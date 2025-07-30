يتم تثبيت بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية وتشغيلها محلياً على الأجهزة الشخصية أو أجهزة العمل الخاصة بالمطور. وتتطلب بيئات التطوير المتكاملة (IDE) مكتبات موارد إضافية، والتي يجب على المطورين تنزيلها وتثبيتها محليًا بناءً على متطلبات المشروع والتفضيلات الشخصية.

تعد IDEs المحلية أكثر قابلية للتخصيص، وتستفيد من عدم وجود مشكلات في زمن الانتقال تقريبًا ويمكن أن تعمل بشكل كامل حتى بدون اتصال نشط بالإنترنت بعد اكتمال الإعداد. ومع ذلك، يمكن أن يكون إعداد بيئات تطوير متكاملة (IDE) محلية وتكوينها أمرًا مرهقًا، ويمكن أن تؤدي الاختلافات بين الجهاز المحلي وبيئة الإنتاج إلى أخطاء أو أعطال غير مقصودة في البرامج.

تعتمد بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية أيضاً على الأجهزة المحلية. بالاعتماد على موارد الذاكرة المحلية للجهاز، يمكن أن تواجه الأجهزة المحلية صعوبة في تشغيل بيئة تطوير متكاملة (IDE) محلية، خاصةً عند العمل على كميات كبيرة من الرمز البرمجي المعقد.

تتضمن أمثلة بيئات التطوير المتكاملة (IDE) المحلية ما يلي:

Microsoft Visual Studio

Eclipse