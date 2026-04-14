ما المقصود بجودة التعليمات البرمجية؟

المعايير العالية للبرمجة هي عملية تطوير البرمجيات كما هي التنظيف الصحيح و"العمل النظيف" بالنسبة لتشغيل المطبخ التجاري. يمكن للممارسات التي ترفع جودة التعليمات البرمجية أن تحقق وظائف أفضل على المدى القصير، لكن فوائدها الأهم هي تقليل المشكلات، والتقدم الأسرع، وتكاليف الصيانة الأقل على المدى الطويل.

قد يكون من الصعب أحيانًا على المبرمجين التواصل مع الإدارة الأقل دراية بتفاصيل دورة تطوير البرمجيات على فائدة المدى الطويل. وغالبًا ما تتطلب موازنة الفوائد الشاملة للتعليمات البرمجية المثلى والضغوط الفورية لأولويات الأعمال إجراء مقايضات معقدة. ومع ذلك، أكدت دراسة أجريت عام 2022 على 39 قاعدة بيانات إنتاجية مملوكة، من بين نتائج أخرى،1 أن:

تُهدر الديون التقنية الناتجة عن تسريع التعليمات البرمجية ما يصل إلى 42% من وقت المطورين.

وتؤدي التعليمات البرمجية منخفضة الجودة إلى عيوب أكثر 15 مرة من التعليمات البرمجية عالية الجودة.

ويستغرق حل المشكلات في التعليمات البرمجية منخفضة الجودة (في المتوسط) وقتًا أطول بنسبة 124% من حل المشكلات في التعليمات البرمجية عالية الجودة.

تزيد الشيفرة البرمجية عالية الجودة من سهولة وسرعة فهم وإعادة هيكلة وتصحيح الأخطاء وإضافة ميزات جديدة إلى قاعدة الشيفرة البرمجية. وتسهل التعليمات البرمجية الواضحة والمتسقة والمكتوبة بشكل جيد التنسيق بشكل أكثر سلاسة بين فرق التطوير وتقلل من التعقيد وتعقيدات تغييرات التعليمات البرمجية، فهي لا تؤدي فقط إلى جودة برمجيات قوية، بل تؤدي أيضًا إلى تجربة مطورين وتجربة مستخدمين قوية.

إن تجميع جزء من التعليمات البرمجية وتنفيذ الغرض منها بنجاح في وقت التشغيل لا يكفي لتحديد جودتها الإجمالية. وإن كتابة التعليمة البرمجية ليست مثل إكمال لغز الكلمات المتقاطعة، حيث توجد طريقة واحدة لإكمال مهمتك بشكل صحيح: غالبًا ما يكون هناك عدد لا يحصى من الحلول لمشكلة برمجة معينة. وبالتالي، تمثل الوظيفة مجرد الحد الأدنى للتعليمات البرمجية المقبول. وتظهر قيمة التعليمات البرمجية عالية الجودة في تأثيراتها الثانوية على السياق المحيط بها.