ما هو تقليل الأبعاد؟

تحليل المكونات الرئيسية (PCA) هو ربما الطريقة الأكثر شيوعًا لتقليل الأبعاد. فهو شكل من أشكال استخراج الميزات، مما يعني أنه يجمع ويحوّل الميزات الأصلية لمجموعة البيانات لإنتاج ميزات جديدة، تُسمى المكونات الرئيسية. وفي الأساس، يختار تحليل المكونات الرئيسية (PCA) مجموعة فرعية من المتغيرات من أحد النماذج بحيث تشكل معًا غالبية أو كل التباين الموجود في مجموعة المتغيرات الأصلية. ثم يقوم تحليل المكونات الرئيسية (PCA) بإسقاط البيانات على مساحة جديدة تُعرَّف بهذه المجموعة الفرعية من المتغيرات.4

فعلى سبيل المثال، تخيل لدينا مجموعة بيانات حول الأفاعي تحتوي على أربعة متغيرات: طول الجسم (X 1 )، وقطر الجسم عند أوسع نقطة (X 2 )، وطول الأنياب (X 3 )، والوزن (X 4 )، والعمر (X 5 ). بالطبع، قد تكون بعض هذه الميزات الخمس مترابطة، مثل طول الجسم والقطر والوزن، ويمكن أن يؤدي هذا التكرار في الميزات إلى بيانات متناثرة وتراكب زائد، مما يقلل من تباين النموذج (أو قابليته للتعميم) الذي يتم إنتاجه من هذه البيانات، حيث يحسب تحليل المكونات الرئيسية (PCA) متغير جديد (PC 1 ) من هذه البيانات والذي يجمع بين متغيرين أو أكثر ويزيد من تباين البيانات. فعن طريق دمج المتغيرات المحتملة التكرار، يقوم تحليل المكونات الرئيسية (PCA) أيضًا بإنشاء نموذج يحتوي على عدد أقل من المتغيرات مقارنةً بالنموذج الأولي. وهكذا، نظرًا لأن مجموعة البيانات الخاصة بنا بدأت بخمسة متغيرات (أي خمسة أبعاد)، يمكن أن يحتوي النموذج المُخفَّض على أي عدد من واحد إلى أربعة متغيرات (أي نموذج أحادي إلى رباعي الأبعاد). وبعد ذلك، يتم تعيين البيانات على هذا النموذج الجديد.5

هذا المتغير الجديد ليس أيًا من المتغيرات الأصلية الخمسة ولكنه ميزة مجمعة تم حسابها من خلال تحويل خطي لمصفوفة التباين في البيانات الأصلية. وتحديدًا، يكون مكوننا الرئيسي المجمع هو المتجه الذاتي المقابل لأكبر قيمة ذاتية في مصفوفة التباين، كما يمكننا إنشاء مكونات رئيسية إضافية تجمع بين متغيرات أخرى. ويكون المكون الرئيسي الثاني هو المتجه الذاتي للقيمة الذاتية الثانية الأكبر، وهكذا.6