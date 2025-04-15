ما هو تنظيم البيانات؟

تنظيم البيانات هي عملية إنشاء مجموعات البيانات وإدارتها حتى يتمكن الأشخاص من العثور على البيانات والوصول إليها واستخدامها وإعادة استخدامها حسب الضرورة. يتضمن ذلك إضافة أصول البيانات (مجموعات قيّمة من البيانات) إلى مستودع مركزي من أجل دمج البيانات الوصفية للأصول، وإثرائها بمعلومات إضافية، وتحليل جودة البيانات وتحسينها على مدار دورة حياتها.



اليوم، تُولّد المؤسسات كميات هائلة ومتزايدة باستمرار من البيانات، تتجاوز 400 مليون تيرابايت يوميًا. يمكن أن تثبت الكثير من هذه البيانات قيمة هائلة، ولكن فقط إذا تمكنت الشركات من فهمها والاستفادة منها بنجاح.

كجزء من إدارة البيانات الفعالة، تساعد عملية تنظيم البيانات الشركات على استخلاص رؤى مهمة من بيانات المؤسسة واستخدام هذه الرؤى في صناعة القرار. وتعتبر البيانات المنظمة جيدًا أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لتحسين أداء مبادرات الذكاء الاصطناعي (AI)) والمساعدة في ضمان الامتثال التنظيمي لمتطلبات إدارة البيانات وخصوصية البيانات .

خارج نطاق المؤسسة، يعد تنظيم البيانات عملية رئيسية في الأوساط البحثية والأكاديمية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تنظيم البيانات البحثية إلى تحسين مشاركة البيانات وحفظها بين المطورين والعلماء والمتخصصين في الرعاية الصحية وغيرهم من الباحثين.

يمكن أن تتم عملية تنظيم البيانات يدويًا، أو يمكن إجراؤها بمساعدة الأتمتة ، باستخدام برنامج مصمم لتنفيذ أنشطة تنظيم البيانات على نطاق واسع.