Mizuho Bank Ltd.

احتاج Mizuho Bank إلى تحسين فعالية وكلاء مركز الاتصال. كان التحدي الرئيسي الكامن وراء ذلك هو تعقيد المعلومات التي يحتاج الوكلاء إلى تصفحها لتوجيه العملاء خلال جلسة مكالمة واردة. على الرغم من أن معظم الوكلاء المخضرمين وذوي الخبرة لديهم الإلمام اللازم "لقراءة" احتياجات العملاء بسرعة من خلال التبادل، إلا أن غالبية الوكلاء - وخاصة المتدربين الجدد - لم يكن لديهم ذلك.

في الأساس، أراد البنك تعزيز أداء الوكيل من خلال إضافة طبقة من الأتمتة والذكاء من شأنها أن تؤدي الارتباطات المنطقية التي كان على الوكلاء القيام بها بفعالية أثناء المكالمة. بدلاً من الاعتماد على تجربة الوكيل، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير، أراد البنك تحديد وتحليل القرائن السياقية أثناء سير المحادثة واستخدام الرؤى لتوجيه مناقشات الوكيل في الوقت الفعلي.

