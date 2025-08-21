تخيل أنك مدير تنفيذي في شركة طيران، تجلس إلى مكتبك مع فنجان قهوة طازج في صباح يوم اثنين هادئ بشكل غير معتاد. تشعر بالانتعاش والاسترخاء والاستعداد للأسبوع المقبل.

وبينما أنت تتابع رسائل بريدك الوارد، يجذب انتباهك صوت طقطقة مألوف لإشعار من تطبيق Slack.

تقوم بسحب النافذة. إنها رسالة من مسؤول مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك، وهي ليست جيدة: "يوجد وسيط بيانات على الشبكة المظلمة يعلن عن بيع كنز ضخم من سجلات عملائنا."

ماذا تفعل؟ عقد اجتماع طارئ لقادة الشركة؟ الاتصال بالشرطة؟

ربما يكون رد فعلك الأول هو الذعر. بياناتنا موجودة على الشبكة الخفية. هذا أمرٌ سيء.

ولكن، من الناحية المثالية، يجب أن تطلب من محللي استعلامات التهديدات لديك البحث بشكل أعمق قليلاً قبل اتخاذ أي إجراء.

لأن مجرمي الإنترنت ليسوا جديرين بالثقة على الإطلاق، وتلك السجلات التي يبيعونها قد لا تكون كما يزعمون. ربما ما يملكونه بالفعل هو بيانات طرف ثالث من موقع سفر ليست مرتبطة بك إلا بشكل سطحي. ربما يستخدمون فقط اسم مؤسستك لجذب المشترين.

وهذا يعني أن بيانات عملائك آمنة وسليمة، وأنك لست بحاجة إلى إطلاق استجابة عامة ضخمة ومكلفة. قد لا تحتاج إلى فعل أي شيء على الإطلاق.

هدف هذا التمرين الفكري—والمقتبس من حادثة حقيقية تعامل معها فريق IBM X-Force—هو أن الشبكة الخفية أكثر اعتيادية وبساطة مما قد توحي به سمعتها الشريرة.

إنها اعتيادية، ويمكن معرفة ما يدور فيها.

من المؤكد أن الشبكة الخفية هي موطن للكثير من الأنشطة المشبوهة والخبيثة بشكل صريح، لكن الأساطير المحيطة بهذا الركن الغامض من الإنترنت قد تُعمي بصيرة الناس.

من خلال المراقبة الدقيقة، الهادئة، والعقلانية لنشاطات الشبكة الخفية، يمكن للمؤسسات تجاوز الخرافات وتكوين صورة دقيقة لما يحدث حقًا في ملاذ القراصنة الشهير.

ومع ذلك، قد تكون الشبكة الخفية أرضًا صعبة للتنقل فيها. قد يصيب المجرمون بعضهم البعض بالبرامج الضارة للحصول على معلومات أو الوصول إلى البيانات والحسابات المصرفية. من المفيد الحصول على دعم متخصصي الأمن السيبراني المؤهلين الذين يمكنهم التمييز بين التهديدات الفارغة والمخاطر الحقيقية.