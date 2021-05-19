حتى المؤسسات التي لديها ضوابط وعمليات أمنية قوية قد لا تتمكن من اكتشاف الاختراق واحتوائه بسرعة.
إذا لم تتدرب فرق الاستجابة للحوادث في المؤسسات، والمعروفة أيضًا باسم "الفرق الزرقاء"، على مهارات الكشف والاستجابة الخاصة بها، فإن احتمالية تنفيذها بفاعلية في سيناريو اختراق واقعي تنخفض بشكل كبير.
استكشف هذا الكتاب الإلكتروني لمعرفة كيف يمكن أن تساعد خدمات محاكاة الخصم في اختبار قدرات الكشف والاستجابة وقياسها وتحسينها.
اكتشف الثغرات في أدوات الكشف والاستجابة لديك من خلال محاكاة هجمات مصممة لتجاوزها. وتمكَّن من ضبط أدواتك لتحسين قدراتها في الكشف. تتم محاكاة الهجمات وفقًا لإطار عمل MITRE ATT&CK.
يمكن أن تساعد تمارين الفريق الأحمر والفريق الأرجواني على قياس مدى قدرة فرق الاستجابة للحوادث (الفرق الزرقاء) على الكشف عن الهجمات والاستجابة لها. ففي حين يتضمن الفريق الأحمر السرية، فإن الفريق الأرجواني يتميز بالتعاون حيث يعمل فريقك الأزرق مع فريقنا الأحمر لإعداد سيناريوهات الهجوم.
هل تشعر بالقلق بشأن برامج الفدية أو التهديدات البارزة الأخرى؟ يمكن لاختبار استعلامات التهديدات قياس فاعلية برامج الاستجابة للحوادث لديك ضد الهجمات الشهيرة من خلال محاكاة الأساليب التي يستخدمها المهاجمون.
من خلال محاكاة التهديدات المتقدمة، يعمل فريق ®X-Force Red على تقييم قدرات فريق الاستجابة للحوادث الأزرق في الكشف والاستجابة. نستخدم تقنيات السرية والتسلل لاختراق مؤسستك وتحقيق الأهداف المحددة مسبقًا. بعد التمرين، يلتقي فريقنا الأحمر مع فريقك الأزرق لتقديم تقرير تفصيلي عن العمليات التي تم استخدامها، بالإضافة إلى توصيات لسد الثغرات.
مثل الفريق الأحمر، يعمل فريقنا على إنشاء وتنفيذ سيناريوهات هجوم مرتبطة بإطار MITRE ATT&CK وأهداف عملك. وعلى عكس الفريق الأحمر، فإن الفريق الأرجواني يتسم بالتعاون الأكبر. يخطط فريقنا الأحمر السيناريوهات مع فريقك الأزرق قبل التنفيذ. في نهاية التعاون، نجلس معًا لمقارنة النتائج وتقديم توصيات لإصلاح الثغرات.
يمكن لـ X-Force Red محاكاة نوع معين من الهجمات استنادًا إلى استعلامات التهديدات التي تم جمعها من مصادر خارجية وداخلية. يمكن أن تتضمن الهجمات المحاكاة هجمات برامج الفدية وغيرها من هجمات البرامج الضارة عالية المستوى.
مثل الفريق الأحمر والأرجواني، يقوم فريقنا بإنشاء سيناريوهات للهجوم، على الرغم من أن الهدف هو قياس فعالية أدوات الكشف لديك فقط. من خلال العمل من منظور المهاجم، يمكننا المساعدة في تحسين دقة الكشف والتغطية في مجموعة الأمان الخاصة بك.
يُعَد Chris القائد العالمي لخدمات محاكاة الخصوم في IBM X-Force. وهو يعمل على توجيه الرؤية والمبادرات الاستراتيجية لضمان قدرة الفريق على محاكاة أكثر المهاجمين تطورًا في العالم، ويسعى كذلك إلى تعزيز تطوير قدرات جديدة وإجراء أبحاث هجومية باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
بصفته قائد العمليات، يتحمل Patrick مسؤولية تقديم جميع خدمات محاكاة الخصوم X-Force، معتمدًا على خبرته القيادية القوية في قيادة فريقنا من المشغِّلين والباحثين والمهندسين الهجوميين.
بصفته قائد فنون الهجوم، يتحمل Brett مسؤولية ضمان قدرة فريق خدمات محاكاة الخصوم من X-Force على العمل بكفاءة وفاعلية عبر مستويات متعددة من التعقيد، ويساعد على تحديد أولويات تطوير أدوات CNO وأبحاثها.
يتولى Ruben مسؤولية إجراء الأبحاث التقنية المتعمقة وتطوير أدوات CNE المتقدمة لفريق خدمات محاكاة الخصوم من X-Force، ويتولى تعزيز المبادرات والأبحاث الاستراتيجية الرئيسية.
بصفته مديرًا لخدمات محاكاة الخصوم من X-Force، يساعد Sanjiv على ضمان عمل الفريق بطريقة آمنة وكفؤة من حيث الأمن العملياتي مع التركيز على تحقيق الأهداف المتقدمة. ويساعد أيضًا على تطوير استراتيجية العروض وتنفيذ خدمات الفريق الأحمر المُدارة.
بصفته قائد الهندسة الهجومية لفريق خدمات محاكاة الخصوم من X-Force، يتحمل Shawn مسؤولية توجيه جهود الهندسة الهجومية لفريقنا الكبير من المطورين، ودفع خارطة طريق أدواتنا الهجومية نحو الأمام.
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات
احصل على التحديثات عبر البريد الإلكتروني وكن مطَّلِعًا على أحدث التهديدات ذات الصلة بالمشهد الأمني والأفكار والأبحاث الرائدة في المجال.
حدِّد موعدًا لجلسة استكشاف مع فريق X-Force لدينا لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.