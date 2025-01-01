الشريك الإداري العالمي ورئيس X-Force Troy Bettencourt يحظى Troy بخبرة تقترب من 18 عامًا في مجال التحقيق الرقمي/الاستجابة للحوادث، وبخبرة 3 سنوات في مجال eDiscovery، وشغل مناصب في مجال التحقيق الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)، ومناصب رقابية في الجيش وسلطات إنفاذ القانون والبلديات والشركات الاستشارية.

رئيس قسم الإستراتيجيات، X-Force Jake Paulson يتمتع Jake بخبرة تصل إلى عقدين من الزمان في قيادة فرق كبرى في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والطوارئ ومكافحة الإرهاب التي تشمل مجالات الأمن المادي والإلكتروني، ويرأس Jake حاليًا قسم الإستراتيجيات في X-Force وهو نائب رئيس X-Force.

مدير تنفيذ العمليات وبرامج الاختراق العالمية، X-Force Cary Paxton لأنه لديه خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال أمن المعلومات، يدير Cary العمليات اليومية لفريق X-Force العالمي.

الرئيس العالمي لفريق X-Force Red Chris Thompson يقود Chris فريق محاكاة الخصم X-Force Red. وقد قاد عمليات الفريق الأحمر المتقدمة ضد شركات الحماية وعدد من كبرى البنوك حول العالم.

رئيس المجموعة الإلكترونية العالمي | رئيس الموظفين المخترقين Stephanie Carruthers بفضل دورها المزدوج في فريق X-Force، تهتم Snow بتقديم حوادث مماثلة للمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة والفرق التقنية من خلال تدريبات المجموعة الإلكترونية وإجراء عمليات الهندسة الاجتماعية للعملاء.