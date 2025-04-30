ما المقصود بإعادة هيكلة التعليمات البرمجية؟

روّج Martin Fowler لهذه العملية من خلال كتابه "Refactoring"، الذي نُشر لأول مرة في عام 1999. يمكن أن تساعد إعادة هيكلة التعليمات البرمجية على القضاء على "روائح التعليمات البرمجية"، والتي يعرفها Fowler بأنها "مؤشر سطحي يُشير عادةً إلى مشكلة أعمق في النظام". ويضيف أن روائح التعليمات البرمجية "سريعة الاكتشاف أو يمكن ملاحظتها" ويستشهد بالدوال الطويلة والفئات التي تحتوي على بيانات فقط ولا يوجد بها أي أداء يُشير إلى حالات روائح التعليمات البرمجية.

تتضمن أمثلة إعادة هيكلة التعليمات البرمجية إصلاح التنسيق غير الصحيح، وإعادة تسمية المتغيرات غير الوصفية، وإزالة الدوال المكررة أو غير المستخدمة، وتقسيم الدوال الكبيرة والطويلة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة. من غير المرجح أن تؤدي هذه التعديلات التافهة التي تحافظ على الأداء إلى اختراق التعليمات البرمجية أو ظهور أخطاء، ولكن تأثيرها التراكمي يمكن أن يساعد على تحسين أداء البرامج.