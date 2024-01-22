ما هي إدارة السحابة الهجينة؟

تم دمج نموذج السحابة الهجينة للشركات من مستوى المؤسسات مع السحابة المتعددة- والتي تشير إلى خدمات الحوسبة السحابية من أكثر من مزود سحابة واحد. يسمح نهج السحابة المتعددة للمؤسسات باختيار الخدمات من العديد من بائعي الخدمات السحابية، مما يمنع احتمالية الاعتماد المفرط على مزود واحد. باستخدام السحابة المتعددة الهجينة، تتجنب الشركات الاحتكار لمنتج معين، وبالتالي تحسين المرونة والتحكم في التكاليف.

تعد بيئة السحابة المتعددة الهجينة أمراً بالغ الأهمية لدعم الخدمات المصغرة (أو بنية الخدمات المصغرة)، وهو نهج لتطوير البرمجيات السحابية الأصلية حيث تشتمل البرامج على خدمات مستقلة صغيرة تتصل عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). على عكس النهج التقليدي المتجانس، تسمح الخدمات المصغرة لعمليات التطوير وفرق التطوير الأخرى بمعالجة الخدمات الفردية ككيانات منفصلة، مما يبسط التطوير والاختبار والنشر السحابي.

يتم نشر الخدمات المصغرة في حاويات- حزم خفيفة الوزن من البرامج تتكون فقط من الرمز البرمجي للتطبيق وتبعيات نظام التشغيل الافتراضية اللازمة للتشغيل في أي بيئة. تقوم منصة تنسيق الحاويات - عادة Docker أو Swarm أو Kubernetes- بأتمتة هذا النشر عبر البيئات السحابية.

أصبح نهج إدارة السحابة المتعددة الهجينة القياسي هو نموذج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القياسي للشركات من مستوى المؤسسات، حيث تعمل أكثر من 97٪ من المؤسسات على أكثر من سحابة واحدة وتقوم معظم المؤسسات بتشغيل عشرة سحابات أو أكثر(PDF).