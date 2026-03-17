ما المقصود بالبرمجة الآمنة؟

البرمجة الآمنة هي ممارسة كتابة تعليمات برمجية مصدرية قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية التي تشنها عناصر التهديد. يساعد دمج الأمن في التعليمات البرمجية على الحد من الثغرات الأمنية، مما يؤدي إلى إنشاء برمجيات قوية ومرنة بما يكفي لمقاومة التهديدات الإلكترونية.

وتُعد البرمجة الآمنة جزءًا أساسيًا من دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة (SSDLC). وعلى خلاف دورة حياة تطوير البرمجيات التقليدية (SDLC)، التي لا يُؤخذ فيها الأمن في الحسبان إلا خلال مرحلة الاختبار، تدمج دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة الأمن الإلكتروني في كل مرحلة من مراحل عملية تطوير البرمجيات. وليس أمن التعليمات البرمجية مجرد أمر يُفكَّر فيه لاحقًا، أو إضافة اختيارية، أو جانبًا منفصلًا، بل هو عنصر أساسي في بناء برمجيات آمنة.

وتندرج البرمجة الآمنة أيضًا ضمن المظلة الأوسع لأمن التطبيقات. فبينما تركز البرمجة الآمنة على دمج الأمن الإلكتروني في التعليمات البرمجية، يشمل أمن التطبيقات نطاقًا واسعًا من التدابير الأمنية، بدءًا من وسائل الحماية على مستوى الأجهزة وصولًا إلى وسائل الدفاع البرمجية، ويمتد عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها (SDLC).

ووفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index لعام 2026 الصادر عن IBM، أصبح استغلال الثغرات السبب الرئيسي للهجمات. ويمكن أن يساعد التحول إلى نهج أكثر استباقية ووقائية، مثل البرمجة الآمنة، على كشف التهديدات قبل تفاقمها.