ما المقصود بإدارة الشبكة؟

وتساعد إدارة الشبكات في توفير ومراقبة وتأمين وتشغيل وصيانة قنوات نقل البيانات لمجموعة عبر أنظمة بنائية لتكنولوجيا المعلومات المؤسسية (مثل مراكز البيانات المحلية، والبيئات السحابية). وعلى سبيل المثال، قد يعطي موظفو تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الأولوية للوصول إلى قوة المعالجة والذاكرة على الشبكة للتطبيقات المهمة الحساسة مقارنةً بالتطبيقات الأقل أهمية أو غير الأساسية.

إدارة الشبكات ضرورية لأنها تساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تحديد وحل مشكلات الشبكة بشكل استباقي، وتحسين الأداء، وضمان توفر الشبكة، وفي النهاية دعم الاستمرارية ونتائج الأعمال.

قد تقوم المجموعة الاستعانة بمصادر خارجية في بعض أو كل جوانب إدارة الشبكات عبر مقدمي الخدمات المُدارة (MSP) لتحرير موظفي تكنولوجيا المعلومات أو حماية القدرات والخبرات الداخلية المحدودة للشبكة. ويساعد مقدمو الخدمات المُدارة في إدارة خدمات الوصول إلى الشبكة الأساسية والنقل مثل الشبكة المحلية (LAN) وخطوط الشبكة الواسعة (WAN). ويمكنهم أيضًا إدارة الاتصالات المعقدة مثل تلك الموجودة في شبكة المنطقة الواسعة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN).