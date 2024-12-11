التحيز والتباين يفسران التوازن الذي يجب أن يحققه المهندسون لضمان تخصيصًا جيدًا لنماذج التعلم الآلي. لهذا السبب، تُعتبر المفاضلة بين التحيز والتباين أمرًا أساسيًا لمعالجة القصور في التخصيص والإفراط في التخصيص.

يُظهر النموذج المتحيّز افتراضات قوية حول بيانات التدريب لتبسيط عملية التعلم، مما يجعله يتجاهل التفاصيل الدقيقة أو التعقيدات التي لا يستطيع معالجتها. أما التباين، فيشير إلى حساسية النموذج تجاه التقلبات في بيانات التدريب.

تتضمن أمثلة النماذج عالية التحيز خوارزميات الانحدار الخطي أو أشجار القرار السطحية، والتي تفترض وجود علاقات خطية أو ثنائية بسيطة حتى عندما تكون أنماط البيانات أكثر تعقيدًا.

استخدام نموذج الانحدار الخطي مع بيانات تحتوي على علاقة تربيعية سيؤدي إلى القصور في التخصيص، لأن النموذج الخطي لا يمكنه اكتشاف الانحناء المتأصل في البيانات. ونتيجة لذلك، سيكون أداء النموذج ضعيفًا على مجموعة التدريب والبيانات غير المرئية في الاختبار، لأنه لا يمكنه التعميم بشكل جيد على البيانات الجديدة.

التعميم هو قدرة النموذج على فهم الأنماط المكتسبة وتطبيقها على بيانات غير مرئية. تميل النماذج ذات التباين المنخفض إلى القصور في التخصيص لأنها تكون بسيطة جدًا بحيث لا تستطيع اكتشاف الأنماط المعقدة. ومع ذلك، قد تعاني النماذج ذات التحيز المنخفض من الإفراط في التخصيص إذا كانت مرنة للغاية.

يشير التباين العالي إلى أن النموذج قد يجمع الضوضاء والتفاصيل العشوائية والفروق الدقيقة غير الجوهرية في بيانات التدريب. تتميز النماذج عالية التباين بالمرونة المفرطة، مما يؤدي إلى انخفاض خطأ التدريب، ولكن عند اختبارها على بيانات جديدة، تفشل الأنماط المكتسبة في التعميم، مما يؤدي إلى زيادة خطأ الاختبار

تخيل أنك تحفظ إجابات اختبار معين بدلاً من فهم المفاهيم التي تمكنك من التوصل إلى الإجابات بنفسك. إذا كان الاختبار مختلفًا عما درسته، فستواجه صعوبة في الإجابة على الأسئلة. تحقيق التوازن بين التباين والتحيز هو العامل الرئيسي لتحقيق أداء مثالي في نماذج التعلم الآلي.