تستخدم خوارزمية SVMs الخطية مع البيانات القابلة للفصل خطيًا؛ مما يعني أن البيانات لا تحتاج إلى أي تحويلات لفصلها إلى فئات مختلفة. تشكل الحدود الفاصلة والمتجهات الداعمة شكل الشارع، ويستخدم البروفيسور Patrick Winston من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تشبيه "fitting the widest possible street"2 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لوصف مشكلة التحسين التربيعية هذه. يمكن تمثيل هذا المستوى الفائق الفاصل رياضيًا على النحو التالي:

wx + b = 0

حيث w هو متجه الوزن، وx هو متجه الإدخال، و b هو معامل التحيز.

هناك طريقتان لحساب الهامش، أو أقصى مسافة بين الفئات، وهما التصنيف بالهامش الصلب والتصنيف بالهامش اللين. إذا استخدمنا خوارزمية SVMs بهامش صلب، فسيتم فصل نقاط البيانات تمامًا خارج المتجهات الداعمة، أو "خارج الشارع" للاستمرار في تشبيه البروفيسور Hinton. يُمثل ذلك بالصيغة التالية:

(wx j + b) y j ≥ a،

ثم يتم زيادة الهامش إلى الحد الأقصى، الذي يتم تمثيله على النحو التالي: max ə= a/||w||،حيث a هو الهامش المُسقط على w.

تصنيف الهامش اللين أكثر مرونة، حيث يسمح ببعض الأخطاء في التصنيف من خلال استخدام متغيرات الركود ("ξ"). تضبط قيمة معامل C الهامش؛ فكلما كانت قيمة C أكبر، كان الهامش أضيق لتقليل الأخطاء، بينما إذا كانت قيمة C أصغر، زاد الهامش، مما يسمح بزيادة الأخطاء.3