تقليديًا، يتَّبع تطوير البرمجيات مسارًا خطيًا: التخطيط، البرمجة، الاختبار، النشر. على مدى عقود، كان يتم إدخال الأمان في العملية فقط خلال مرحلة الاختبار - بعد كتابة آلاف الأسطر من الكود.

تتحدى دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة (SSDLC) هذا النهج التقليدي من خلال دمج الأمان في جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) منذ اليوم الأول. غالبًا ما يتم تنظيم دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة (SSDLC) في تسع مراحل: المتطلبات، التحليل، التخطيط، التصميم، التطوير، التوثيق، الاختبار، النشر، الصيانة.

تبدأ الفِرق بمناقشة اعتبارات الأمان جنبًا إلى جنب مع المتطلبات الوظيفية، بينما يكتب المطورون كودًا آمنًا باستخدام مدخلات موثوق بها ومعايير التوثيق. يتم إجراء الاختبارات بشكل مستمر، وليس فقط قبل الإصدار، غالبًا من خلال المراجعات المؤتمتة للكود.

يمكن أن يساعد نهج "الاختبار المبكر" -أي تقديم الأمان إلى مراحل مبكرة في عملية التطوير- على تحويل طريقة بناء البرمجيات داخل المؤسسات. بدلًا من السؤال "هل هذا آمن؟" خلال الاختبار، يسأل الفريق "كيف نجعل هذا آمنًا؟" قبل كتابة السطر الأول من الكود.

على سبيل المثال، لنفترض وجود تطبيق مصرفي. قد يكتشف التطوير التقليدي ثغرة حقن SQL أثناء اختبار ما قبل الإطلاق، ما يستلزم من المطورين إعادة كتابة تفاعلات قاعدة البيانات عبر مئات الملفات. مع SSDLC، من المرجح أن تكتشف الفِرق هذه الثغرة الأمنية في وقت أبكر؛ لأن فحوصات الأمان يتم إجراؤها طوال مراحل التصميم والبناء والاختبار.

تساعد البيانات الحديثة على توضيح سبب أهمية هذا النهج الاستباقي. وفقًا لدراسة حديثة حول أمن سلسلة التوريد، ارتفعت هجمات سلسلة توريد البرمجيات بنسبة 1300% خلال ثلاث سنوات فقط.1

يمكن أن تساعد SSDLC على حماية المؤسسات من هذه الهجمات الإلكترونية وغيرها عن طريق اكتشاف الثغرات مبكرًا - عندما تكون الإصلاحات أبسط وأقل تكلفة. يمكنها أيضًا المساعدة في الحفاظ على الامتثال للأنظمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).