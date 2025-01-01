تعرف على فريق IBM X-Force
تعرّف على بعض المخترقين والباحثين والمستجيبين للحوادث والمحللين من جميع أنحاء العالم الذين توفرهم X-Force® بهدف المساعدة على إعداد المؤسسات لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتصدي لها
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منظر علوي لموظفين جالسين حول طاولة اجتماعات متعرجة كبيرة
Troy Bettencourt

يحظى Troy بخبرة تقترب من 18 عامًا في مجال التحقيق الرقمي/الاستجابة للحوادث، وبخبرة 3 سنوات في مجال eDiscovery، وشغل مناصب في مجال التحقيق الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)، ومناصب رقابية في الجيش وسلطات إنفاذ القانون والبلديات والشركات الاستشارية.
Jake Paulson

يتمتع Jake بخبرة تصل إلى عقدين من الزمان في قيادة فرق كبرى في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والطوارئ ومكافحة الإرهاب التي تشمل مجالات الأمن المادي والإلكتروني، ويرأس Jake حاليًا قسم الإستراتيجيات في X-Force وهو نائب رئيس X-Force. 
Cary Paxton

لأنه لديه خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال أمن المعلومات، يدير Cary العمليات اليومية لفريق X-Force العالمي.
Chris Thompson

يقود Chris فريق محاكاة الخصم X-Force Red. وقد قاد عمليات الفريق الأحمر المتقدمة ضد شركات الحماية وعدد من كبرى البنوك حول العالم.
Stephanie Carruthers

بفضل دورها المزدوج في فريق X-Force، تهتم Snow بتقديم حوادث مماثلة للمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة والفرق التقنية من خلال تدريبات المجموعة الإلكترونية وإجراء عمليات الهندسة الاجتماعية للعملاء.
Kevin Albano

يتمتع Kevin Albano بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال تقنية المعلومات وإنفاذ القانون والاستشارات الأمنية. وهو يشرف على التحليل الذكي للتهديدات وأبحاث التهديدات المتقدمة وتحليل المعلومات من أجل مساعدة العملاء على الحد من المخاطر الإلكترونية.
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