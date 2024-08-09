تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني هو عملية منهجية لتحديد وتقييم وتحديد أولويات التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة داخل بيئة تقنية المعلومات (IT) للمنظمة.

يعد التقييم جزءًا مهمًا من برنامج الأمن الإلكتروني الشامل للمنظمة لحماية المعلومات الحساسة وأنظمة المعلومات والأصول المهمة الأخرى من التهديدات الإلكترونية. ويساعد التقييم المنظمات في فهم المخاطر التي تهدد أهداف العمل، وتقييم احتمالية الهجمات الإلكترونية وتأثيرها ووضع توصيات للتخفيف من هذه المخاطر.

تبدأ عملية التقييم بتحديد الأصول المهمة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والبيانات الحساسة والشبكات والبنية التحتية لتقنية المعلومات وفهرسة التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة. وقد تأتي هذه التهديدات من مصادر مختلفة، مثل المتسللين أو البرامج الضارة أو برامج الفدية أو التهديدات الداخلية أو الكوارث الطبيعية. وقد تتضمن الثغرات الأمنية برامج قديمة، أو كلمات مرور ضعيفة، أو شبكات غير آمنة.

بمجرد تحديد التهديدات والثغرات الأمنية، تقوم عملية تقييم المخاطر بتقييم مخاطرها وتأثيرها المحتمل، وتقدير احتمالية حدوثها والضرر المحتمل.

تقدم المنهجيات والأطر الشائعة، مثل إطار الأمن الإلكتروني للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) ومنظمة المعايير الدولية (ISO) 2700، مناهج منظمة لإجراء هذه التقييمات، حيث إنها تساعد المنظمات في تحديد أولويات المخاطر وتخصيص الموارد بشكل فعال للحد منها.

يمكن أيضًا تطوير أطر مخصصة لتناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة. والهدف منها هو إنشاء مصفوفة مخاطر أو أداة مماثلة تساعد في تحديد أولويات المخاطر، وتحسين إدارة المخاطر الإلكترونية وتمكين المنظمات من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لتحسينها.

يساعد إجراء تقييمات مخاطر الأمن الإلكترونية بانتظام المنظمات في البقاء متقدمين بوجه التهديد المتطور وحماية الأصول القيمة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

تسهل تقييمات الأمن الإلكتروني مشاركة المعلومات حول المخاطر العالية المحتملة للأطراف المعنية وتساعد القادة في اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بتحمل المخاطر والسياسات الأمنية. وتعزز هذه الخطوات في نهاية المطاف الوضع العام لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني للمنظمة.