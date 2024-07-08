على عكس الاستضافة التقليدية التي تستخدم خادمًا واحدًا لنشر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، تعتمد الاستضافة السحابية على شبكة من خوادم سحابية افتراضية ومادية متصلة، مما يضمن مرونة وقابلية توسع أكبر. على سبيل المثال، إذا كان أحد الخوادم في السحابة قد وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى، يمكن لمزود الخدمة السحابية (CSP) تشغيل موقع الويب أو التطبيق الخاص بك على خادم آخر.

تعتمد الاستضافة السحابية على المحاكاة الافتراضية، التي تستخدم البرامج لإنشاء طبقة تجريدية فوق أجهزة الكمبيوتر، مما يتيح تقسيم مكونات الجهاز الواحد— مثل المعالجات والذاكرة والتخزين—إلى أجهزة افتراضية (VMs) متعددة. تُعد المحاكاة الافتراضية أساسية للحوسبة السحابية لأنها تتيح الاستخدام الفعال للموارد، مما يسمح لمستخدمي السحابة بشراء موارد الحوسبة التي يحتاجونها فقط —عندما يحتاجون إليها—وتوسيع نطاق تلك الموارد بتكلفة فعالة.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى معظم خدمات الاستضافة السحابية من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقائمة على الويب لطلبات البرامج والأجهزة والخدمات، والتي يتم تسليمها على الفور. حتى تحديثات البرامج والأجهزة يمكن أن تحدث تلقائيًا.

المتطلبات غير الوظيفية الخاصة بالقابلية للتوسع والموثوقية والتوافر العالي تظل كما هي في كل من أساليب الاستضافة الداخلية والسحابية. ومع ذلك، فإن الاستضافة السحابية توفر مجموعة أوسع من موارد تكنولوجيا المعلومات لتقديم هذه المتطلبات بدرجة أعلى من الثقة.

يمكن أيضًا ضبط قابلية التوسع والموثوقية والتوافر العالي تلقائيًا وفقًا لمتطلبات حلول المؤسسة. تسمى هذه الإمكانية توفير الخدمة المدركة للتطبيق، والتي يتم تنفيذها من خلال البيئات المعرفة بالبرمجيات (SDEs). تقوم وحدات SDEs تلقائيًا وديناميكيًا بتوفير موارد الحوسبة والشبكة وتخزين البيانات وفقاً لاحتياجات التطبيق، مما يساعد على زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات.