدم صناعة الرعاية الصحية الأتمتة الذكية إلى جانب معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتوفير نهج موحَّد لجمع البيانات وتحليلها وتشخيصها وعلاجها. ويتطلب استخدام روبوتات المحادثة في مواعيد الرعاية الصحية عن بُعد تدخلاً بشريًا أقل، وغالبًا ما يختصر الوقت اللازم للتشخيص.
  • قطاع التأمين: تتيح الأتمتة الذكية لقطاع التأمين الاستغناء تقريبًا عن حساب الأسعار والمدفوعات يدويًا، وتبسيط معالجة المستندات الورقية مثل مطالبات التأمين والتقييمات. تساعد الأتمتة الذكية شركات خدمات التأمين أيضًا على الالتزام بلوائح الامتثال بسهولة أكبر من خلال ضمان تلبية المتطلبات. وبهذه الطريقة يمكنها كذلك احتساب مستوى مخاطر الأفراد أو الكيانات وتحديد سعر التأمين المناسب.

مستقبل الأتمتة الذكية

لا يمكن إنكار القيمة التي تمثّلها الأتمتة الذكية اليوم عبر مختلف الصناعات. ومن خلال أتمتة المهام المتكرّرة باستخدام الأتمتة الذكية، يمكن للشركات خفض تكاليفها وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في مهام سير العمل لديها. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع جهود التحوّل الرقمي، ما دفع إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للأتمتة. ومع توسّع العمل عن بُعد، ستستمر الأدوار الوظيفية في التطوّر. وسيُعاد توجيه العاملين الذين يركّزون حاليًا على الأعمال التنفيذية الروتينية إلى مهام تنفيذ هذه الحلول وتوسيع نطاقها، إلى جانب تولّي مهام أخرى أعلى مستوى.

وسيحتاج المديرون في المستويات المتوسّطة إلى تحويل تركيزهم نحو الجوانب الإنسانية في عملهم للحفاظ على تحفيز فرقهم. وستُظهِر الأتمتة الفجوات في المهارات بين أفراد القوى العاملة، وسيكون على الموظفين التكيّف مع بيئات عمل تتغيّر باستمرار. كما يمكن للإدارة الوسطى دعم هذه التحوّلات بطريقة تخفّف من حدّة القلق، لضمان بقاء الموظفين قادرين على الصمود خلال فترات التغيير هذه. ولا شكّ في أنّ الأتمتة الذكية تمثّل مستقبل العمل، وأن الشركات التي تُحجِم عن تبنّيها ستجد صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية في أسواقها.
