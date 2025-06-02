ما المقصود باختبار الوحدة؟

يتضمن اختبار الوحدة عزل الوحدات البرمجية بحيث يمكن التأكد من عملها بشكل صحيح قبل دمجها مع باقي أجزاء التطبيق.

يوفر إطار عمل اختبار الوحدة فوائد فورية وطويلة المدى. على المدى القصير، تسهِّل اختبارات الوحدة عملية التطوير بشكل أسرع من خلال السماح بأتمتة إجراء الاختبارات. على المدى الطويل، توفِّر اختبارات الوحدة تكاليف العمالة؛ لأن الحاجة إلى تصحيح الأخطاء تقل لاحقًا في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث تكون التكاليف عادةً أعلى بكثير.

يرجع سبب انخفاض تصحيح الأخطاء إلى جودة التعليمات البرمجية المحسَّنة التي يدعمها اختبار الوحدة. يشجع اختبار الوحدة على اكتشاف الأخطاء بشكل استباقي ويقظ، وكل ذلك يحدث في مرحلة مبكرة من عملية التطوير. من خلال التركيز على الوحدات الفردية، يمكن للمختبرين التركيز على "وحدات التشغيل"، وهي الأجزاء الفردية من الكود أو أسطر الكود التي يتم تقييمها.

النتيجة النهائية هي بناء قاعدة تعليمات برمجية أقوى، حيث يتم تحديد التغييرات البرمجية وإجراؤها بشكل آمن وفي وقت مبكر أثناء اختبار البرمجيات، ما يساعد على استبدال الأكواد القديمة المتبقية.

من بين جميع أنواع الاختبارات، يمكن اعتبار اختبار الوحدة أنقى مثال على منهجية "التحول إلى اليسار" (shift-left). الهدف من أساليب الاختبار بمنهجية "التحول إلى اليسار" هو نقل أجزاء معينة من اختبار البرمجيات إلى مراحل أبكر ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، استنادًا إلى الجدول الزمني للمشروع الذي يتحرك بشكل متسلسل من اليسار إلى اليمين.

لذلك، إذا تلاعَب المختبر بأصغر أجزاء التعليمات البرمجية المصدر، فهذا يعني العمل على أبسط مستوى في المشروع، ما يضعه في أقصى يسار الجدول الزمني للمشروع. في الواقع، يمكن أن يكون اختبار الوحدة متقدِّمًا إلى حد أن يبدأ قبل إجراء أي هندسة برمجيات فعلية. أحد جوانب اختبار الوحدة هو أنه يدفع مطوِّري البرمجيات إلى التفكير في المشكلات المحتملة لكل وحدة ومعالجتها ذهنيًا أثناء مراحل التصميم المبكرة.