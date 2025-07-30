8 دقائق
بيئة التطوير المتكاملة (IDE) هي برنامج يستخدمه مبرمجو عمليات التطوير (DevOps). وهو يجمع بين العديد من أدوات المطوِّر المفيدة -بما في ذلك محرر الكود المصدر وأدوات أتمتة البناء ومصحح الأخطاء- في تطبيق واجهة مستخدم رسومية (GUI) واحد.
على الرغم من أنها ليست ضرورية تمامًا لتطوير البرامج، حيث يمكن كتابة الكود باستخدام أي محرر نصوص وتنفيذه من سطر الأوامر، فإن بيئات التطوير المتكاملة تجمع بين الميزات التي تعمل على تحسين إنتاجية المطوِّر وجودة الكود. غالبًا ما تتضمن بيئات التطوير المتكاملة الحديثة المحوِّل البرمجي أو المفسِّر أو كليهما، وذلك حسب لغة البرمجة المستخدمة.
تتضمن ميزات بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الشائعة الأخرى الميزات المدرجة هنا:
على الرغم من أن بعض الميزات الأساسية تعتبر قياسية على مستوى بيئات التطوير المتكاملة (IDE)، إلا أنه لا توجد قائمة محددة بالوظائف الأساسية التي يجب أن تتوفر بالبرامج لكي تتأهل لتكون بيئة تطوير متكاملة (IDE). ومع ذلك، من المرجح أن تحتوي معظم بيئات التطوير المتكاملة (IDE) على درجة معينة من معظم (أو كل) الأدوات والميزات والوظائف مثل ما يلي:
بالمقارنة مع محرر النصوص القياسي، فإن العمل ضمن بيئة تطوير متكاملة (IDE) أثناء تطوير التطبيقات يوفر للمبرمجين مجموعة واسعة من وسائل الراحة والفوائد. تساعد بيئات التطوير المتكاملة (IDE) في تبسيط عملية التطوير بأكملها، مما يسهل على المطورين كتابة الرمز البرمجي وتصحيحه والتعاون مع مديري المشاريع والفرق الموسعة.
تتضمن الفوائد المرتبطة بوظائف بيئات التطوير المتكاملة (IDE) ما يلي:
توفِّر بيئات التطوير المتكاملة العديد من الكفاءات لزيادة إنتاجية المطورين. يؤدي دمج أدوات متعددة في تطبيق واحد إلى تقليل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات، ما يُسهم في تحسين سير العمل بشكل عام. كما يوفر المبرمجون الوقت من خلال الأتمتة من خلال السماح لبيئة التطوير المتكاملة بالتعامل مع المهام المتكررة، بينما تساعد مولدات التعليمات البرمجية على إنشاء اختصارات لأنماط البرمجة النصية الشائعة. تساعد أدوات الوثائق المضمَّنة أيضًا المطورين على التحكم في الإصدار، ما يوفر الوقت للتركيز على إنشاء التعليمات البرمجية بدلًا من الفهرسة.
تساعد بيئات التطوير المتكاملة (IDE) في تحسين جودة الرمز البرمجي بشكل عام من خلال أدوات مختلفة. يؤدي كشف الأخطاء في الوقت الفعلي إلى الحد من الأخطاء البشرية، بينما توفر أدوات تحليل الرمز البرمجي وإعادة هيكلته تحسينات تلقائية وذكية. تساعد المؤشرات المرئية مثل تظليل بناء الجملة المطورين على إنشاء ترتيب وهيكلية أفضل مع تحسين وضوح الرمز البرمجي من أجل مراجعة الرمز البرمجي.
تعد بيئات التطوير المتكاملة (IDE) أدوات ممتازة لمساعدة المطورين على تأهيل المشاريع الجديدة أو لغات البرمجة الجديدة. فهي تساعد على تسهيل منحنى التعلم من خلال القوالب التي تم إنشاؤها مسبقاً ومهام سير العمل الموجهة ومستندات الدعم المتكاملة.
تعمل بيئات التطوير المتكاملة (IDE) على تسهيل التعاون بين المطورين الذين يعملون على الرمز البرمجي القديم. كما تعمل على تحسين التواصل مع الفريق الأوسع، بما في ذلك مديري المشاريع ذوي المهارات التقنية الأقل والأطراف المعنية من العملاء. تتكامل بيئات التطوير المتكاملة (IDE) بشكل جيد مع أنظمة التحكم في الإصدار من أجل التوثيق الثابت وتضم أدوات تقييم الرمز البرمجي من أجل تحليل المشروع المشترك والتأكيد عليه.
لتلبية احتياجات المطورين، تتوفر بيئات التطوير المتكاملة (IDE) في مجموعة واسعة من الأشكال المتنوعة - بداية من المصدر المفتوح إلى الملكية الخاصة، ومن المناسبة للمبتدئين إلى الأكثر تعقيداً. تقدم العديد من بيئات التطوير المتكاملة (IDE) دعمًا متعدد المنصات، في حين أن بعضها يعتمد أكثر على اللغة. هناك بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من بيئات التطوير المتكاملة (IDE).
يتم تثبيت بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية وتشغيلها محلياً على الأجهزة الشخصية أو أجهزة العمل الخاصة بالمطور. وتتطلب بيئات التطوير المتكاملة (IDE) مكتبات موارد إضافية، والتي يجب على المطورين تنزيلها وتثبيتها محليًا بناءً على متطلبات المشروع والتفضيلات الشخصية.
تعد IDEs المحلية أكثر قابلية للتخصيص، وتستفيد من عدم وجود مشكلات في زمن الانتقال تقريبًا ويمكن أن تعمل بشكل كامل حتى بدون اتصال نشط بالإنترنت بعد اكتمال الإعداد. ومع ذلك، يمكن أن يكون إعداد بيئات تطوير متكاملة (IDE) محلية وتكوينها أمرًا مرهقًا، ويمكن أن تؤدي الاختلافات بين الجهاز المحلي وبيئة الإنتاج إلى أخطاء أو أعطال غير مقصودة في البرامج.
تعتمد بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية أيضاً على الأجهزة المحلية. بالاعتماد على موارد الذاكرة المحلية للجهاز، يمكن أن تواجه الأجهزة المحلية صعوبة في تشغيل بيئة تطوير متكاملة (IDE) محلية، خاصةً عند العمل على كميات كبيرة من الرمز البرمجي المعقد.
تتضمن أمثلة بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية ما يلي:
على عكس بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية، تعتمد بيئات التطوير المتكاملة (IDE) السحابية على المتصفح ولا تتطلب من المطورين تنزيل أي برامج أو مكتبات محددة على أجهزتهم المحلية. يتوقف هذا المتطلب على الحفاظ على اتصال إنترنت قوي للوصول إلى السحابة بشكل فعال.
بالمقارنة مع بيئات التطوير المتكاملة المحلية، تتمتع بيئات التطوير المتكاملة القائمة على السحابة بالعديد من المزايا. يمكن للفرق التي تعمل باستخدام بيئات التطوير المتكاملة القائمة على السحابة إنشاء بيئة تطوير موحَّدة، وتجنُّب الأخطاء التي قد تنشأ عن اختلافات تكوين الأجهزة المحلية.
يمكن أن تقدم بيئات التطوير المتكاملة (IDE) السحابية أيضاً أداء أفضل من بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية باستخدام الموارد المستندة إلى السحابة. غالبًا ما تتطلب بعض وظائف بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المعقدة موارد حسابية كبيرة. ولمنع حدوث تباطؤ مع بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية، يمكن للمطورين نقل هذه المهام إلى مراكز بيانات قوية تعتمد على السحابة.
تتضمن أمثلة بيئات التطوير المتكاملة السحابية ما يلي:
تم تصميم هذه الأنواع من بيئات التطوير المتكاملة خصيصًا لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تتميز بيئات التطوير المتكاملة (IDE) لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة عادةً بمكتبات خاصة بتكنولوجيا الأجهزة المحمولة وميزات حصرية مثل دعم المحاكي.
تتضمن أمثلة بيئات التطوير المتكاملة (IDE) لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ما يلي:
تتوفر برمجة قواعد البيانات مرفق بها مجموعتها الخاصة من الاعتبارات المميزة. تم تصميم هذه الأنواع من بيئات التطوير المتكاملة (IDE) مع أخذ تطوير قواعد البيانات في الاعتبار، مع ميزات خاصة مثل أدوات إنشاء الاستعلامات المدمجة وأدوات تحليل قواعد البيانات.
تتضمن أمثلة بيئات التطوير المتكاملة الخاصة بقواعد البيانات ما يلي:
على الرغم من أن العديد من بيئات التطوير المتكاملة تقدم دعمًا متعدد اللغات، فإن بعضها مصمم لاستيعاب المَعلمات الخاصة ببعض لغات البرمجة. وعلى نحو مماثل، تتخصص بيئات التطوير المتكاملة الأخرى اعتمادًا على الغرض من المشروع. بعض الأمثلة على بيئات التطوير المتكاملة الخاصة بلغات برمجة أو مشاريع معينة تشمل البيئات الموضحة هنا:
Java
Python
تصميم مواقع ويب
