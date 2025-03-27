ما المقصود بالديون التقنية؟

يتجلى الدين التقني بطرق متعددة، من الحلول المتسرعة إلى العيوب البنيوية المتأصلة بعمق. استعرض مهندس البرمجيات والمؤلف Ward Cunningham1 المفهوم من خلال مقارنته بالديون المالية، حيث يجعل تراكم الفائدة بمرور الوقت من الصعب السداد. وفي وقت لاحق، قام خبير تطوير البرمجيات Martin Fowler بتنقيح الفكرة من خلال رباعية الديون التقنية2، حيث صنف الديون إلى 4 أنواع:

التهور مقابل الحكمة: هل تم تكبد الدين عن عمد أم من خلال سوء صناعة القرار؟

هل تم تكبد الدين عن عمد أم من خلال سوء صناعة القرار؟ متعمد مقابل غير المتعمد: هل كان الفريق مدركاً أنه يتحمّل ديوناً أم أنها نشأت عن غير قصد؟

وبعيداً عن هذا التصنيف، يأخذ الدين أشكالاً عديدة في تطوير البرمجيات.

تظهر الديون البنيوية عندما يفتقر أساس النظام إلى قابلية التوسع أو المرونة أو الصيانة. النظم الموروثة والهياكل المتراصة والمكونات المترابطة بإحكام تجعل التحديثات صعبة، ما يزيد من الجهد المطلوب للتطوير المستقبلي.

تنتج ديون التعليمات البرمجية عن التطوير المتسرع وممارسات البرمجة غير المتسقة وضعف التوثيق. عندما يسلك المبرمجون طرقًا مختصرة - مثل تكرار المنطق، أو استخدام أسماء متغيرات غير واضحة أو الإخفاق في اتباع معايير الصناعة - يتراكم مقدار الدين التقني، ما يجعل تصحيح الأخطاء والصيانة يستغرق وقتًا طويلاً.

تتراكم ديون البنية التحتية وعمليات التطوير عندما تعيق عمليات النشر القديمة وأنظمة التكامل والتسليم المستمر غير الفعالة أتمتة العمليات وقابلية التوسع. فمن دون التخطيط السليم للبنية التحتية، قد تواجه الفرق عقبات في دمج واجهة برمجة التطبيقات أو تحديث التبعيات أو ضمان بقاء البيئة السحابية فعالة من حيث التكلفة.

تنبع ديون العمليات من ضعف التعاون وعدم وضوح سير العمل ونقص الوثائق، ما يتسبب في تأخير تسليم الميزة وزيادة تدريب الأعضاء الجدد. غالبًا ما تعاني الشركات التي تهمل الأسلوب المرن أو تفشل في دمج مبادئ سكروم في تراكم الأعمال المتراكمة، ما يجعل من الصعب تتبع المشكلات وحلها بكفاءة.

تنشأ المديونية الأمنية عندما تتهاون الفرق في التشفير أو المصادقة أو تصحيح الثغرات الأمنية، ما يجعل البرمجيات عرضة للتهديدات الإلكترونية ومخاطر الامتثال. ويؤدي الافتقار إلى اختبار الأمان الآلي إلى زيادة العبء على الفرق، ما يجعل الحفاظ على الأنظمة الآمنة أكثر صعوبة.