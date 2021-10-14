يقدم خادم الويب محتوى الويب الثابت—على سبيل المثال، صفحات HTML والملفات والصور والفيديو—بشكل أساسي استجابة لطلبات بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) من متصفح الويب.

يمكن لخادم التطبيقات عادةً تقديم محتوى الويب أيضًا، ولكن وظيفته الأساسية هي تمكين التفاعل بين عملاء المستخدم ورمز التطبيق من جانب الخادم—الرمز الذي يمثل ما يسمى غالبًا بمنطق الأعمال—لإنشاء وتقديم محتوى ديناميكي، مثل نتائج المعاملات أو دعم القرار أو التحليلات الفورية.

يمكن أن يكون العميل لخادم التطبيق هو واجهة المستخدم (UI) الخاصة بالتطبيق أو متصفح الويب أو تطبيق الأجهزة المحمولة ويمكن أن يحدث التفاعل بين العميل والخادم عبر أي عدد من بروتوكولات الاتصال. ومع ذلك، من الناحية العملية، أصبح الخط الفاصل بين خوادم الويب وخوادم التطبيقات أكثر غموضاً، خاصةً وأن متصفح الويب قد برز كعميل التطبيق المفضل، وزادت توقعات المستخدمين لتطبيقات الويب وأداء تطبيقات الويب.

تدعم معظم خوادم الويب المكونات الإضافية للغات البرمجة النصية (على سبيل المثال، ASP و JSP و PHP و Perl) التي تمكّن خادم الويب من إنشاء محتوى ديناميكي استنادًا إلى منطق جانب الخادم. يزداد عدد خوادم التطبيقات التي لا تدمج فقط قدرات خادم الويب، ولكنها تستخدم HTTP كبروتوكول أساسي لها وتدعم بروتوكولات أخرى (على سبيل المثال، CGI ومتغيرات CGI) للتفاعل مع خوادم الويب.

تسمح هذه التطبيقات لخدمات الويب باستخدام خدمات مثل الوكيل العكسي والتجميع والتكرار وموازنة التحميل—وهي خدمات تعمل على تحسين الأداء والموثوقية وتسمح للمطورين بالتركيز بشكل أقل على البنية التحتية وبشكل أكبر على البرمجة. ولجعل الأمور أكثر إرباكًا، يشار إلى العديد من خوادم الويب وبعض خوادم التطبيقات أو يشار إليها باسم خوادم تطبيقات الويب.

خلاصة القول هي أن خوادم الويب وخوادم التطبيقات الأكثر شيوعًا اليوم هي خوادم هجينة من الاثنين معًا. تتميز معظم التطبيقات الغنية التي تستخدمها اليوم بشكل متزايد بمزيج من محتوى الويب الثابت ومحتوى التطبيق الديناميكي، يتم تقديمها من خلال مزيج من تقنيات خادم الويب وخادم التطبيقات.