ما هو خادم Linux؟

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خادم Linux هو خادم يعمل بنظام تشغيل Linux مفتوح المصدر الخاص به، وهو نظام تشغيل شائع مصمم لبعض تطبيقات الأعمال الأكثر تطلبًا في العالم.
اليوم، تُشغِّل أنظمة تشغيل خوادم Linux العديد من مراكز البيانات وبيئات أعباء العمل الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك خوادم العمل بدون نظام تشغيل والآلات الافتراضية والحاويات وأنظمة السحابة الخاصة والسحابة العامة على حد سواء.
يمكن لخوادم Linux العمل على الأجهزة المادية أو نشرها افتراضيًا، وهي معروفة بقابليتها للتطوير والمرونة والأداء. يمكن تشغيل خوادم Linux على مجموعة متنوعة من الأجهزة الشائعة، مثل الكمبيوتر المحمول أو أجهزة التوجيه أو الهواتف الذكية. تستخدم العديد من الشركات العالمية الكبرى خوادم Linux لمجموعة من الوظائف، بما في ذلك الشبكات ومشاركة البيانات وإدارة قواعد البيانات والمزيد.
Linux هو نظام تشغيل (OS) مفتوح المصدر يعتمد على Unix، وقد تم اختراعه في عام 1991 لتوفير بديل مجاني للأنظمة المملوكة مثل Microsoft Windows و mac OS. اليوم، أصبح Linux أحد أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا في العالم.
في سوق الهواتف المحمولة وحده، يستحوذ نظام تشغيل الهواتف المحمولة Linux، أندرويد، على 71% من حصة السوق العالمية. تعتمد أنظمة تشغيل Linux بشكل كبير على نواة Linux، وهو برنامج كمبيوتر مفتوح المصدر ومجاني يمنح المستخدم التحكم في طبقات الأجهزة والبرامج في نظام الكمبيوتر.
تشكل نواة Linux جوهر نظام Linux، حيث تعمل كجسر بين المكونات وتتيح للمستخدم التحكم فيها. توفر النواة لمعظم أنظمة التشغيل وظائفها الأساسية وقد أشير إليها على أنها "القلوب النابضة" لأنظمة الكمبيوتر. في حالة نواة Linux، تتكون من كود كمبيوتر يسمح لمكونات مختلفة، مثل مكتبات النظام وأدوات وتطبيقات مساحة المستخدم، بالتواصل مع نظام التشغيل وبالتالي المستخدم.
توزيعات Linux هي إصدارات من كود Linux يتم إصدارها كل 9-10 أسابيع من قبل مجتمع عالمي من المطورين. أحد الجوانب التي جعلت Linux ناجحًا جدًا هو الطريقة التي يتم بها صيانته وتحسينه باستمرار، حيث يضيف كل تحديث لرمزه بعض الوظائف الجديدة أو التوافقية. كل توزيعة Linux جديدة، أو "distro" كما تُعرف، تُعرف باسم "نواة مستقرة" وتُضاف إلى مستودع لتوزيعات Linux يتم صيانته في موقع kernel.org وعلى GitHub. وبعضها يقدم شهادات للمستخدمين الذين يمكنهم إثبات كفاءتهم في استخدام إصدار معين من Linux.
توزيعات Linux مفتوحة ومجانية لأي مستخدم، وبعضها يحمل أسماء خاصة به، مثل Fedora و Ubuntu و Linux mint. عادةً ما تُعرف الخوادم التي تعمل بنظام تشغيل Linux معيّن باسم هذا التوزيع. على سبيل المثال، في حالة الخادم الذي يقوم بتشغيل Ubuntu، يُشار إليه باسم خادم Ubuntu.
خوادم Linux مبنية على تصميم معياري، وهو نهج لتطوير البرمجيات يقسم الأنظمة الكبيرة والمعقدة إلى وحدات أصغر قائمة بذاتها. التصميم المعياري هو إحدى السمات الرئيسية لنظام Linux لأنه يتيح الإصدارات المستمرة من Linux التي يقدمها المجتمع العالمي للمطورين العالميين. بينما تستند كل توزيعة Linux إلى نواة Linux، يمكن أن تختلف إصدارات النواة ووحداتها.
تعتمد جميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Linux على هذه الخطوات الثلاث البسيطة.
بدءًا من تقليل تكاليف التشغيل في مراكز البيانات، ووصولًا إلى خفض فترة تعطل التطبيقات، وانتهاءً بالتكامل مع أحدث التقنيات المحمولة المتطورة، إليك بعضًا من أبرز المزايا المعروفة لخوادم Linux.
باعتباره نظام التشغيل مفتوح المصدر الأكثر شعبية في العالم، فإن نظام التشغيل Linux مجاني ومفتوح لأي شخص لاستخدامه، مما يقلل بشكل كبير من النفقات العامة للعديد من حالات الاستخدام. يمكن للمؤسسات التي تشغّل خوادم Linux توفير رسوم الترخيص التي يتعين على المؤسسات التي تشغّل أنظمة تشغيل أخرى مثل macOS أو Windows دفعها. فضلًا عن ذلك، فإن طبيعته مفتوحة المصدر تقلل تكاليف الدعم الفني واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، لأن التحديثات المجانية غالبًا ما تكون متاحة لحل المشكلات الشائعة.
تُعرف خوادم Linux بميزات الأمان المتقدمة الخاصة بها، مثل الأذونات القوية، وجدران الحماية الفعالة، والتشفير، والتحكم الإلزامي في الوصول (MAC)، وهي طريقة مصادقة تقيد وصول المستخدمين إلى المعلومات والموارد بناءً على هويتهم. وتتيح بنيته مفتوحة المصدر إمكانية الفحص والاختبار المستمرين، ما يؤدي إلى نشر تحديثات أمنية منتظمة مصممة خصيصًا لحل تهديدات محددة، مثل البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية.
تُعتبر خوادم Linux مستقرة للغاية، حتى عند تشغيل أحمال عمل مُتطلبة مع متطلبات مُحددة لوقت التشغيل. فهي تعتبر خيارًا ممتازًا للتطبيقات بالغة الأهمية للأعمال، ويُعرف نظام التشغيل Linux بتوفير بيئة حوسبة سلسة وموثوقة مع عدد أقل من الأعطال مقارنة بأنظمة التشغيل الأخرى.
توفر خوادم Linux للمستخدمين درجة عالية من المرونة عند مقارنتها بأنظمة التشغيل الأخرى. تسمح بروتوكولات إدارة نظام Linux للمسؤولين بإجراء تغييرات على نظامهم وفقًا لاحتياجاتهم المحددة وتصميم تكوينهم الخاص والفريد. تُقدَّم أنواع مختلفة من نظام Linux لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك أحمال التشغيل السحابية العامة والخاصة، والبيئات المحمولة، وإنترنت الأشياء (IOT) والمزيد.
تعتبر خوادم Linux عالية الأداء وقابلة للتوسع. يتيح التصميم خفيف الوزن لنظام التشغيل Linux إمكانية التشغيل بكفاءة على الخوادم السحابية أو المادية والأجهزة القديمة والجديدة. يعمل نظام التشغيل Linux بكفاءة تمامًا على خادم صغير الحجم لشركة ناشئة كما يعمل على نظام بنية تحتية ضخم مصمم لمؤسسة عالمية.
يتم دعم جميع نسخ Linux من قبل مجتمع عالمي من المطورين النشطين للغاية في جميع أنحاء العالم، حيث يقومون باختبار توزيعات Linux باستمرار وإجراء التحسينات والتحديثات. يوفر الدعم القائم على المجتمع حلاً سريعاً للمشكلات ووصولاً إلى كتالوج غني من الدروس التعليمية والمنتديات والموارد عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركات التي تنشر توزيعات Linux الخاصة بها، مثل Red Hat و Amazon و Oracle، دعمًا لإصداراتها.
باعتباره أحد أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا والمثبتة على الخوادم في جميع أنحاء العالم، فإن نظام تشغيل Linux وخوادم Linux لديها العديد من حالات الاستخدام المؤسسي. فيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا.
يعتبر نظام التشغيل Linux أساسيًا لبيئات الحوسبة السحابية، وتشغل خوادم Linux العديد من السحب العامة والخاصة، بما في ذلك AWS ومنصة Google Cloud و Microsoft Azure وغيرها الكثير. تعتمد البنية التحتية السحابية، مثل الآلات الافتراضية والتخزين، على قابلية خوادم Linux للتوسع وفعاليتها من حيث التكلفة، بالإضافة إلى توافقها مع التقنيات الأخرى.
يدعم نظام التشغيل Linux خوادم ويب أكثر من أي نظام تشغيل آخر في العالم، حيث أظهرت دراسة حديثة أن 96% من أفضل مليون خادم ويب على مستوى العالم يعتمدون عليه. تدعم خوادم Linux العديد من حلول خادم الويب الشائعة للبرمجيات كخدمة (SaaS) مثل Apache و Nginx، مما يتيح لها دعم مجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك المدونات والتجارة الإلكترونية وبث مقاطع الفيديو.
تستضيف العديد من المؤسسات الكبيرة تطبيقات الأعمال الأكثر أهمية على خوادم تطبيقات Linux، بما في ذلك حلول التعاون ومنصات المراسلة وأدوات الإنتاجية. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم استضافة أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERPs) على خوادم Linux، مما يساعد في دمج وأتمتة العمليات التجارية الأساسية مثل التمويل والموارد البشرية والتصنيع والتسليم. تعتمد برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، مثل SalesForce و Hubspot، على خوادم Linux لمساعدة العملاء على تحليل بيانات عملائهم واستخدامها بشكل أفضل.
تعتمد العديد من الشركات على خوادم Linux لإدارة قواعد البيانات الكبيرة والمعقدة. Linux متوافق مع العديد من حلول قواعد بيانات SaaS الشائعة مثل MySQL و MongoDB، و استقراره والأداء العالي يجعله خيارًا قويًا لإدارة قواعد البيانات.
تعتمد فرق عمليات التطوير على خوادم Linux نظرًا لإمكاناتها العالية في مدة التشغيل والأمان والمرونة. يمكن لخوادم Linux استضافة العديد من أدوات عمليات التطوير الشائعة، مثل Jenkins و Ansible، التي تساعد على تحسين مسارات البرامج من خلال الأتمتة والاختبار والنشر. أظهرت دراسة حديثة أجرتها Statista أن 47% من المطورين حول العالم يستخدمون نظام التشغيل Linux على خوادمهم.
المحاكاة الافتراضية هي عملية تقسيم مكونات الكمبيوتر مثل المعالجات والذاكرة إلى أجهزة افتراضية يمكن لأي شخص استخدامها افتراضيًا. يدعم Linux المحاكاة الافتراضية باستخدام مراقب الأجهزة الافتراضية الخاص به (برنامج يتيح تشغيل أجهزة افتراضية متعددة على خادم واحد) تسمى الأجهزة الافتراضية القائمة على النواة (KVM). تسمح KVMs للمستخدمين بتشغيل إصدارات من Linux مصممة خصيصًا لأحمال التشغيل أو غرض معين، مثل مشاركة الذاكرة أو الموارد الأخرى. هناك العديد من المؤسسات الشهيرة التي تقدم تقنية المحاكاة الافتراضية لنظام Linux، بما في ذلك VMware و VirtualBox و KVM/QEMU.
تدعم خوادم Linux العديد من حلول تحليل البيانات الكبيرة، بما في ذلك Hadoop و Apache Spark و Kafka. إن استقرار خادم Linux وأداءه يجعل منه خيارًا قويًا لتلبية متطلبات معالجة البيانات على نطاق واسع، كما أن ميزات الأمان القوية التي يتمتع بها تعني أنه قادر على التعامل مع أكثر أنواع البيانات حساسية.
إن طبيعة خادم Linux خفيفة الوزن تجعله حلاً قويًا للعديد من تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، مثل الأجهزة الذكية والأتمتة القابلة للتطوير. على عكس العديد من أنظمة التشغيل المملوكة، فإن Linux قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويمكن تصميمه لتلبية التكوينات الفريدة لأنظمة إنترنت الأشياء (IOT) المعقدة مثل المركبات الذكية وأنظمة مراقبة جودة الهواء والأجهزة الطبية الحيوية وغيرها.
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